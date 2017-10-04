التسجيل في حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

استبقت المملكة رفع أسعار الطاقة بالإعلان عن برنامج حساب المواطن الذي يشكل ضمانة لأصحاب الدخول المحدودة في مواجهة الزيادة في الأسعار التي لم تعلن حتى الآن.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة الأسر السعودية في تلبية المتطلبات الحقيقية بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة.

وبالرغم من تسجيل قرابة مليون سعودي في حساب المواطن لا يزال باب التسجيل مفتوحًا عبر بوابة البرنامج على الانترنت.

وسيضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، إلا أنه سيبدأ بصرف بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تغير أسعار الطاقة، وأكدت المصادر أنه لا تعارض بين برامج الدعم.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد من البرنامج الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

وفي أبريل الماضي أظهرت إحصائية برنامج حساب المواطن، أن مجموع المسجلين في البوابة الإلكترونية للبرنامج بلغ 11.841.969 فرداً، للطلبات مكتملة التسجيل، منذ انطلاق التسجيل بالبرنامج في الأول من فبراير حتى اليوم، مبينة أن مجموع المسجلين بحسابات مستقلة بلغ نحو 3.430.698 مسجلاً، فيما بلغ عدد التابعين لهم 8.411.271 فرداً.

ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي حيث لا يزال باب التسجيل مفتوحاً (هنا الرابط).







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