التعاون العسكري يتصدر مباحثات خادم الحرمين وبوتين في قمة الخميس

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث التعاون العسكري خلال محادثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف أن هذه المسألة قد تكون أيضًا على جدول أعمال محادثات الخميس مع الملك سلمان الذي سيقوم بزيارة رسمية لروسيا تستغرق أربعة أيام، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي يكثف من مباحثاته بشكل رئيسي في هذا المجال.

وقال بيسكوف تعليقًا على الاجتماع الذي خاضه بوتين مع الرئيس الفنزويلي مادورو في وقت لاحق اليوم “إنهم سوف يناقشون مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية التي تشمل بالتأكيد التعاون العسكري والفني، وهي محادثات روسية – فنزويلية كاملة”.

تأتي تلك التصريحات ضمن استعدادات مكثفة من الجانب الروسي لاستضافة الوفد السعودي بقيادة خادم الحرمين، حيث من المتوقع أن تشهد الزيارة التاريخية مجموعة من الاتفاقات في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية.







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