بالأسماء .. التعليم ترقي 1609 إداريين للمرتبة السابعة

المواطن - الرياض
وافقت وزارة التعليم على ترقية 1609 إداريين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة في خطوة هي الأكبر على مدى السنوات الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم قرارًا بترقية (1609) إداريين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.
وأضاف العصيمي أن هذا العدد الذي تمت ترقيته يعتبر الأعلى في الثلاث السنوات السابقة.
وقد شملت الأسماء :
|تسلسل
|اسم الموظف
|الجهة المرقى اليها
|1
|البندري حمد فالح القحطاني
|الرياض
|2
|البندري سلطان عبدالرحمن الدويش
|الرياض
|3
|البندري عمر حمد الجلعود
|المدينة المنورة
|4
|البندري مسفر غزاي المطيري
|ديوان الوزارة / الإعلام التربوي
|5
|الجوهرة أحمد عبدالعزيز الفراج
|الغاط
|6
|الجوهرة سعد صالح الودعان
|الرياض
|7
|الجوهرة عبدالرحمن حمد الدريويش
|الرياض
|8
|الجوهرة عبدالله محمد الرويس العتيبي
|الدوادمي
|9
|الجوهرة محمد دامغ الدامغ
|المجمعة
|10
|الجوهرة محمد عبدالعزيز بن جلاجل
|الرياض
|11
|الجوهرة محمد عبدالله الهاجري
|الرياض
|12
|الحسين علي محمد المشيقح
|القصيم
|13
|الشقحاء طليحان مطلق الدويش
|الرياض
|14
|العنود علي عبدالرحمن بن مشعل
|الرياض
|15
|العنود فهد محمد بن خضير
|الرياض
|16
|الفهدة عبدالله فهد سلمه
|الرياض
|17
|إبتسام إبراهيم عبدالله الخريف
|الرياض
|18
|إبتسام بلال محمد البلال
|الرياض
|19
|إبتسام عبدالعزيز عبده مارش
|جدة
|20
|إبتسام علي عبدالرحمن الحمدان
|الرياض
|21
|إبتسام ناصر محمد المشعل
|الرياض
|22
|إبتهال محمد ناصر السيف
|الخرج
|23
|إبراهيم أحمد حسن خطار
|جازان
|24
|إبراهيم أحمد ضيف الله الغامدي
|جدة
|25
|إبراهيم أحمد علي ابو عايض عسيري
|رجال ألمع
|26
|إبراهيم أحمد مفرح ال عقيله
|نجران
|27
|إبراهيم حسن علي آل عبثان عسيري
|محايل عسير
|28
|إبراهيم حسن محمد مونس
|ديوان الوزارة / المستودعات
|29
|إبراهيم رشيد صالح الصالحي
|القصيم
|30
|إبراهيم سعيد نوار الوذيناني
|مكة المكرمة
|31
|إبراهيم صالح إبراهيم الخضير
|البكيرية
|32
|إبراهيم صالح عبدالرحمن السبيهين
|شقراء
|33
|إبراهيم صالح محمد المسيطير
|المدينة المنورة
|34
|إبراهيم صالح يوسف الزهراني
|ينبع
|35
|إبراهيم عبد الرزاق محمد الغامدي
|الباحة
|36
|إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المجحد
|المجمعة
|37
|إبراهيم عبدالله عبدالعزيز البصري
|القويعية
|38
|إبراهيم عبدالله محمد الاسمري
|الباحة
|39
|إبراهيم عبدالوهاب جمعه الأحمد
|الأحساء
|40
|إبراهيم عبدالوهاب صالح الثنيان
|ديوان الوزارة / التطوير الإداري
|41
|إبراهيم علي إبراهيم السحيم
|المجمعة
|42
|إبراهيم علي إبراهيم الشريدة
|البكيرية
|43
|إبراهيم علي إبراهيم العلوي
|جدة
|44
|إبراهيم علي عبدالرحمن الدويش
|الزلفي
|45
|إبراهيم علي محمد الحاجي
|القصيم
|46
|إبراهيم علي يحي بهكلي
|الشرقية
|47
|إبراهيم غريب إبراهيم الهاجري
|الشرقية
|48
|إبراهيم محسن ودعان السبيعي
|مكة المكرمة
|49
|إبراهيم محمد إبراهيم ال بوقرون
|مكة المكرمة
|50
|إبراهيم محمد حسن المعشي
|القنفذة
|51
|إبراهيم محمد سليمان الجربوع
|القصيم
|52
|إبراهيم محمد علي عقيلي
|جازان
|53
|إبراهيم هادي أحمد الحفظي
|محايل عسير
|54
|إسماعيل أحمد يحيى عسيري
|محايل عسير
|55
|إسماعيل علي محمد بالحارث
|نجران
|56
|إلهام عبدالله علي القرعاوي
|عنيزة
|57
|إنتصار عبدالله محارب الحربي
|الرياض
|58
|إيمان سعود عبدالله الرشيد
|الرياض
|59
|إيمان عبدالله علي بن منيع
|الرياض
|60
|إيمان عبدالله محمد بن مسيند
|الرياض
|61
|إيمان محمد زمان زينل
|الشرقية
|62
|إيمان محمد يوسف علواني
|جدة
|63
|إيمان مساعد راشد أبوحيمد
|الرياض
|64
|أحلام شعيب مسلم الربيع
|مكة المكرمة
|65
|أحمد إبراهيم حسين طواشي
|صبيا
|66
|أحمد إبراهيم صالح العوض
|حائل
|67
|أحمد إبراهيم علي دحباش
|جازان
|68
|أحمد بشير أحمد الكناني
|الليث
|69
|أحمد جايز ثنيان الفهيقي
|الجوف
|70
|أحمد حبيب عبدالهادي السحيمي
|المدينة المنورة
|71
|أحمد حسن أحمد ال زين
|الرياض
|72
|أحمد حمود سعيد فرحان
|جدة
|73
|أحمد رشدي زارع ابكر
|جازان
|74
|أحمد سالم سليمان المالكي
|جدة
|75
|أحمد سلطان زايد الصواط
|جدة
|76
|أحمد سليمان إبراهيم الرشيد
|القصيم
|77
|أحمد سليمان محمد المهنا
|ديوان الوزارة / العلاقات الخارجية
|78
|أحمد سليمان مزيد الحشيان
|عنيزة
|79
|أحمد شوهان محمد عسيري
|رجال ألمع
|80
|أحمد صالح أحمد الغامدي
|مكة المكرمة
|81
|أحمد صالح علي الزهراني
|المخواة
|82
|أحمد عامر أحمد عسيري
|عسير
|83
|أحمد عبد القادر علي الحفظي
|ينبع
|84
|أحمد عبد الله عبد الكريم الرشيد
|عنيزة
|85
|أحمد عبد رب الرسول آل محمود
|الشرقية
|86
|أحمد عبدالإله معيض المالكي
|الطائف
|87
|أحمد عبدالرحمن حمود المطيري
|المدينة المنورة
|88
|أحمد عبدالرحمن محمد المغامسي
|المدينة المنورة
|89
|أحمد عبدالله إبراهيم العثمان
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|90
|أحمد عبدالله ظافر الشهري
|الباحة
|91
|أحمد عبدالله عبيد المظهور
|الجوف
|92
|أحمد عزيز نهار البلوي
|المخواة
|93
|أحمد علي عبدالله الحاجي
|الأحساء
|94
|أحمد علي موسى السلطان
|الأحساء
|95
|أحمد علي يحيى ابو عية
|عسير
|96
|أحمد عمر أحمد حمزي
|جازان
|97
|أحمد غالب عبدالله الرفيعي
|المدينة المنورة
|98
|أحمد غرم الله علي سدران الغامدي
|الباحة
|99
|أحمد فصال محمد الصالحي
|القنفذة
|100
|أحمد فهد علي الشدوخي
|المدينة المنورة
|101
|أحمد محمد إبراهيم الجبيريني
|الرياض
|102
|أحمد محمد أحمد الجبر
|النماص
|103
|أحمد محمد أحمد عارف عسيري
|محايل عسير
|104
|أحمد محمد أحمد قصادي
|صبيا
|105
|أحمد محمد حسن السيد
|مكة المكرمة
|106
|أحمد محمد حسين ال هضبان اليامي
|تبوك
|107
|أحمد محمد حسين العيسى
|الأحساء
|108
|أحمد محمد سليمان الرفيعي
|جازان
|109
|أحمد محمد شامي الفوزي
|مكة المكرمة
|110
|أحمد محمد عبدالعزيز رستم
|الشرقية
|111
|أحمد محمد عبدالكريم الوليعي
|القصيم
|112
|أحمد محمد عبدالله سويد
|جازان
|113
|أحمد محمد عبده عقيلي
|صبيا
|114
|أحمد محمد محمد عطيف
|جازان
|115
|أحمد معيض أحمد الزهراني
|المخواة
|116
|أحمد نداء خليف الحربي
|العلا
|117
|أريج عبدالعزيز محمد التركي
|الرياض
|118
|أريج ناصر محمد العمران
|الرياض
|119
|أريج هاشم عبدالرحمن الشريف
|مكة المكرمة
|120
|أسامة الهادي العروسي الهادي
|الليث
|121
|أسامة عبدالكريم صالح الفرحان
|الأحساء
|122
|أسماء إبراهيم عبدالله السليمان
|الرياض
|123
|أسماء حمد محمد اللعبون
|المجمعة
|124
|أسماء راشد عبدالله بن جدوع
|حوطة بني تميم والحريق
|125
|أسماء سعود حمد العويس
|الزلفي
|126
|أسماء سليمان عبدالله المنديل
|تبوك
|127
|أسماء عبد الرحمن علي العبدي
|تبوك
|128
|أسماء عبدالرحمن محمد الهديان
|الرياض
|129
|أسماء عبدالعزيز علي العثمان
|الرياض
|130
|أسماء عبدالله إبراهيم السليمان
|الرياض
|131
|أسماء عبدالله صالح المهيوبي
|الشرقية
|132
|أسماء عبدالله عبدالرحمن بن سعيد
|الرياض
|133
|أسماء عبدالله محمد المرزوقي
|الرياض
|134
|أسماء فهد صالح الشايع
|وادي الدواسر
|135
|أسيل إبراهيم مقحم المقحم
|الرياض
|136
|أفراح محمد علي المهوس
|الرياض
|137
|أكرم عيد رديفان الجهني
|المدينة المنورة
|138
|أماني عبدالله علي الصعب
|الرياض
|139
|أماني ناصر عبدالعزيز ال عتيق
|الرياض
|140
|أمجد عبدالمحسن عثمان العولة
|المجمعة
|141
|أمل تميم عبدالعزيز الدوسري
|جدة
|142
|أمل حسن عبدالعزيز ال الشيخ
|الرياض
|143
|أمل خوجلي علي نوري الامين
|جدة
|144
|أمل سعد عبد الله طلحه
|الرياض
|145
|أمل سعد عمر المبايع
|عنيزة
|146
|أمل شبيب عبدالله العنزي
|الشرقية
|147
|أمل صالح سعد بن سلمه
|الرياض
|148
|أمل صالح محمد الزهراني
|الأحساء
|149
|أمل عبدالرحمن حمد الزمامي
|الرياض
|150
|أمل عبدالرحمن محمد الذييب
|الرياض
|151
|أمل عبدالعزيز جاسر الفوزان
|الرياض
|152
|أمل عبدالعزيز عثمان الطيار
|الزلفي
|153
|أمل عبدالمحسن مقحم المقحم
|الرياض
|154
|أمل عثمان محمد الشعلان
|الرياض
|155
|أمل علي سعيد الغامدي
|الرياض
|156
|أمل علي عطاالله المطيري
|الرياض
|157
|أمل محمد عبدالعزيز الحصان
|الدوادمي
|158
|أمل محمد موسى العثمان
|الرياض
|159
|أمل مصطفى أحمد البلبيسي
|الرياض
|160
|أمل نوفل عبدالرحمن النوفل
|المذنب
|161
|أنهار عواد ظاهر الجهني
|تبوك
|162
|أنور عوض سعود السهلي
|حائل
|163
|آمنة علي عبدالعزيز العجلان
|الرياض
|164
|آمنة مهدي عبدالله آل مهدي الالمعي
|عسير
|165
|باسم سعد سالم الجوفي
|الرياض
|166
|باسمة عبدالعزيز محمد الباحسين
|الرياض
|167
|بتلاء محسن محيسن الحربي
|الرياض
|168
|بجاد جاسر فارس القحطاني
|الرياض
|169
|بجادي علي عثمان البجادي
|القصيم
|170
|بدر إبراهيم علي البقمي
|الشرقية
|171
|بدر سعود خليوي المطيري
|الدوادمي
|172
|بدر عبدالرحمن سعد الضاحي
|الرياض
|173
|بدر عبداللطيف حميان الزغيبي الحربي
|عفيف
|174
|بدر علي محمد عاتي
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
|175
|بدر فهد مطلق العنزي
|الحدود الشمالية
|176
|بدر ليلي صنيدح الجلاوي
|المجمعة
|177
|بدر مبروك بلال الأزمع
|جدة
|178
|بدر محمد عبدالله الهويشل
|ينبع
|179
|بدر محمد فهيد الحربي
|مكة المكرمة
|180
|بدر محمد ناصر الوهيبي
|مكة المكرمة
|181
|بدر مسفر غزاي المطيري
|ديوان الوزارة / الخدمات العامة
|182
|بدرية راشد عبدالله السعيدان
|الرياض
|183
|بدرية راشد عبيد البشير
|الرياض
|184
|بدرية سليمان محمد العواد
|الغاط
|185
|بدرية شريده عبدالرحمن ال شريده
|الرياض
|186
|بدرية عبدالعزيز عبدالله العمار
|القصيم
|187
|بدرية فهد سلطان الشمري
|الشرقية
|188
|بدرية محمد عبدالعزيز الشيبان
|الرياض
|189
|بدرية محمد عبدالله العسكر
|تبوك
|190
|بديع سعد علي المرشد
|الأحساء
|191
|بركي عائض بريك العصيمي
|الدوادمي
|192
|بسماء عبود محمد العمودي
|جدة
|193
|بلال مطرود عبد الله الرويلي
|الحدود الشمالية
|194
|بلغيث عبده علي عريبي
|جازان
|195
|بندر إبراهيم حمزة طاهر
|المدينة المنورة
|196
|بندر بخيت مبارك الجهني
|مكة المكرمة
|197
|بندر حمد عبدالله البدر
|الزلفي
|198
|بندر خزام عبدالرحمن خزام
|صبيا
|199
|بندر سعيد إبراهيم العمري
|ديوان الوزارة /
المركز الوطني للمعلومات التربوية
|200
|بندر صالح أحمد الحريول
|الأحساء
|201
|بندر صالح سليمان السمري
|عفيف
|202
|بندر عابد عبدالله الحليس
|الطائف
|203
|بندر عبدالعزيز ابرهيم الهاجري
|ديوان الوزارة /
التعليم الأهلي والأجنبي بنين
|204
|بندر عبداللطيف جهز العبداللطيف
|الزلفي
|205
|بندر عبدالله محمد الدواس
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|206
|بندر عثمان عبدالعزيز الجبر
|المجمعة
|207
|بندر عجب حمدي العتيبي
|عفيف
|208
|بندر علي حسن عماري
|صبيا
|209
|بندر علي سعيد الكلثم
|الدوادمي
|210
|بندر محمد أحمد آل مشايخ
|الرياض
|211
|بندر محمد علي آل مناع الغامدي
|ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
|212
|بندر محمد قطنان الغويري
|الدوادمي
|213
|بندر محمد موسى قحل
|جازان
|214
|بندر مصلح عايض الشيباني
|شقراء
|215
|بندر معيش جمعان الطويرقي
|الطائف
|216
|بندر ناصر سليمان الصعب
|الغاط
|217
|بهية محمد حامد طنطاوي
|جدة
|218
|تركي حمد مريع أبودبيل
|القريات
|219
|تركي سعود عبدالعزيز العمير
|ديوان الوزارة / الشؤون الإدارية والمالية
|220
|تركي سليمان الشمالي
|الزلفي
|221
|تركي صالح بن خضر عدس
|مكة المكرمة
|222
|تركي عبدالعزيز راشد الغانم
|المجمعة
|223
|تركي عبدالله إبراهيم الغميزي
|الحدود الشمالية
|224
|تركي محمد إبراهيم الحربي
|تبوك
|225
|تركي محمد أحمد حيدر
|جازان
|226
|تركي محمد يحي الشرحيلي
|الرياض
|227
|تركي منصور عبدالله الهباد
|ديوان الوزارة / المدارس السعودية بالخارج
|228
|تركي ناير رجاء الردادي
|المدينة المنورة
|229
|تركية أحمد إبراهيم الثميري
|الرياض
|230
|تغريد عبدالله صالح العبدالكريم
|الرياض
|231
|تغريد محمد عبدالرحمن النداوي
|تبوك
|232
|تغريد محمد عبدالله القطيم
|الرياض
|233
|تهاني إبراهيم سليمان البلي
|الرياض
|234
|تهاني صقر زهيميل المطيري
|الرياض
|235
|تهاني عبد الله دهام بن هندي
|الرياض
|236
|تهاني عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي
|الخرج
|237
|تهاني عبدالعزيز محمد الطليان
|الخرج
|238
|تهاني عبدالله موسى الحمودي
|الرياض
|239
|تهاني محمد علي الدخيل
|الرياض
|240
|توفيق حامد سعد المحمادي
|الليث
|241
|توفيق راشد خميس الصبحي
|المدينة المنورة
|242
|ثامر إبراهيم عبدالعزيز العصيمي
|ديوان الوزارة / المستودعات
|243
|ثامر إبراهيم محمد الخلف
|تبوك
|244
|ثامر فايد خليف الشمري
|تبوك
|245
|ثامر فهد عبيد الشمري
|حائل
|246
|ثامر محمد عيد صلاح الخطابي
|جدة
|247
|ثروات مطيران فريج العنزي
|تبوك
|248
|ثروة محمد عبدالصمد سبأ
|القريات
|249
|ثلاب سبيل سند الحربي
|عنيزة
|250
|جارالله محمد إبراهيم المحيميد
|القصيم
|251
|جاسم عبدالله جاسم آل سويد
|مكة المكرمة
|252
|جاسم محمد عبدالله الخالدي
|الأحساء
|253
|جروان مقبل محمد السلطان
|الزلفي
|254
|جعفر حسن حبيب الشويخات
|الشرقية
|255
|جعفر عبدالله حسن الحليلي
|الشرقية
|256
|جلال حسين علي آل حمود
|الشرقية
|257
|جمال خلف عنيزان البلوي
|تبوك
|258
|جمعان عمر علي الغامدي
|الرياض
|259
|جميلة عبدالرحمن عبدالله الشنيفي
|الرياض
|260
|جميلة عبدالعزيز محمد السلطان
|الرياض
|261
|جميلة عبدالله عويض العتيبي
|الخرج
|262
|جميلة فهاد مرضي الحارثي
|الرياض
|263
|جميلة محمد عبدالله الحارثي
|الطائف
|264
|جنان مصطفى مصطفى الدايل
|الرياض
|265
|جواد عيسى أحمد الخليف
|الشرقية
|266
|جواهر عبدالعزيز رشيد الخريجي
|الرياض
|267
|جواهر عبدالله عبدالرحمن السويح
|الرياض
|268
|جواهر علي ناصر العريفي
|الرياض
|269
|جوزاء فاضي ضيف الله العتيبي
|الدوادمي
|270
|جوهر خليل الرحمن مزمل الوكيل
|الطائف
|271
|جوهرة عبدالعزيز محمد الجري
|الرياض
|272
|جوهرة عبدالله ناصر العجاجي
|الرياض
|273
|جوهرة محمد محسن الأحمدي
|عنيزة
|274
|جوهرة محمد مفرح الشهراني
|عسير
|275
|جوهره أحمد زهير الشهري
|مكة المكرمة
|276
|حاتم حميد بريك المطيري
|ديوان الوزارة /
التطوير الإداري
|277
|حاتم مقبول بكر الجميعي
|الباحة
|278
|حاجي عيد عبد المحسن العمار
|الأحساء
|279
|حاسن صالح عيسى المالكي
|مكة المكرمة
|280
|حافظ أحمد محسن رياني
|صبيا
|281
|حافظ سليمان صالح الحافظ
|الشرقية
|282
|حامد حميد محمد الثبيتي
|مكة المكرمة
|283
|حامد رداد عاطف الهذلي
|تبوك
|284
|حامد صالح عبدالله الشهري
|الطائف
|285
|حامد صالح عطية الثقفي
|جدة
|286
|حبيب بشير غازي الشمري
|الحدود الشمالية
|287
|حبيب صالح مضحي الشمري
|ديوان الوزارة /
المستودعات
|288
|حبيبة مجري سحلي المطيري
|الدوادمي
|289
|حجاب سعد مرزوق السليمي
|الشرقية
|290
|حسِن بنت محمد علي العويويد
|الدوادمي
|291
|حسن إبراهيم حسن آل أحمد
|جازان
|292
|حسن أحمد علي البوحسن
|الشرقية
|293
|حسن سعد حمد الشهراني
|ديوان الوزارة / المشتريات
|294
|حسن شينان أحمد الحارثي
|عسير
|295
|حسن عبد الوهاب عبدالرحمن خان
|مكة المكرمة
|296
|حسن عبدالله أحمد ال فايع
|رجال ألمع
|297
|حسن عبدالله أحمد المدني
|الليث
|298
|حسن عبدالله أحمد آل مرهون
|الشرقية
|299
|حسن عبدالله مسفر العنزي
|العلا
|300
|حسن عقيل حسين محمد الجرفي
|المدينة المنورة
|301
|حسن علي حسن الستري
|جازان
|302
|حسن علي حسن آل موسى
|النماص
|303
|حسن علي فهد السالم
|الأحساء
|304
|حسن علي محمد أبو عنق
|المدينة المنورة
|305
|حسن محمد علي عسيري
|عسير
|306
|حسن وقيان فهد آل وقيان
|الأفلاج
|307
|حسين سالم حسين آل شريه اليامي
|نجران
|308
|حسين سعد مفتاح آل حمسل
|نجران
|309
|حسين سعود حسين الحربي
|المدينة المنورة
|310
|حسين علي إبراهيم الناشري
|المخواة
|311
|حسين علي محمد الستراوي
|الأحساء
|312
|حصة برجس رحيل الشمري
|الرياض
|313
|حصة عبدالرحمن مهنا المهناء
|الرياض
|314
|حصة عبدالعزيز محمد الرسن
|الشرقية
|315
|حصة عبدالعزيز محمد العثمان
|الرياض
|316
|حصة عبدالله المحمد الشدوخي
|القصيم
|317
|حصة عبدالله سحلي العتيبي
|الأحساء
|318
|حصة عبدالله عبدالعزيز الوشيقري
|الرياض
|319
|حصة عبدالله محمد ال داوود
|الخرج
|320
|حصة عبدالله مزيد العمرو
|الرياض
|321
|حصة علي ناصر الماضي
|مكة المكرمة
|322
|حصة محمد حمد الطريقي
|الغاط
|323
|حصة محمد حمد المواش
|الرياض
|324
|حصة محمد سليمان بن ثاقب
|شقراء
|325
|حصة محمد ظافر الخنفري
|الرياض
|326
|حصة ناصر محمد الراجحي
|الرياض
|327
|حمد إبراهيم حمد العباس
|الدوادمي
|328
|حمد إبراهيم عبدالعزيز المقبل
|ديوان الوزارة / مراقبة المخزون
|329
|حمد أحمد حامد المالكي
|الطائف
|330
|حمد بن سليمان بن حمد الجمعة
|مكة المكرمة
|331
|حمد سليمان حمد الحبيس
|نجران
|332
|حمد صالح مهدي آل هاشل
|نجران
|333
|حمد صقر محمد بالحارث
|نجران
|334
|حمد عبدالرحمن فهد الفواز
|المدينة المنورة
|335
|حمد عبدالكريم عبيد البويدي
|تبوك
|336
|حمد علي محمد المنيع
|المجمعة
|337
|حمد مقبول حمدان الريس
|الجوف
|338
|حمدان محارب حمدان العصيمي
|ينبع
|339
|حمدة مسفر محمد العجمي
|الخرج
|340
|حمزة محمد هاشم سليم
|ينبع
|341
|حمزة هاشم صالح الفلفل
|الشرقية
|342
|حمود أحمد محمد السبت
|الزلفي
|343
|حمود علي حمود الكليب
|عنيزة
|344
|حمود عودة حمود البلوي
|جدة
|345
|حمود يحي دغشر حداد
|جازان
|346
|حميد حامد حميدي المالكي
|مكة المكرمة
|347
|حميدان عبدالله محمد الحميدان
|ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
|348
|حميدي محمد محمود المحمود
|الخرج
|349
|حنان سعد رفيدي عيبه
|الشرقية
|350
|حنان عبدالكريم عبدالله الحواس
|الرياض
|351
|حنان علي فهد الجاسر
|القصيم
|352
|حنان مبارك صالح المطيري
|الدوادمي
|353
|حنان محمد الدكان
|الرياض
|354
|حياة سلطان غازي السلطان
|الرياض
|355
|حياة محمد حمود السفياني
|مكة المكرمة
|356
|خالد أحمد جمعان المالكي
|الطائف
|357
|خالد أحمد سليمان الصحن
|الزلفي
|358
|خالد أحمد عمر مطري
|جازان
|359
|خالد تميم مطلق الدوسري
|الرياض
|360
|خالد جابر محمد الزعبلي الجوني
|الرياض
|361
|خالد حبيب نصار الفزيع
|الشرقية
|362
|خالد حسن محمد شداد
|جازان
|363
|خالد حمد حميد الحميد
|القصيم
|364
|خالد حمد لافي المطيري
|المجمعة
|365
|خالد حمدان مسعر السلماني الشمري
|القريات
|366
|خالد راشد عبدالله بن خنين
|الحدود الشمالية
|367
|خالد راشد علي البنيه
|مكة المكرمة
|368
|خالد راشد عوضه الزهراني
|الطائف
|369
|خالد رشيد سليمان الطياح
|المدينة المنورة
|370
|خالد زيد عيسى الخرعان
|الرياض
|371
|خالد سعد محمد الشهراني
|الرياض
|372
|خالد سعد مرزوق الحجوزي
|المدينة المنورة
|373
|خالد سعود عايد الشراري
|الجوف
|374
|خالد سليمان عبدالمحسن الحربي
|عنيزة
|375
|خالد شليل بدر الحربي
|حائل
|376
|خالد عبد الله عبد الكريم العييدي
|مكة المكرمة
|377
|خالد عبد الله ناصر البشر
|الزلفي
|378
|خالد عبدالرب عبدالحميد ملا
|ينبع
|379
|خالد عبدالرحمن إبراهيم الباز
|الرياض
|380
|خالد عبدالرحمن صابر الصابر
|الجوف
|381
|خالد عبدالرحمن محمد الركبان
|المجمعة
|382
|خالد عبدالرزاق أحمد المنيدي
|حوطة بني تميم والحريق
|383
|خالد عبدالعزيز حمد العبدالله
|الزلفي
|384
|خالد عبدالله عبدالعزيز الصمعاني
|القصيم
|385
|خالد عبدالله عبدالعزيز بن ضافي
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|386
|خالد عبدالله محمد البياهي
|الشرقية
|387
|خالد عبدالله محمد القرني
|بيشة
|388
|خالد عبدالله نايف النايف
|الخرج
|389
|خالد عبيد دغيم المطيري
|المجمعة
|390
|خالد علي جارالله الطلال
|حائل
|391
|خالد علي سليمان الرشيد
|المدينة المنورة
|392
|خالد علي محمد الغامدي
|جدة
|393
|خالد عودة سالم بريكيت
|جدة
|394
|خالد غازي ضافي العضيلة
|ديوان الوزارة / تعليم الكبار بنين
|395
|خالد فهد سليمان الراشد
|الرياض
|396
|خالد فهد صالح التويجري
|المدينة المنورة
|397
|خالد فهد مسفرآل حيان
|سراة عبيدة
|398
|خالد محمد أحمد الزيد
|الغاط
|399
|خالد محمد سعد العمري
|المخواة
|400
|خالد محمد سعيد الصاعدي
|الرياض
|401
|خالد محمد صالح الحسين
|المدينة المنورة
|402
|خالد محمد عبدالرحمن النقيدان
|القريات
|403
|خالد محمد عبدالمحسن الحربي
|ديوان الوزارة / المركز الوطني للمعلومات التربوية
|404
|خالد محمد ناصر الرباب
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|405
|خالد مداري عبدالله الحربي
|ديوان الوزارة / وكيل التخطيط والتطوير
|406
|خالد مساعد سعد الصبحي
|مكة المكرمة
|407
|خالد مسفر عبيد المالكي
|مكة المكرمة
|408
|خالد ناصر عبدالله البراهيم العنزي
|مكة المكرمة
|409
|خالد يوسف دغيمان الحربي
|المدينة المنورة
|410
|خديجة إبراهيم عبدالعزيز العصيمي
|ديوان الوزارة / نشاط الطالبات
|411
|خديجة زهير عبده الشهري
|عسير
|412
|خديجة عبدالله سابح الطيار
|الرياض
|413
|خديجة عبدالله عمران الثمالي
|الطائف
|414
|خديجة عمر محمد السعوى
|الرياض
|415
|خديجة محمد أحمد الغريبي
|الطائف
|416
|خزعل جهز سالم الشمري
|حائل
|417
|خضر أسعد عبدالمحي بغدادي
|المدينة المنورة
|418
|خضران سعيد عبدالله الزهراني
|الباحة
|419
|خلف عواد غلاب الشمري
|حفر الباطن
|420
|خلود جاهل حمد الجاهل
|عنيزة
|421
|خلود سليمان محمد الشويمي
|شقراء
|422
|خلود عبدالرحمن سعد العبدالسلام
|الرياض
|423
|خلود عبدالعزيز خالد النذير
|ديوان الوزارة / المتابعة بنات
|424
|خلود عبدالكريم عبدالرحمن العوهلي
|الشرقية
|425
|خلود عثمان عبد الله اليوسف
|تبوك
|426
|خلود محمد حمزه الجاوي
|الشرقية
|427
|خلود محمد يوسف الزير
|الرياض
|428
|خلود ناصر محمد الملحم
|الأحساء
|429
|خليفة عبدالله معيلي الهاملي
|القصيم
|430
|خليل إبراهيم علي المنصور
|الشرقية
|431
|خليل إبراهيم عوض الله الجهني
|ينبع
|432
|خليل إبراهيم عياد العنزي
|ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنين
|433
|خليل سليمان يحيى غزواني
|جازان
|434
|خليل عبدالرحمن محمد القوزي
|عسير
|435
|خليل علي خليل الجهني
|المدينة المنورة
|436
|دخيل الله معوض عبدرب الرسول
|تبوك
|437
|دخيل مزهور خلف الدوسري
|تبوك
|438
|درة فهد سفران البشر
|شقراء
|439
|دلال سعيد عبدالخالق الاحمري
|الجوف
|440
|دلال طلعت علي جميل
|جدة
|441
|دلال عبيد عبدالرحمن الحماد
|الرياض
|442
|دلال فيحان سفر العتيبي
|جازان
|443
|دلال مرزوق مشعان العتيبي
|الرياض
|444
|دليل عبدالله حنتش العتيبي
|الأحساء
|445
|راجح محمد علي الشيخي
|القنفذة
|446
|راشد سالم راشد الشتيلي
|المجمعة
|447
|راشد عبدالرحمن سعد بن حميد
|الأحساء
|448
|راضي زين الحميدي العتيبي
|عفيف
|449
|رانيا حسن أحمد ملا
|المدينة المنورة
|450
|رائد عبدالرحمن عبدالله البريك
|المجمعة
|451
|رائد عبدالله إبراهيم البريكان
|المجمعة
|452
|رائد عبدالله عثمان الربيعة
|المجمعة
|453
|رجاء محمد عبدالقادر الفتني
|جدة
|454
|رجاء مطارد محمد الرويلي
|الرياض
|455
|رحمة سالم محمد باحكيم
|مكة المكرمة
|456
|ردن حيلان الحارثي
|ديوان الوزارة / وكيل المباني
|457
|رشيد سعد رشيد الكثيري
|ينبع
|458
|رفعة محمد دحيم الدوسري
|الرياض
|459
|رقية عبدالله حمد السويلم
|الرياض
|460
|رقية علي صالح الذياب
|عنيزة
|461
|رقية محمد سليمان البراك
|الرياض
|462
|رمال داود رشيد الشخشير
|الرياض
|463
|رمزي حسن أحمد ابو راسين
|جازان
|464
|رويدة عبدالله مسلم باهويني
|جدة
|465
|رؤى إبراهيم محمد المفلح
|ديوان الوزراة / العلاقات الخارجية
|466
|ريحانة محمد عبدالله الحارثي
|الطائف
|467
|ريسة مبارك ناصر البيشي
|الرياض
|468
|ريم أحمد محمد الفنيسان
|الزلفي
|469
|ريم سعود عبدالعزيز الحسين
|المجمعة
|470
|ريم عبدالله حمود البطاح
|الخرج
|471
|ريم مبروك عبدالحي عبدالرزاق
|الرس
|472
|ريم محمد عبدالرحمن البريدي
|الرياض
|473
|ريم محمد فارس الخضيري
|الرياض
|474
|ريما سعود محمد اللويمي
|الأحساء
|475
|ريمة علي عبيد الوهيبي
|الرياض
|476
|زامل عبدالعزيز محمد الزامل
|المجمعة
|477
|زايد حسين محمد بن مخيزيم
|القويعية
|478
|زكي شاهر عبدالحميد الصعيدي
|القنفذة
|479
|زكي عاتق جمعة الفايدي
|ينبع
|480
|زكي عباس حسين الحرز
|العلا
|481
|زكية سويلم شنوف الطبيخي
|الرياض
|482
|زكية عمار عمير العويضي
|جدة
|483
|زهراء محمد جابر القحطاني
|الرياض
|484
|زهور عبدالعزيز عبدالله التويم
|حائل
|485
|زين معتوق عبدالله الهاجوج النخلي
|الرياض
|486
|زينب سليمان عبدالله الرميح
|الرياض
|487
|سارة حمادي عطيه العويضي
|جدة
|488
|سارة حمد سالم الدوسري
|الرياض
|489
|سارة سعد مشعان السهلي
|الرياض
|490
|سارة سعد ناصر العريفي
|الرياض
|491
|سارة سعود ناصر الضبعان
|الرياض
|492
|سارة صالح عبدالعزيز الصالح
|شقراء
|493
|سارة عبدالله راشد السيف
|الرياض
|494
|سارة عبدالله سعود العويس
|الدوادمي
|495
|سارة عبدالله سلمان التميمي
|الرياض
|496
|سارة عبدالله عبدالرحمن السالم
|شقراء
|497
|سارة عبدالمحسن عبدالعزيز الطيار
|الرياض
|498
|سارة فهد حمد الجعيدي الدوسري
|الخرج
|499
|سارة محمد تميم التميمي
|الشرقية
|500
|سارة محمد عبدالرحمن المسعري
|الرياض
|501
|سالم حطمان مفرح معيني
|جازان
|502
|سالم خليف مطلق الشمري
|حائل
|503
|سالم سعود عبدالعزيز السالم
|الزلفي
|504
|سالم شباب هلال المالكي
|الليث
|505
|سالم عبدالله سليمان الخليوي
|الرس
|506
|سالم محمد سالم ال مريح
|الشرقية
|507
|سالم محمد مانع اليامي
|صبيا
|508
|سالم مرزوق ناصر العنيزان
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|509
|سالم مصطفى حيدر الحجي
|المدينة المنورة
|510
|سامر إبراهيم ناصر الرسيمي
|ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنين
|511
|سامي أحمد إبراهيم الشنيفي
|مكة المكرمة
|512
|سامي سالم عبدالله القرزعي
|عنيزة
|513
|سامي عبدالكريم حمدان السلمي
|مكة المكرمة
|514
|سامي علي صالح الشنيفي
|القصيم
|515
|سامي مرزوق فالح الأحمدي
|المدينة المنورة
|516
|سامية سليمان حمدان الحميدي
|الرياض
|517
|سامية عبدالله غانم السدلان
|جازان
|518
|ساير خضر حميد العتيبي
|جازان
|519
|سحر حسن محمد ناضرة
|جدة
|520
|سحر عبدالعزيز صالح الحواس
|حائل
|521
|سحر محمد رجاني الخالدي
|الرياض
|522
|سدرة عبدالله عبدالعزيز بن خميس
|الرياض
|523
|سرى عبدالرحمن عبدالله العكش
|الطائف
|524
|سطام حسين عبدالله مراغان
|نجران
|525
|سطام عبدالله سليمان المطيري
|الدوادمي
|526
|سعاد عبدالرحمن حمد السويلم
|الرياض
|527
|سعاد غانم عيسى الصلحي
|الأحساء
|528
|سعاد ناصر محمد العبداللطيف
|الرياض
|529
|سعد ثواب دغيم السبيعي
|ينبع
|530
|سعد سعد عبدالله الغانم
|الخرج
|531
|سعد سليمان سعد الطليان
|المذنب
|532
|سعد عبدالرحمن محمد الدايل
|الرياض
|533
|سعد عبدالله أحمد السعيد
|المجمعة
|534
|سعد عبدالله سعد المنصور
|القصيم
|535
|سعد عبدالله محمد الفوزان
|جازان
|536
|سعد عبدالله ناصر آل ناصر
|عسير
|537
|سعد علي عبدالعزيز الغريب
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|538
|سعد عويضه حسين الفقيه
|جدة
|539
|سعد فهد صالح بن مقبل
|الرياض
|540
|سعد كنان ظافر آل مدلاج
|عسير
|541
|سعد محمد سليم المطيري
|الحدود الشمالية
|542
|سعد ناصر منفور البدري البقمي
|مكة المكرمة
|543
|سعد هجاج الهاملي المطيري
|المجمعة
|544
|سعدي سالم مرزوق الشمري
|الشرقية
|545
|سعود إبراهيم صالح الحمياني
|الطائف
|546
|سعود حامد خلف السلمي
|جدة
|547
|سعود خميس مشل الشمري
|الحدود الشمالية
|548
|سعود رشيد محمد العمار
|الرس
|549
|سعود زيد محمد بن داوود
|حوطة بني تميم والحريق
|550
|سعود عبدالعزيز عثمان الجاسر
|الخرج
|551
|سعود عبيدالله عبدالواحد الثمالي
|الطائف
|552
|سعود مبيريك بن تنيضب الصاعدي
|المدينة المنورة
|553
|سعود هذال فهد الدوسري
|الحدود الشمالية
|554
|سعيد جمعان سعيد الغامدي
|الباحة
|555
|سعيد حمود أحمد الغامدي
|الرياض
|556
|سعيد راشد سالم الدوسري
|الأفلاج
|557
|سعيد سعد عبدالله الناجي
|الباحة
|558
|سعيد سعد علي الغامدي
|الباحة
|559
|سعيد علي هادي آل معيض
|مكة المكرمة
|560
|سعيد مرزوق عيد الدوسري
|الأفلاج
|561
|سعيد مسفر هادي آل سليم
|جازان
|562
|سعيد ناصر محمد آل سمران
|محايل عسير
|563
|سلافا سليمان عبدالله العمران
|الرياض
|564
|سلافة محمد عبدالرحمن الشيباني
|الشرقية
|565
|سلطان ثاني دوشان العنزي
|تبوك
|566
|سلطان حسين مهدي آل عباس
|نجران
|567
|سلطان سعد إبراهيم الناصر
|القويعية
|568
|سلطان سعود حمود النزهة
|المدينة المنورة
|569
|سلطان سعود عبدالله القحطاني
|الجوف
|570
|سلطان سعيد عواض الثقفي
|الباحة
|571
|سلطان سفر عايض البقمي
|نجران
|572
|سلطان سليمان عبدالله العريفي
|ديوان الوزارة / مكتب الوزير
|573
|سلطان ضيف الله غفير الحارثي
|المهد
|574
|سلطان عبدالرحمن المحيطب
|الحدود الشمالية
|575
|سلطان عبدالرحمن محمد السويدان
|ديوان الوزارة / المناهج
|576
|سلطان عبدالعزيز إبراهيم القباع
|الرياض
|577
|سلطان عبدالعزيز صالح العليان
|سراة عبيدة
|578
|سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف
|الرياض
|579
|سلطان عبدالله فهد الجبر
|الرياض
|580
|سلطان علي ظافر الأحمري
|رجال ألمع
|581
|سلطان علي محمد أبودجين
|الخرج
|582
|سلطان مانع سلطان الدوسري
|الأحساء
|583
|سلطان محمد صالح الساير
|الرس
|584
|سلطان محمد عبدالرحمن العطالله
|ديوان الوزارة / المستودعات
|585
|سلطان مريشيد رشيد العتيبي
|المهد
|586
|سلطان يحيى حمدان الزهراني
|الرياض
|587
|سلمان سعيد سلمان القحطاني
|عسير
|588
|سلمان عبدالرحمن عبدالعزيز الحمد
|الخرج
|589
|سلمان عبدالله مغرم الشهري
|الباحة
|590
|سلمى ضيف الله خريبيش العنزي
|الرياض
|591
|سلمى عبدالعزيز سليمان الصحن
|حائل
|592
|سلمى محمد علي الرثيع
|الرياض
|593
|سلمى محمد ناصر العبدالله
|الرياض
|594
|سلوى فاروق سالم الزهراني
|الطائف
|595
|سليمان إبراهيم سليمان البواردي
|المذنب
|596
|سليمان إبراهيم محمد العليان
|المدينة المنورة
|597
|سليمان إبراهيم ناصر الفوزان
|الرياض
|598
|سليمان أحمد عبدالعزيز السيف
|المجمعة
|599
|سليمان أسعد أحمد غزواني
|صبيا
|600
|سليمان حامد صالح الحامد
|مكة المكرمة
|601
|سليمان سعد عبدالله المحبوب
|الرياض
|602
|سليمان عامر راشد الحربي
|المدينة المنورة
|603
|سليمان عبدالله محمد الصمعاني
|القصيم
|604
|سليمان عبدالوهاب سليمان قبوري
|مكة المكرمة
|605
|سليمان عقيل عبدالله الطيار
|الزلفي
|606
|سليمان علي عبدالعزيز السعران
|المدينة المنورة
|607
|سليمان فراج سليمان الزنيدي
|مكة المكرمة
|608
|سليمان محمد سليمان الحمدان
|مكة المكرمة
|609
|سليمان محمد سليمان الخضر
|القصيم
|610
|سليمان محمد عليان المزروع
|المدينة المنورة
|611
|سليمان ناصر عليان الحمدان
|القصيم
|612
|سليمان يحيى شريف المالكي
|صبيا
|613
|سمر عبدالعزيز عبدالرحمن المشعل
|ديوان الوزارة / تعليم الكبيرات
|614
|سمر عبدالعزيز عبدالله المزروع
|ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنات
|615
|سمر محمد أحمد عبد رب النبي
|ديوان الوزراة / وكيل التعليم بنات
|616
|سمية فواز عبدالله المسعد
|الخرج
|617
|سمير حسن محسن الحارثي
|مكة المكرمة
|618
|سميرة علي عبدالله الطوري
|المدينة المنورة
|619
|سهام سعيد محمد الغامدي
|الشرقية
|620
|سهام محمد عبدالرحمن المهيزع
|الرياض
|621
|سهل محمد لافي المرشدي
|عفيف
|622
|سهى عبدالله عبدالرحمن الحيدر
|المجمعة
|623
|سهيل عبدالله علي الغامدي
|جدة
|624
|سويلم عبيد فهد آل جلعد البيشي
|بيشة
|625
|شاكر محمد علي الهذلي
|مكة المكرمة
|626
|شامان مرزوق عادي العتيبي
|جازان
|627
|شايع إبراهيم حمد آل حرشان
|الأفلاج
|628
|شبيلية عرار محمد شماخي
|صبيا
|629
|شرف محمد سعيد الشهراني
|الشرقية
|630
|شروق عبدالرحمن سليمان العيدان
|الرياض
|631
|شريفة أحمد مبارك المغيب
|الشرقية
|632
|شريفة سعدي علي العسبلي
|جدة
|633
|شريفة يحي علي حربي
|جازان
|634
|شعبان محمد مفرح المقصودي
|عسير
|635
|شفيقة بكر محي الدين مليباري
|المدينة المنورة
|636
|شماء عبدالعزيز علي السلامة
|عنيزة
|637
|شيخة حمد ذعار الشمري
|الشرقية
|638
|شيخة سعد محماس العجمي
|الرياض
|639
|شيخة صغير إبراهيم الخرعان
|الأفلاج
|640
|شيخة عبدالعزيز علي الفليج
|الرياض
|641
|شيخة غزاي شعيب الرويس العتيبي
|الرياض
|642
|شيخة هلال علي العصيمي
|الرياض
|643
|صافية عبدالله سعيد المري
|الأحساء
|644
|صالح أحمد صالح الغامدي
|الحدود الشمالية
|645
|صالح أحمد عبد الهادي الغامدي
|المخواة
|646
|صالح حسين علي الزبادين
|جازان
|647
|صالح حسين ناجي آل قفلة
|نجران
|648
|صالح حمد صالح الغباري
|نجران
|649
|صالح حمود فهد الدباسي
|القريات
|650
|صالح راضي حماد الشراري
|الجوف
|651
|صالح سالم محمد الشهري
|مكة المكرمة
|652
|صالح سعد سعيد الزهراني
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|653
|صالح سلمان علي العبدالله
|جازان
|654
|صالح سليمان صالح السابل
|القصيم
|655
|صالح ضيف الله مظهور الشراري
|القريات
|656
|صالح عبد العزيز عبد الهادي الغامدي
|بيشة
|657
|صالح عبدالرحمن سليمان السعران
|الشرقية
|658
|صالح عبدالرحمن محمد السلامة
|الرياض
|659
|صالح عبدالعزيز سعد المنصور
|مكة المكرمة
|660
|صالح عبدالله سعيد الجابري
|ديوان الوزارة / نشاط الطلاب بنين
|661
|صالح عبدالله محمد المطوع
|المدينة المنورة
|662
|صالح علي أحمد البوقرين
|سراة عبيدة
|663
|صالح علي حمد الغطيمل
|عنيزة
|664
|صالح علي محمد الزهراني
|الطائف
|665
|صالح فهد سالم العنزي
|القصيم
|666
|صالح محمد عبدالرحمن الثنيان
|المدينة المنورة
|667
|صالح محمد عبدالله الركيان
|المدينة المنورة
|668
|صالح مهدي علي الحكيم
|الشرقية
|669
|صالحة حامد علي النمري
|الطائف
|670
|صالحة ضيف الله مسيفر الجعيد
|الرياض
|671
|صالحة عبدالمعين عبد الوهاب الطويرقي
|الطائف
|672
|صالحة مفلح علي البيشي
|بيشة
|673
|صباح حمدان لافي الشمري
|الدوادمي
|674
|صباح سليم محمد السليم
|الأحساء
|675
|صباح يحيى أحمد سنان
|جدة
|676
|صخري حياء ناصر الرشيدي
|حائل
|677
|صدقة حسين صدقة الحازمي
|مكة المكرمة
|678
|صفية أحمد علي عسيري
|عسير
|679
|صفية عبدالله هارون الحميضي
|الرياض
|680
|صفية علي زيد العثمان
|الأحساء
|681
|صفية فرحان أحمد الفيفي
|مكة المكرمة
|682
|صلاح أحمد عبدالله العولقي
|الطائف
|683
|صلال عبدالرحمن فهد الصلال
|القصيم
|684
|صويلح حميد سالم العتيبي
|الطائف
|685
|صويلح معزي عواض العوفي
|القصيم
|686
|صيتة عبدالمحسن قضيب الدغيفق
|الجوف
|687
|صيتة فريح عبدالله الشمري
|الرياض
|688
|ضيف الله عبدالله ضيف الله التميمي
|الحدود الشمالية
|689
|طارق عبدالله محمد الجبير
|ديوان الوزارة /
الشؤون الإدارية والمالية
|690
|طارق فالح سفر العضياني العتيبي
|الدوادمي
|691
|طالب رابح عيد الهلالي
|المدينة المنورة
|692
|طالع محمد علي أحمد البناوي
|الرياض
|693
|طلال إبراهيم سليمان العنزي
|تبوك
|694
|طلال سعيد علي الغامدي
|محايل عسير
|695
|طلال علي حمد الحربي
|جازان
|696
|طلال محمد سعد فردان
|سراة عبيدة
|697
|طلال محمد عبدالله العبدالعظيم
|الأحساء
|698
|طلال منور زبن الصاعدي
|المهد
|699
|طويريش فهد مسفر ال درام
|الخرج
|700
|طيبة حسين عيدروس باروم
|جدة
|701
|طيبة عائض مديهيس العتيبي
|الطائف
|702
|ظافر مجدل محمد الخنفري
|القويعية
|703
|ظافر محمد حسن الشهري
|النماص
|704
|عابد عبدالخالق رافع الغامدي
|سراة عبيدة
|705
|عابد عبدالله سعد الرحيلي
|ينبع
|706
|عادل أحمد سعيد الغامدي
|بيشة
|707
|عادل سعيد عوض آل سالم
|عسير
|708
|عادل صالح عبدالرحمن الأختر
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
|709
|عادل عبدالله أحمد العليوي
|ديوان الوزارة / الاتصالات الإدارية
|710
|عادل عبدالله محمد غمري
|الشرقية
|711
|عادل علي إبراهيم صبران
|الرياض
|712
|عادل عوض محمد الثقفي
|مكة المكرمة
|713
|عادل محمد عتيق آل سبيت
|ديوان الوزارة / الميزانية
|714
|عادل محمد علي الخلب
|عنيزة
|715
|عادل ناصر سليمان المزيني
|عنيزة
|716
|عافيه علي سلمان الفيفي
|صبيا
|717
|عامر حيدر عبدالرحمن الاسمري
|الرياض
|718
|عامر محمد فايع مشعي عسيري
|صبيا
|719
|عايد هادي عايد العنزي
|العلا
|720
|عايض سعيد علي ال مجمل عسيري
|عسير
|721
|عايض شعيل إبراهيم سعد القحطاني
|الطائف
|722
|عايض عضوان صواب عسيري
|محايل عسير
|723
|عايض مبارك وصل الله السلمي
|جدة
|724
|عايض مفلح عائض القحطاني
|الباحة
|725
|عائشة الطرقي عقيل الشراري
|القريات
|726
|عائشة جويبر محمد الثبيتي
|الطائف
|727
|عائشة راشد سعد الدوسري
|الدوادمي
|728
|عائشة عبدالعزيز سبطان الشبيب
|الشرقية
|729
|عائشة مسعود ناصر القحطاني
|الرياض
|730
|عائشة مسلط عبد الله الشريف
|الطائف
|731
|عائض أحمد محمد الكثيري
|القنفذه
|732
|عبد العزيز عقلا هليل الكويكبي
|الجوف
|733
|عبد الله أحمد عبد الله الخشرمي الشهري
|الباحة
|734
|عبد الله أحمد محمد الطيار
|الزلفي
|735
|عبد الله جابر إبراهيم مغفوري
|جازان
|736
|عبد المحسن عبدالرحمن أبودجين
|الرياض
|737
|عبدالاله محمد أحمد الحازمي
|عسير
|738
|عبدالحكيم مساعد حسين الحارثي
|جازان
|739
|عبدالحكيم منصور حسين البسطي
|الخرج
|740
|عبدالحميد محمد عبدالعزيز السويح
|الرياض
|741
|عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن البصري
|المجمعة
|742
|عبدالرحمن إبراهيم علي الجليفي
|الرياض
|743
|عبدالرحمن حسين درسة فلاته
|مكة المكرمة
|744
|عبدالرحمن حسين صعيقر العتيبي
|مكة المكرمة
|745
|عبدالرحمن حميد حضيض الحربي
|جدة
|746
|عبدالرحمن سراج عبدالرحمن فقيه
|مكة المكرمة
|747
|عبدالرحمن سعدون العبدالمنعم
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
|748
|عبدالرحمن سعود عبدالرحمن اليوسف
|مكة المكرمة
|749
|عبدالرحمن سمير حضيري الحربي
|الرس
|750
|عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبد اللطيف
|الدوادمي
|751
|عبدالرحمن عابد عيضه السفياني
|مكة المكرمة
|752
|عبدالرحمن عالي علي الماكي
|جدة
|753
|عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الصياحي
|حوطة بني تميم والحريق
|754
|عبدالرحمن عبدالقادر باقيس
|مكة المكرمة
|755
|عبدالرحمن عبدالله الراشد
|الرياض
|756
|عبدالرحمن عبدالله سعود الرافعي
|جازان
|757
|عبدالرحمن عبدالله صالح الرثيع
|الدوادمي
|758
|عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المنيع
|ديوان الوزارة / الإدارة القانونية
|759
|عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز السعيدان
|ينبع
|760
|عبدالرحمن عبدالله علي الجميل
|حوطة بني تميم والحريق
|761
|عبدالرحمن عبدالله علي الزهراني
|الليث
|762
|عبدالرحمن عبدالله محمد الدوسري
|وادي الدواسر
|763
|عبدالرحمن عبدالله محمد العمري
|جدة
|764
|عبدالرحمن علي سليمان الوهيبي
|القريات
|765
|عبدالرحمن علي سويد العمري
|الباحة
|766
|عبدالرحمن علي صالح البرادي
|الدوادمي
|767
|عبدالرحمن علي عبدالرحمن البداح
|الزلفي
|768
|عبدالرحمن علي عبدالله البشري
|نجران
|769
|عبدالرحمن عمر أحمد الغريب
|الرياض
|770
|عبدالرحمن عيد عبدالرحمن الزهراني
|الباحة
|771
|عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأطرم
|ديوان الوزارة / الخدمات العامة
|772
|عبدالرحمن محمد عبدالله المريف
|الخرج
|773
|عبدالرحمن محمد عبدالله جعفري
|مكة المكرمة
|774
|عبدالرحمن مشعان عتيق الحربي
|الرس
|775
|عبدالرحمن موسى أحمد العمودي
|الطائف
|776
|عبدالرحمن هديب محمد الهديب
|ديوان الوزارة / المستودعات
|777
|عبدالرحيم محمد نويجع النمري
|الطائف
|778
|عبدالستار راضي سلمان الحدب
|الأحساء
|779
|عبدالسلام أحمد مشرف الغامدي
|الباحة
|780
|عبدالعزيز حمد سعود السعدان
|الرياض
|781
|عبدالعزيز خالد عبدالله بن بخيت
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|782
|عبدالعزيز دخيل عبدالرحمن العصيمي
|ديوان الوزارة / المالية
|783
|عبدالعزيز زاهر عبدالرحمن الشهري
|عسير
|784
|عبدالعزيز سعد عبدالله البريدي
|الشرقية
|785
|عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الدويش
|الزلفي
|786
|عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الظهير
|الرياض
|787
|عبدالعزيز صالح محمد الحماد
|القصيم
|788
|عبدالعزيز عبد الرحمن محمد الملحم
|سراة عبيدة
|789
|عبدالعزيز عبدالرحمن عبيد بن سلوم
|القنفذة
|790
|عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الرزين
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
|791
|عبدالعزيز عبدالله بن إبراهيم المنيع
|شقراء
|792
|عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الشلاش
|الرياض
|793
|عبدالعزيز علي حمود العمار
|الرياض
|794
|عبدالعزيز علي سعود الدويسان
|الرياض
|795
|عبدالعزيز علي محمد الغنام
|الرس
|796
|عبدالعزيز علي محمد النهابي
|عنيزة
|797
|عبدالعزيز عيسى حمد بن عمير
|الدوادمي
|798
|عبدالعزيز غرمان عبدالرحمن ال مشحن الشهري
|مكة المكرمة
|799
|عبدالعزيز محمد إبراهيم العقيلي
|الرياض
|800
|عبدالعزيز محمد جار الله العضيب
|الزلفي
|801
|عبدالعزيز محمد دخيل الدخيل
|الزلفي
|802
|عبدالعزيز محمد صالح الغامدي
|جازان
|803
|عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحرقان
|ديوان الوزارة / الخدمات العامة
|804
|عبدالعزيز محمد عبدالعزيز النداوي
|المدينة المنورة
|805
|عبدالعزيز مقبول حمدان السواط
|المدينة المنورة
|806
|عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المسلم
|ديوان الوزارة / وكالة المناهج والبرامج التربوية
|807
|عبدالعزيز نافع بخيت الجحدلي
|المدينة المنورة
|808
|عبدالكريم سعد عوضه الأحمري
|محايل عسير
|809
|عبدالكريم صالح موسى الموسى
|الأحساء
|810
|عبدالكريم محمد عبدالكريم الجابر
|الدوادمي
|811
|عبدالكريم معتق رجاء الرشيدي
|جازان
|812
|عبداللطيف عبدالله علي الحمود
|مكة المكرمة
|813
|عبدالله أحمد آدم إسماعيل
|جدة
|814
|عبدالله أحمد سالم الحويطي
|العلا
|815
|عبدالله أحمد عبدالله شنيمر
|جازان
|816
|عبدالله أحمد عبدالله عواجي
|نجران
|817
|عبدالله أحمد عثمان مصيري
|مكة المكرمة
|818
|عبدالله أحمد ناصر أبانمى
|ينبع
|819
|عبدالله بشيت فاران العنزي
|الرياض
|820
|عبدالله تميم محمد الدوسري
|القويعية
|821
|عبدالله حجي أحمد الجبر
|مكة المكرمة
|822
|عبدالله حجي أحمد العبدالله
|الشرقية
|823
|عبدالله حسن عبدالله الحارثي
|مكة المكرمة
|824
|عبدالله حسن موسى عسيري
|الرياض
|825
|عبدالله حمد إبراهيم العباس
|الرياض
|826
|عبدالله حمد إبراهيم بن حسين
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
|827
|عبدالله حمد عبدالله الدوسري
|جازان
|828
|عبدالله حمد عبدالله العثمان
|الرياض
|829
|عبدالله حمد محمد السبعي
|صبيا
|830
|عبدالله حميد عبيد الشامسي
|الشرقية
|831
|عبدالله خالد عبدالله المطيري
|المذنب
|832
|عبدالله خالد مثقال السبيعي
|مكة المكرمة
|833
|عبدالله خالد محمد التويلي
|الرياض
|834
|عبدالله خضر آل مشني الغامدي
|الباحة
|835
|عبدالله راشد عبدالله الخنين
|الشرقية
|836
|عبدالله سعد عبدالله التويم
|الحدود الشمالية
|837
|عبدالله سعد محمد الشهراني
|عسير
|838
|عبدالله سعود راشد بن طالب
|الرياض
|839
|عبدالله سلمان آل جريه الدوسري
|الباحة
|840
|عبدالله سليمان عبدالله الفاضل
|ديوان الوزارة / المالية
|841
|عبدالله شديد صالح بن مجلي
|الرياض
|842
|عبدالله صالح عبدالله النفيسي
|عنيزة
|843
|عبدالله صالح محمد العطيفي
|البكيرية
|844
|عبدالله ظافر عبدالله الشهري
|سراة عبيدة
|845
|عبدالله ظاهر سحيمان العازمي
|القريات
|846
|عبدالله عامر سعيد العتيبي
|عفيف
|847
|عبدالله عايض عبدالله آل عامر
|عسير
|848
|عبدالله عبدالرحمن حمد الضويان
|حائل
|849
|عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز السدراني
|الرس
|850
|عبدالله عبدالرحمن عبدالله السمري
|المدينة المنورة
|851
|عبدالله عبدالرحمن عبدالله بن غدير
|ديوان الوزارة / التجهيزات المدرسية
|852
|عبدالله عبدالرحمن محمد الذيب
|عسير
|853
|عبدالله عبدالرحمن محمد القرني
|مكة المكرمة
|854
|عبدالله عبدالرحمن محمد عيفع عسيري
|الباحة
|855
|عبدالله عبدالعزيز إبراهيم الماضي
|المجمعة
|856
|عبدالله عبدالعزيز حمد الشقيران
|القصيم
|857
|عبدالله عبدالعزيز سعود النعام
|حائل
|858
|عبدالله عبدالعزيز صالح الدهش
|القصيم
|859
|عبدالله عبدالعزيزعبدالله الدخيل
|المجمعة
|860
|عبدالله عزيز سالم الدوسري
|ديوان الوزارة / وكيل المباني
|861
|عبدالله علي عبدالرحمن الكلثمي الشهري
|الباحة
|862
|عبدالله علي فايز الدغيري
|المدينة المنورة
|863
|عبدالله علي محمد عبدالواحد
|جدة
|864
|عبدالله علي مهدي الغمغام
|الشرقية
|865
|عبدالله علي نيف السويطي
|القصيم
|866
|عبدالله عيد علي السديري
|الجوف
|867
|عبدالله عيسى حمد العمير
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|868
|عبدالله فهد محمد السميح
|الرياض
|869
|عبدالله فهد مطلق المطيري
|الحدود الشمالية
|870
|عبدالله ماطر مطر المجنوني
|جازان
|871
|عبدالله مبارك صالح المزيني
|ينبع
|872
|عبدالله محمد أحمد العجمه
|الباحة
|873
|عبدالله محمد أحمد الفوزان
|ديوان الوزارة / الميزانية
|874
|عبدالله محمد بداح الشهراني
|عسير
|875
|عبدالله محمد جازي الحربي
|الرياض
|876
|عبدالله محمد حسن الزهراني
|ديوان الوزراة / مكتب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية
|877
|عبدالله محمد حميدان العمري
|المدينة المنورة
|878
|عبدالله محمد زيد السقامي
|عنيزة
|879
|عبدالله محمد سعيد الخضر الزهراني
|الباحة
|880
|عبدالله محمد سعيد الشهري
|مكة المكرمة
|881
|عبدالله محمد سعيد العلياني
|جازان
|882
|عبدالله محمد عبدالعزيز البريه
|تبوك
|883
|عبدالله محمد عبدالله الرمثي
|الرياض
|884
|عبدالله محمد عبدالله الصمعاني
|القصيم
|885
|عبدالله محمد عبدالله عريشي
|جازان
|886
|عبدالله محمد علي الثبيتي
|الطائف
|887
|عبدالله محمد علي الدخيل
|القصيم
|888
|عبدالله محمد علي العمري
|جدة
|889
|عبدالله محمد علي القرني
|الباحة
|890
|عبدالله محمد عليثه الحربي
|ينبع
|891
|عبدالله محمد محمد حمدي
|الطائف
|892
|عبدالله مرزوق شميريخ العتيبي
|الرياض
|893
|عبدالله مشعان ناصر العنزي
|تبوك
|894
|عبدالله ملوح مرزوق الرويس
|القنفذة
|895
|عبدالله منصور عبدالله آل حنيف
|وادي الدواسر
|896
|عبدالله ناصر علي الحمدان
|الشرقية
|897
|عبدالله يحيى ابو الخير العيسى
|الشرقية
|898
|عبدالله يحيى شامي الغانمى
|ديوان الوزراة / العلاقات الخارجية
|899
|عبدالله يحيى علي حكمي
|عسير
|900
|عبدالمجيد عبدالعزيز عابد المالكي
|الليث
|901
|عبدالمجيد محمد ناصر القحيز
|الخرج
|902
|عبدالمحسن سعد إبراهيم الناصر
|الرياض
|903
|عبدالمحسن سمير اسيمر العوفي
|المخواة
|904
|عبدالمحسن طلاع غالب المطيري
|الشرقية
|905
|عبدالمحسن علي محسن النخلي
|ينبع
|906
|عبدالمحسن غالب عبدالمحسن الروقي
|شقراء
|907
|عبدالمحسن محمد ثواب الشمري
|تبوك
|908
|عبدالمحسن ناصر سليمان الحسينان
|ديوان الوزارة / الخدمات العامة
|909
|عبدالملك إبراهيم محمد الفقيه
|صبيا
|910
|عبدالهادي محمد عبدالهادي الرباح
|المدينة المنورة
|911
|عبدالواحد بن عبدالله العريفي
|القويعية
|912
|عبدالوهاب أحمد عبدالله عسيري
|عسير
|913
|عبدالوهاب محمد عثمان عسيري
|جازان
|914
|عبده حسين عبدالله حكمي
|جازان
|915
|عبده محمد أحمد كبيني
|مكة المكرمة
|916
|عبيد غازي سند الشمري
|الشرقية
|917
|عبيدالله سعد مبارك الزهراني
|مكة المكرمة
|918
|عبير صالح حمد التميمي
|الخرج
|919
|عبير عبدالله سعيد مفرح الزهراني
|جدة
|920
|عبير علي عبدالله الراجحي
|تعليم الرياض
|921
|عبير عيد بداح العتيبي
|جازان
|922
|عبير محمد علي محمد
|الرياض
|923
|عثمان عبدالعزيز محمد الشميمري
|القريات
|924
|عثمان محمد عثمان الحكمي
|ديوان الوزارة / التعليم الأهلي والأجنبي بنين
|925
|عجايب مفرح سعد العتيبي
|الرياض
|926
|عدنان كاظم هاشم آل هاشم
|الشرقية
|927
|عذاري محمد عبدالله الخرجي
|الرياض
|928
|عزة علي عابد الوقداني
|مكة المكرمة
|929
|عزة عوضه بخيت الزهراني
|الرياض
|930
|عزيزة ريس بجاد الريس
|الرياض
|931
|عطاالله فهيد مصيبيح المقاطي العتيبي
|عنيزة
|932
|عطية مبروك بركات العصماني
|مكة المكرمة
|933
|عكام ظافر فلاح الدوسري
|وادي الدواسر
|934
|علي إبراهيم سليمان العلوش
|حوطة بني تميم والحريق
|935
|علي إبراهيم علي الصيخان
|عنيزة
|936
|علي إبراهيم محمد القريش
|القصيم
|937
|علي أحمد صالح الشواكر
|الأحساء
|938
|علي أحمد عامر عسيري
|النماص
|939
|علي أحمد عبده دغريري
|جازان
|940
|علي حسن حسين مطاعن
|عسير
|941
|علي حكومي جبريل عوام
|مكة المكرمة
|942
|علي خالد فهد القنيعير
|الأفلاج
|943
|علي دخيل الله سعود الكلثم
|الأفلاج
|944
|علي درويش عبدالله المرحبي
|القنفذة
|945
|علي سالم حسين آل سالم
|نجران
|946
|علي سعيد علي الغامدي
|الباحة
|947
|علي سعيد ناصر الغامدي
|المخواة
|948
|علي سليمان علي السدلان
|القصيم
|949
|علي سليمان محمد المغيولي
|عنيزة
|950
|علي صالح عبدالله الطويرب
|عنيزة
|951
|علي صالح علي الزهراني
|جازان
|952
|علي طاهر جاسم الخليفة
|صبيا
|953
|علي عايض أيوب عسيري
|عسير
|954
|علي عبدالله حسين القويضي
|الأحساء
|955
|علي عبدالله علي الحازمي
|صبيا
|956
|علي عبدالله علي الهلال
|الأحساء
|957
|علي عبدالله علي غلاب
|الشرقية
|958
|علي عبدالله علي قيسي
|الرياض
|959
|علي عبدالله ناصر الحجي
|جازان
|960
|علي عبدالوهاب محمد النزر
|الأحساء
|961
|علي عوضه حمد الشهراني
|الباحة
|962
|علي عيسى علي مسملي
|جازان
|963
|علي غانم بخيت الصقور
|نجران
|964
|علي محمد أحمد الحازمي
|القنفذة
|965
|علي محمد أحمد آل مبشر عسيري
|مكة المكرمة
|966
|علي محمد أحمد مطر الزهراني
|تبوك
|967
|علي محمد سليمان العميري
|الشرقية
|968
|علي محمد عبدالله الزهراني
|المخواة
|969
|علي محمد عبدالله الشتوي
|المذنب
|970
|علي محمد عثمان عاتي
|جازان
|971
|علي محمد محمد عواف
|جازان
|972
|علي محمد مسفر المحمادي
|مكة المكرمة
|973
|علي محمد معدي الفاضحي
|جازان
|974
|علي محمد يحيى عسيري
|الرياض
|975
|علي معتق عواد الشراري
|الحدود الشمالية
|976
|علي معتوق خليفة المطوع
|الأحساء
|977
|علي مهدي شت الغباري
|نجران
|978
|علي ناصر عبدالله العلوان
|القصيم
|979
|علي يحيى أحمد المباركي
|ينبع
|980
|علي يحيى محمد حزام
|صبيا
|981
|عمار حامد حمد الغانمي
|تبوك
|982
|عمار عبدالعزيز محمد العمار
|شقراء
|983
|عمار محمد عبدالله الدوسري
|وادي الدواسر
|984
|عمر سعد عبد الرحمن الحسيني
|القريات
|985
|عمر محمد عبدالله العمرو
|مكة المكرمة
|986
|عمر محمد ماضي الجابري
|محايل عسير
|987
|عهود راشد عبدالعزيز بن رشود
|الرياض
|988
|عهود عبدالله علي الراشد
|تبوك
|989
|عهود عبدالله محمد الرجراجي
|المدينة المنورة
|990
|عواض عبدالله عواض الزهراني
|جدة
|991
|عواطف أحمد محمد البحر
|الشرقية
|992
|عواطف محمد إبراهيم بن معيوف
|الرياض
|993
|عواطف مساعد مقرن المجاهد
|الرياض
|994
|عوض رده أحمد المالكي
|الطائف
|995
|عوض سعود عواض السيحاني
|المجمعة
|996
|عوض وزان رازن الشيخ
|مكة المكرمة
|997
|عيد مريشيد ماطر المطيري
|المهد
|998
|عيدة أحمد محمد عميش
|الطائف
|999
|عيسى زاهر علي الشهري
|الطائف
|1000
|عيسى طاهر سالم الحنفوش
|الشرقية
|1001
|عيسى عبدالله عبدالعزيز الصويغ
|حائل
|1002
|عيسى كاظم سعد البوخشيم
|جازان
|1003
|عيشة حسن شاعب الصومالي
|جدة
|1004
|عيشة عبدالله محمد العمري
|الشرقية
|1005
|عيضة أحمد محمد النجراني
|ديوان الوزارة / وكيل المباني
|1006
|غادة عبدالرحمن عبدالله السدحان
|الرياض
|1007
|غادة عبدالعزيز محمد بن مهيني
|الخرج
|1008
|غادة محمد سويد الدوسري
|الخرج
|1009
|غادة محمد عبدالله المواش
|الرياض
|1010
|غادة منصور عثمان أباحسين
|الرياض
|1011
|غازي أحمد علي حكمي
|صبيا
|1012
|غازي طماح عبده حكمي
|صبيا
|1013
|غازي عبدالله محمد الشمري
|المدينة المنورة
|1014
|غالية علي حمد العسكر
|الرياض
|1015
|غانم مشبب محمد آل محمد
|الرياض
|1016
|غدير جوهر مبروك العبدالرزاق
|ديوان الوزارة / وكيل التخطيط والتطوير
|1017
|غريبة خالد شمروخ الحافي
|المجمعة
|1018
|غصن عبدالله خليفة آل مبارك
|ديوان الوزارة / الاتصالات الإدارية
|1019
|فاتلة علي سعد العتيبي
|الرياض
|1020
|فاتن سعد حمد المقبل
|الرياض
|1021
|فاتن عبدالله عبدالعزيز السليمان
|الرياض
|1022
|فاتن علي عبدالله الفرطيش
|الرياض
|1023
|فاتن محمد فهد المزيد
|تبوك
|1024
|فارس أحمد عطية الزهراني
|الطائف
|1025
|فارس علي سليمان الغفيص
|المدينة المنورة
|1026
|فارس منصور فارس العصيمي
|الزلفي
|1027
|فاضل عباس ماجد الهاشم
|الشرقية
|1028
|فاضل مصلح صليح اللحياني
|جدة
|1029
|فاطمة إبراهيم عبدالرحمن الدوسري
|الرياض
|1030
|فاطمة أحمد عبدالله الملحم
|الأحساء
|1031
|فاطمة أحمد محمد البركات
|الشرقية
|1032
|فاطمة جديع نهار القحطاني
|القويعية
|1033
|فاطمة حسن حسن سراج دغريري
|جازان
|1034
|فاطمة حمد علي النجراني
|نجران
|1035
|فاطمة حمدان عبدالله النصار
|الرياض
|1036
|فاطمة سعد محمد الرشود
|الرياض
|1037
|فاطمة سلمان فهد الجهني
|جدة
|1038
|فاطمة سليمان علي الغفيلي
|الرياض
|1039
|فاطمة عابد عبدالله الطويرقي
|الطائف
|1040
|فاطمة عبدالله حمد الحليو
|الرياض
|1041
|فاطمة عبدالله محمد الأسمري
|عسير
|1042
|فاطمة عبدالمحسن إبراهيم الملحم
|الأحساء
|1043
|فاطمة عبدالمحسن محمد الغفيلي
|الرياض
|1044
|فاطمة علي محمد عرفة
|المدينة المنورة
|1045
|فاطمة علي مقبول حكمي
|جدة
|1046
|فاطمة محمد سليمان الشبرمي
|الرياض
|1047
|فاطمة محمد عبدالرحمن السالم
|الرياض
|1048
|فاطمة محمد عبدالله الحناكي
|الرياض
|1049
|فاطمة محمد ناصر الحمد
|المخواة
|1050
|فاطمة مسفر ناصر العصيمي
|الطائف
|1051
|فاطمة يحيى علي العسيري
|الرياض
|1052
|فالح سعود عبدالعزيز العمار
|المدينة المنورة
|1053
|فالح سلامة مسعد الجهني
|المدينة المنورة
|1054
|فالح عاطف فالح آل عاطف القحطاني
|الرياض
|1055
|فالح عيد بداح العتيبي
|الرياض
|1056
|فايز حويضر عوض العنزي
|القصيم
|1057
|فايز زيد عتيق الشريف
|ينبع
|1058
|فايز عبدالله عودة الشريف
|المدينة المنورة
|1059
|فايز علي عبدالكريم الفايز
|القصيم
|1060
|فايز فهد سعد السبر
|الخرج
|1061
|فايز مفلح طارف العنزي
|الرس
|1062
|فايزة عيضة عويض الجعيد
|الطائف
|1063
|فايزة محمد موسى السيف
|الشرقية
|1064
|فائز فيصل محيا الحارثي
|الطائف
|1065
|فائزة أحمد أحمد عبدالله
|الشرقية
|1066
|فائع محمد أحمد أبوعائض
|جازان
|1067
|فتحية محمد سعيد المصموم
|مكة المكرمة
|1068
|فتحية محمد عبده بروق
|جدة
|1069
|فدوى سعد ناصر الهزاع
|الرياض
|1070
|فراج علي أحمد الشهري
|محايل عسير
|1071
|فرج ثقل عيد الشيباني
|المدينة المنورة
|1072
|فريال سهل محمد الشثري
|جازان
|1073
|فريدة عبدالله أحمد السماعيل
|الأحساء
|1074
|فلاح بنجر شايع آل حنيش
|وادي الدواسر
|1075
|فلاح شالح فلاح العتيبي
|الرياض
|1076
|فهاد مناحي محسن القحطاني
|الخرج
|1077
|فهاد هباش وبير آل مهدي القحطاني
|القويعية
|1078
|فهد إبراهيم عبدالرحمن الشتوي
|المذنب
|1079
|فهد حمد علي آل عيدان
|الليث
|1080
|فهد خالد عايض الحربي
|الدوادمي
|1081
|فهد داخل محمد الحربي
|تبوك
|1082
|فهد زيد عبدالله المشاري التميمي
|وادي الدواسر
|1083
|فهد سعد عبدالرحمن الصفار
|الرياض
|1084
|فهد صالح مخيمر المخيمر
|الأحساء
|1085
|فهد عبد الله فهد المرزوق
|ينبع
|1086
|فهد عبدالرحمن منصور المهناء
|صبيا
|1087
|فهد عبدالعزيز محمد العامر
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
|1088
|فهد عبدالله العصيمي
|المجمعة
|1089
|فهد عبدالله بشر الرشيد
|الأحساء
|1090
|فهد عبدالله عبدالكريم العبودي
|القصيم
|1091
|فهد عبدالله محمد العبدالله
|تبوك
|1092
|فهد عبدالله محمد اليعيش
|المجمعة
|1093
|فهد عبدالمحسن عبدالله الحفيتي
|القصيم
|1094
|فهد غايب ناجي العتيبي
|ديوان الوزارة /
المركز الوطني للمعلومات التربوية
|1095
|فهد غائب مبارك العتيبي
|مكة المكرمة
|1096
|فهد مترك فهد الدوسري
|ديوان الوزارة / الشؤون الإدارية والمالية
|1097
|فهد محمد أحمد العنزي
|الخرج
|1098
|فهد محمد أحمد وظي
|جازان
|1099
|فهد محمد حسن زيلعي
|جدة
|1100
|فهد محمد عبدالله العتيبي
|ديوان الوزارة / الميزانية
|1101
|فهد محمد عبدالله آل سلمان
|القويعية
|1102
|فهد محمد فهد العثيمين
|الأفلاج
|1103
|فهد محمد ناصر الغميز
|المذنب
|1104
|فهد محمد يحي الزهري
|محايل عسير
|1105
|فهد ناصر سعيد العباسي
|الطائف
|1106
|فهيد جويعد بداح السهلي
|الرياض
|1107
|فهيمة مهدي مسفر الحارثي
|نجران
|1108
|فواز خميس حسن السويدان
|ديوان الوزارة / المناهج والبرامج التربوية
|1109
|فواز سليمان ابراهيم العوس
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|1110
|فواز سليمان سالم الحربي
|مكة المكرمة
|1111
|فواز صالح غانم الجهني
|جدة
|1112
|فواز عبدالعزيز محمد المجيول
|شقراء
|1113
|فواز عبدالله علي زحيري
|جدة
|1114
|فواز مريع حسن عميري
|الرياض
|1115
|فواز نفيع جبر الحربي
|المهد
|1116
|فواز وقيان منور الشمري
|حائل
|1117
|فوزية إبراهيم عبدالرحمن الزيد
|عنيزة
|1118
|فوزية أحمد سالم البداح
|الأحساء
|1119
|فوزية سعد عيسى الدوخي
|الشرقية
|1120
|فوزية سعد مسفر الدوسري
|حفر الباطن
|1121
|فوزية سلامة سالم الردادي
|المدينة المنورة
|1122
|فوزية عبدالمحسن تركي العصيمي
|الرياض
|1123
|فوزية عجمي منير المطيري
|المجمعه
|1124
|فوزية علي عبدالعزيز السنيدي
|الخرج
|1125
|فؤاد عبدالله حسن معافا
|نجران
|1126
|فيحان فالح فهد الدوسري
|وادي الدواسر
|1127
|فيصل إسماعيل سالم عبدالله
|المدينة المنورة
|1128
|فيصل أحمد علي الغامدي
|الرياض
|1129
|فيصل فرج صالح البلوي
|تبوك
|1130
|فيصل محمد عبدالله الشريف
|الرياض
|1131
|فيصل مطر عيفان العتيبي
|مكة المكرمة
|1132
|فيصل ناصر عبدالله العسكر
|الرياض
|1133
|قاسم علي عبدالله مشبري
|ديوان الوزارة / اللجنة الوطنية للطفولة
|1134
|قبلان فنيس ذعار القحطاني
|القويعية
|1135
|قهوة عوض مازن العتيبي
|شقراء
|1136
|كامل سعيد زعل البلوي
|تبوك
|1137
|كايد سعد فازع المطيري
|جازان
|1138
|كديسي مبارك مبروك آل ريحان
|نجران
|1139
|كناني حسين علي مشلوي
|جازان
|1140
|لطيفة حمد سعد الدهيم
|الرياض
|1141
|لطيفة حمد عبدالله البخيت
|الرياض
|1142
|لطيفة حمد محمد السريع
|الرياض
|1143
|لطيفة عبدالله عطاالله الوقداني
|الطائف
|1144
|لطيفة محمد سعد الزمامي
|الرياض
|1145
|لمياء أحمد محمد يماني
|جدة
|1146
|لمياء عبدالعزيز صالح الصالح
|الرياض
|1147
|لمياء محمد صالح الصقير
|ديوان الوزارة / الإشراف التربوي
|1148
|لهيب عبدالعزيز حمد اللهيب
|جازان
|1149
|لولوه سليمان عبدالله العمران
|الرياض
|1150
|لولوه سليمان غنيم الغنيم
|الرياض
|1151
|لولوه صالح سعد العكوز
|الشرقية
|1152
|لولوه علي سليمان بن سلطان
|الرياض
|1153
|لولوه محمد عبدالرحمن الراجح
|الرياض
|1154
|ليلى سعيد أحمد الغامدي
|الرياض
|1155
|ليلى صالح حمد العمران
|الرياض
|1156
|ليلى عبدالرزاق ناصر البريه
|الرياض
|1157
|ليلى عبدالكريم إبراهيم الفاضل
|الرياض
|1158
|ليلى عبدالله علي الملاح
|الرياض
|1159
|ليلى محمد سليمان الجويعي
|الزلفي
|1160
|ليلى محمد عبدالله المنقور
|الرياض
|1161
|لينا عبدالرحمن ناصر المحترش
|الزلفي
|1162
|ماجد أحمد بلغيث عيسى
|جدة
|1163
|ماجد حامد مبارك العوفي
|جدة
|1164
|ماجد حامد محمد الغامدي
|المخواة
|1165
|ماجد حمد عبدالعزيز الدريعي
|المجمعه
|1166
|ماجد خلف عويض الذويبي
|مكة المكرمة
|1167
|ماجد سعد منير الدعجاني
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
|1168
|ماجد عبدالله عيد الحربي
|الرياض
|1169
|ماجد عبدالله هاشم تنبكانى
|القنفذة
|1170
|ماجد غربي حماد الشمري
|الخرج
|1171
|ماجد غنيم حواس الشمري
|تبوك
|1172
|ماجد مبارك سالم الخالدي
|الشرقية
|1173
|ماجد مسعود إبراهيم هديسي
|جازان
|1174
|ماجد ناصر إبراهيم بن محارب
|ديوان الوزارة / المستودعات
|1175
|ماجدة صالح عبدالله الصويلح
|المجمعة
|1176
|ماجدة محمد أمين ملايا
|مكة المكرمة
|1177
|مازن حميد سمران الأحمدي
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
|1178
|ماهر عبد العالي علي السحيمي
|ينبع
|1179
|مبارك أحمد محمد البوعينين
|الشرقية
|1180
|مبارك خلف عبدالله آل جمعة
|ديوان الوزارة / شؤون المعلمين
|1181
|مبارك رشود عبدالعزيز الزنان
|الأفلاج
|1182
|مبارك سفر سعيد آل الشيخ
|جازان
|1183
|مبارك سليمان محمد بن عتيق
|الرياض
|1184
|مبارك مطلق مبارك السهلي
|الرياض
|1185
|مبروك حسن محمد المهداوي
|الليث
|1186
|متعب عبدالله ناصر الشمري
|مكة المكرمة
|1187
|متعب علي عبدالله فنيس عسيري
|عسير
|1188
|متعب علي ناصر المهيني
|الرياض
|1189
|متعب عواد حميد الحربي
|المدينة المنورة
|1190
|متعب ناصر هزاع العتيبي
|الرياض
|1191
|محسن هلال سلطان الشيباني
|شقراء
|1192
|محمد إبراهيم عبدالعزيز الربيعة
|القويعية
|1193
|محمد إبراهيم محسن نمازي
|عسير
|1194
|محمد إبراهيم مخضور المولد
|الليث
|1195
|محمد إبراهيم ناصر البرغش
|المجمعة
|1196
|محمد أحمد صالح آل فرحه الغامدي
|الباحة
|1197
|محمد أحمد عبدالكريم القشعمي
|جازان
|1198
|محمد أحمد هادي الثوابي عسيري
|رجال ألمع
|1199
|محمد أسعد حسن الفيفي
|وادي الدواسر
|1200
|محمد بن سعد حسن الشمراني
|القريات
|1201
|محمد بندر مبارك الدوسري
|الشرقية
|1202
|محمد تركي أحمد المتروك
|الشرقية
|1203
|محمد جابر محمد حلل
|المدينة المنورة
|1204
|محمد جلوي عبدالله المعاوي
|جازان
|1205
|محمد حسن أحمد مناعي
|صبيا
|1206
|محمد حسن محمد آل غرسان
|بيشة
|1207
|محمد حضين معيض القحطاني
|الشرقية
|1208
|محمد حمد جار الله القويعي
|حفر الباطن
|1209
|محمد حمد عبدالعزيز الواصل
|عنيزة
|1210
|محمد حمدان سالم الشمري
|الجوف
|1211
|محمد حمدان محمد العصيمي
|الرياض
|1212
|محمد خلف محمد الخالدي
|ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
|1213
|محمد خويشان شحبة المطيري
|الليث
|1214
|محمد دجين عبيد آل مزاحم الكعبي
|جازان
|1215
|محمد دخيل حمود آل حمود الدوسري
|حوطة بني تميم والحريق
|1216
|محمد راشد عبدالرحمن الشايع
|المذنب
|1217
|محمد زيد محسن السفياني
|الطائف
|1218
|محمد سالم محمد البلادي
|الأحساء
|1219
|محمد سعد محمد الهيف
|ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
|1220
|محمد سعود بنيه الحربي
|المدينة المنورة
|1221
|محمد سعود محمد المبارك
|الخرج
|1222
|محمد سعيد خميس عبدالله الزهراني
|مكة المكرمة
|1223
|محمد سعيد عبدالله هيضة
|عسير
|1224
|محمد سلمان أحمد الفيفي
|الشرقية
|1225
|محمد سليمان عبدالطيف القشعمي
|الزلفي
|1226
|محمد سليمان عبدالله الرثيع
|الرس
|1227
|محمد سليمان محمد النجيباني
|المدينة المنورة
|1228
|محمد سميحان العطوي
|تبوك
|1229
|محمد شبيب لاحق المطيري
|المجمعه
|1230
|محمد صالح حمد الجاسر
|القصيم
|1231
|محمد صالح سالم اللهيبي الحربي
|مكة المكرمة
|1232
|محمد صالح مطر المغذوي
|المدينة المنورة
|1233
|محمد صنيدح ثنيان العتيبي
|الطائف
|1234
|محمد ظافر عزيز آل محي العمري
|الباحة
|1235
|محمد عادل فيصل الشريف
|جدة
|1236
|محمد عايض فالح العتيبي
|جازان
|1237
|محمد عبد الله عبدالرحمن الخنين
|ديوان الوزارة / الإختبارات والقبول بنين
|1238
|محمد عبدالرحمن حبشي الشيخ
|جدة
|1239
|محمد عبدالرحمن حمد العويس
|الزلفي
|1240
|محمد عبدالرحمن محمد الرشيد
|نجران
|1241
|محمد عبدالعزيز إبراهيم العجلان
|القصيم
|1242
|محمد عبدالعزيز إبراهيم المسعود
|عفيف
|1243
|محمد عبدالعزيز محمد الرشودي
|حائل
|1244
|محمد عبدالعزيز محمد الهاجري
|الشرقية
|1245
|محمد عبدالكريم صالح الفلاج
|جازان
|1246
|محمد عبدالكريم عبدالمحسن الدخيل
|عسير
|1247
|محمد عبدالله أحمد الميلاد
|الشرقية
|1248
|محمد عبدالله سعد الدوسري
|الخرج
|1249
|محمد عبدالله سعد العريفي
|ديوان الوزارة / المالية
|1250
|محمد عبدالله سعود الدريبي
|شقراء
|1251
|محمد عبدالله عبدالعزيز الجميعي
|القويعية
|1252
|محمد عبدالله عثمان الحسيني
|المجمعة
|1253
|محمد عبدالله علي الشدوخي
|القصيم
|1254
|محمد عبدالله علي الشهري
|بيشة
|1255
|محمد عبدالله محمد الخيري
|عسير
|1256
|محمد عبدالله محمد السعيد
|المجمعة
|1257
|محمد عبدالله محمد القرني
|الرياض
|1258
|محمد عبدالله محمد المويهان
|الرياض
|1259
|محمد عبدالله مريع ال حلاب الشهراني
|عسير
|1260
|محمد عبدالله مشبب البكري الشهري
|النماص
|1261
|محمد عبدالله موسى البهلال
|مكة المكرمة
|1262
|محمد عبدالله هلال الحربي
|حفر الباطن
|1263
|محمد عبدالهادي سعد القحطاني
|الرياض
|1264
|محمد عطية الله معيش المسعودي
|مكة المكرمة
|1265
|محمد علي أحمد الجابري
|الباحة
|1266
|محمد علي عامر آل خشيل
|بيشة
|1267
|محمد علي عبدالله حيدري
|جدة
|1268
|محمد علي عبدالله خرمي
|جدة
|1269
|محمد علي محمد الصعيري
|الباحة
|1270
|محمد علي محمد حمدي
|الحدود الشمالية
|1271
|محمد علي محمد مشول
|عسير
|1272
|محمد علي مهدي أحمد
|جدة
|1273
|محمد عيد عياد الجودي البلوي
|تبوك
|1274
|محمد عيد محمد الغامدي
|الباحة
|1275
|محمد عيد منير العتيبي
|الرياض
|1276
|محمد عيسى حمد بن عمير
|ديوان الوزارة / خدمات الطلاب
|1277
|محمد عيسى عبداللطيف العيسى
|الأحساء
|1278
|محمد غالب عنيزان الحربي
|المدينة المنورة
|1279
|محمد فايز حسين اليامي
|نجران
|1280
|محمد فهد سليمان آل سعيد
|وادي الدواسر
|1281
|محمد لاحم حرص الغربي
|المجمعة
|1282
|محمد مترك محمد القحطاني
|جازان
|1283
|محمد محسن محمد الحريري الزهراني
|القنفذة
|1284
|محمد محمود عبدالرحمن المحمود
|الزلفي
|1285
|محمد محيى الدين سليمان بنتن
|مكة المكرمة
|1286
|محمد مشبب محمد آل منصور
|عسير
|1287
|محمد مطر ماضي الصحفي
|جدة
|1288
|محمد معاشي الضياحي الرويلي
|الحدود الشمالية
|1289
|محمد معتوق عبيدالله النمري
|الرياض
|1290
|محمد معيض محمد آل صمان
|عسير
|1291
|محمد مفرح حامد الحربي
|القصيم
|1292
|محمد منصور عبيد السبيعي
|الرياض
|1293
|محمد منير سلطان السهلي
|المدينة المنورة
|1294
|محمد مهدي محمد آل منجم
|نجران
|1295
|محمد موسى سيف الحمالي القحطاني
|الدوادمي
|1296
|محمد موسى مقبول العمراني
|تبوك
|1297
|محمد ناجي يحي سرحان
|صبيا
|1298
|محمد ناصر علي بن كنعان
|ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
|1299
|محمد ناصر محمد العبدالهادي
|المجمعة
|1300
|محمد نهار حنيضل بزير الهاملي
|حفر الباطن
|1301
|محمد هديان سحيمان العازمي
|القريات
|1302
|محمد يحيى علي الملحاني
|مكة المكرمة
|1303
|محمود حمزة مختار مبارك
|المدينة المنورة
|1304
|محمود محمد سعييد آل سحاب الغامدي
|الباحة
|1305
|مداوي عبدالله محمد مداوي
|عسير
|1306
|مرام عبدالله عبدالعزيز بن غيث
|الرياض
|1307
|مرشد عيسى مرشد العربي
|مكة المكرمة
|1308
|مرعي علي محمد آل يعن الله
|سراة عبيدة
|1309
|مريم حجي فضل الله الحربي
|جدة
|1310
|مريم حماد محمد الحربي
|جدة
|1311
|مريم علي عبدالله النمشان
|الأفلاج
|1312
|مزنه مهدي مضحي السبيعي
|جدة
|1313
|مزون مسعود مسفر الذبياني
|ينبع
|1314
|مسعد عبدالله محمد المسعد
|شقراء
|1315
|مسفر إسماعيل حسين الكيادي
|الرياض
|1316
|مسفر سعد وقيان الدوسري
|وادي الدواسر
|1317
|مسفر سعيد عبدالله آل زهمول
|الأحساء
|1318
|مسلم حسين مسلم المالكي
|الرياض
|1319
|مسلم علي محمد الحاجي
|الشرقية
|1320
|مشاعل إبراهيم عبدالله الحديبي
|حوطة بني تميم والحريق
|1321
|مشاعل عبيد مشعل الحارثي
|الشرقية
|1322
|مشاعل علي محمد الفريح
|الرياض
|1323
|مشاعل عوض مسعود الحربي
|الرياض
|1324
|مشاعل محمد إبراهيم الصالحي
|الأحساء
|1325
|مشاعل محمد صالح عايد الأحمدي
|مكة المكرمة
|1326
|مشاعل ناصر عبدالعزيز التميمي
|الرياض
|1327
|مشرف عبدالله سعيد الغامدي
|جدة
|1328
|مشعل رماح سالم الزيادي
|مكة المكرمة
|1329
|مشعل سعد عبدالرحمن الجدعان
|تعليم الرياض
|1330
|مشعل ملواح معيوف العنزي
|الحدود الشمالية
|1331
|مشعل ميشع عقاب العتيبي
|عفيف
|1332
|مشعل هادي عواد الشمري
|الجوف
|1333
|مصباح عتيق عواض العصيمي
|الطائف
|1334
|مضاوي عبدالعزيز صالح المقبل
|ديوان الوزارة /
وكيل التعليم بنات
|1335
|مضاوي عبدالله حمود الزومان
|مكة المكرمة
|1336
|مضاوي عدنان القحطاني
|الخرج
|1337
|مضحي عوض بزيع العنزي
|الرياض
|1338
|مطلق زايد مزيد العتيبي
|جازان
|1339
|مطلق عبدالله نافع العريدي
|تبوك
|1340
|معيض سالم محمد القحطاني
|عسير
|1341
|مفرح سلمان قاسم يتيمي
|جازان
|1342
|مفلح مقبل سعيد المنيعي
|بيشة
|1343
|مقبول فلاح معتق الشراري
|الجوف
|1344
|مقبولة رشيد عبدالعزيز المساعد
|الرياض
|1345
|ممدوح علي حامد العصيمي
|الدوادمي
|1346
|ممدوح علي مهدي الويف
|الرياض
|1347
|ممدوح عوض عباس الحارثي
|جازان
|1348
|ممدوح عيد صالح البلوي
|تبوك
|1349
|ممدوح فهيد زايد الشمري
|حائل
|1350
|منال حمد محمد الشويش
|الرياض
|1351
|منال زيد محمد الشايقي
|ديوان الوزارة /
المتابعة بنات
|1352
|منال سعود فواز آل موسى
|حوطة بني تميم والحريق
|1353
|منال عبدالله رشيد الشايقي
|الرياض
|1354
|منال محمد صالح المسند
|الرياض
|1355
|منصور إبراهيم أحمد القروص
|الشرقية
|1356
|منصور بحيص علي فقيهي
|جازان
|1357
|منصور بريك سيف الكثيري
|مكة المكرمة
|1358
|منصور سالم عبدالله الفردان
|الأحساء
|1359
|منصور محمد تركي البشري
|مكة المكرمة
|1360
|منصور محمد سليمان العامر
|القصيم
|1361
|منى سعود عبدالعزيز البكر
|الرياض
|1362
|منى شايع فوازن الشايع
|الرياض
|1363
|منى صالح عبدالله المقبل
|المدينة المنورة
|1364
|منى صالح محمد العبودي
|المجمعة
|1365
|منى عامر ظافر البيشي
|الرياض
|1366
|منى عبدالعزيز حمود الجديع
|الرياض
|1367
|منى عبدالله عبدالعزيز الزنيدي
|الزلفي
|1368
|منى عبدالله محمد النفيسة
|عنيزة
|1369
|منى كاظم سلمان آل قصاب
|الشرقية
|1370
|منى محمد سعد الظاهري
|المدينة المنورة
|1371
|منى محمد سعد القدسي
|جدة
|1372
|منى محمد عبدالله المتعب
|الزلفي
|1373
|منى محمد عبدالله المسيطير
|الرياض
|1374
|منى محمد مسفر القرني
|جدة
|1375
|منى ناصر عبدالرحمن الخريف
|الرياض
|1376
|منيرة إبراهيم سعد الوائلي
|الرياض
|1377
|منيرة حاشم محارب الشمري
|الحدود الشمالية
|1378
|منيرة حمد هادي الجعيدي
|الرياض
|1379
|منيرة خليفة إبراهيم العودة
|الشرقية
|1380
|منيرة سالم محمد القحطاني
|الرياض
|1381
|منيرة ضيف الله شايع المطيري
|الدوادمي
|1382
|منيرة عبدالرحمن إبراهيم الدحام
|الرياض
|1383
|منيرة عبدالرحمن حمد الدوسري
|الشرقية
|1384
|منيرة عبدالرحمن محمد الحميضي
|الرياض
|1385
|منيرة عبدالعزيز عبدالله البراك
|الرياض
|1386
|منيرة عبدالعزيز وايل التويجري
|الرياض
|1387
|منيرة محمد هلال العتيبي
|الرياض
|1388
|منيرة مرزوق شمروخ العتيبي
|الرياض
|1389
|مها حسن محمد علي نمر
|مكة المكرمة
|1390
|مها سعد إبراهيم القديري
|ينبع
|1391
|مها صعيقر ثامر الحمادي
|الدوادمي
|1392
|مها عبدالله بداح القحطاني
|الرياض
|1393
|مها عبدالله عبدالمحسن الطريقي
|الرياض
|1394
|مها عبدالله محمد الدباس
|الأحساء
|1395
|مها عتيق الله أحمد الصبحي
|مكة المكرمة
|1396
|مها عيسى قاسم شماخي
|صبيا
|1397
|مها محمد حمود الراجحي
|الرياض
|1398
|مها ناصر علي العماري
|جدة
|1399
|مهاء أحمد عثمان الحقيل
|الرياض
|1400
|مهاء عبدالعزيز محمد الطريقي
|الحدود الشمالية
|1401
|مهدي حمود هنود الحربي
|مكة المكرمة
|1402
|مهدي محمد حسين الفرج
|تبوك
|1403
|مهرة سلامه سلمان الجهني
|المدينة المنورة
|1404
|موزة أحمد عبدالرحمن السلبود
|المجمعة
|1405
|موسى حسن أحمد آل زين الشمراني
|ديوان الوزارة / وكيل المباني
|1406
|موسى حمد محمد حكمي
|نجران
|1407
|موسى خلف سالم المزيني
|الجوف
|1408
|موسى صالح سالم الحربي
|الرس
|1409
|موسى عمر عيسى جديباء
|ديوان الوزارة / المالية
|1410
|موسى قاسم أحمد غازي
|جازان
|1411
|موضي بخيت مبارك الصدعان
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
|1412
|موضي عبيد دهام السبيعي
|الرياض
|1413
|موضي فهد علي المديد
|حفر الباطن
|1414
|موضي متعب غزاي المطيري
|الرياض
|1415
|موضي محمد سليمان المسيدي
|الرياض
|1416
|موضي محمد صالح الطويرش
|المذنب
|1417
|موفق سالم فهد الطالب
|الحدود الشمالية
|1418
|مي حمد إبراهيم الشبانة
|الرياض
|1419
|ميسون إبراهيم عبدالعزيز الناصر
|الرياض
|1420
|ناجي أمين محمد سنيور
|تبوك
|1421
|ناجي عبدالله غانم الشراري
|الجوف
|1422
|ناجية عيد سليم الجهني
|جدة
|1423
|نادر شجاع صنيتان المطيري
|عنيزة
|1424
|ناصر إبراهيم عائض القحطاني
|جدة
|1425
|ناصر راضي فواز العنزي
|حفر الباطن
|1426
|ناصر زيد منصور الشمري
|الجوف
|1427
|ناصر سعد ناصر شيحان
|وادي الدواسر
|1428
|ناصر سعدون خاف الشمري
|تبوك
|1429
|ناصر سلطان سعود الشهراني
|ديوان الوزارة / مكتب النائب
|1430
|ناصر شلاش مطلق الجبيري
|محايل عسير
|1431
|ناصر صالح عبدالله الجربوع
|مكة المكرمة
|1432
|ناصر صالح ناصر القدوم
|الرياض
|1433
|ناصر عبدالعزيز ناصر المفرج
|ديوان الوزارة / وكيل المباني
|1434
|ناصر عبدالله حسين الحبيب
|الأحساء
|1435
|ناصر علي ناصر الكثيري
|تبوك
|1436
|ناصر غرم ناصر الرياعي
|النماص
|1437
|ناصر فائز ناصر العمراني
|تبوك
|1438
|ناصر فهد علي الشهري
|جدة
|1439
|ناصر محمد صالح الغفيلي
|الرياض
|1440
|ناصر محمد عبدالله الشهراني
|بيشة
|1441
|ناصر محمد ناصر الناصر
|جازان
|1442
|ناهد عبدالعزيز حسين عبدالقادر
|تعليم الرياض
|1443
|نايف حمد ناصر العبدالله
|الرياض
|1444
|نايف سعد ظافر القحطاني
|الرياض
|1445
|نايف عبدالله أحمد الزهراني
|مكة المكرمة
|1446
|نايف عبدالله محمد عمر الغامدي
|جازان
|1447
|نايف عبيد مزيد الشمري
|المجمعة
|1448
|نايف علي محمد العمري
|المخواة
|1449
|نايف علي نومان الشمري
|الحدود الشمالية
|1450
|نايف محسن سلمان البوعريش
|الحدود الشمالية
|1451
|نايف محمد أحمد القشعمي
|الزلفي
|1452
|نايف محمد علاالله حكمي
|جازان
|1453
|نايف مرزوق فتين المطيري
|العلا
|1454
|نايف مزوام ساير الشمري
|حائل
|1455
|نبوية أحمد عثمان ابوسرير
|الشرقية
|1456
|نبيل صالح عبدالرحمن المقحم
|مكة المكرمة
|1457
|نبيل عبدالله أحمد الناصر
|الجوف
|1458
|نجلاء سعيد عبدالله الشهراني
|عسير
|1459
|نجلاء سليمان عبدالله اليحياء
|حائل
|1460
|نجلاء عبدالرحمن خلف التيماوي
|الرياض
|1461
|نجلاء عبدالرحمن عبدالعزيز الراشد
|تعليم الرياض
|1462
|نجلاء عبدالله حمد المطلق
|مكة المكرمة
|1463
|نجمة محمد عايض الجابري
|مكة المكرمة
|1464
|نجود عبدالله سعد الكثيري
|الرياض
|1465
|نجيبة يوسف أحمد الثنيان
|الرياض
|1466
|ندى عبدالرحمن إبراهيم الشهيل
|الرياض
|1467
|ندى محمد عبدالرحمن بن سرحان
|الرياض
|1468
|نسرين فهد عبدالكريم الشامخ
|الرس
|1469
|نسرين محمد صالح السيف
|الرياض
|1470
|نسيم عبدالله الحميدي الراجح
|الشرقية
|1471
|نصرالدين علي فرج آل عبية
|جازان
|1472
|نصرة عبدالرزاق أحمد الدهام
|الرياض
|1473
|نهار قنيفذ رجاء الشمري
|محايل عسير
|1474
|نهى محمد عبدالرزاق الدويش
|الرياض
|1475
|نواف رجاء خالد العنزي
|الحدود الشمالية
|1476
|نواف سعود عايض الحربي
|عفيف
|1477
|نواف فهد سعود العتيبي
|الدوادمي
|1478
|نوال جمعان محمد القحطاني
|الرياض
|1479
|نوال سالم مجنان العنزي
|الرياض
|1480
|نوال صالح محمد الميمان
|الرياض
|1481
|نوال عبدالرشيد زينول فلمبان
|مكة المكرمة
|1482
|نوال محمد جابر الحازمي
|مكة المكرمة
|1483
|نوال محمد سليمان السيف
|الرياض
|1484
|نوال محمد عبدالرحمن العمر
|الزلفي
|1485
|نوال محمد عبدالله الورقان
|الرياض
|1486
|نورة إبراهيم أحمد العمري
|المخواة
|1487
|نورة حمد إبراهيم الخلف
|الأحساء
|1488
|نورة سعد عبدالله مقيبل
|الرياض
|1489
|نورة سعد محمد الرزيحي
|الخرج
|1490
|نورة سلطان عبدالرحمن الدويش
|تبوك
|1491
|نورة صالح عبدالله الدريعي
|القصيم
|1492
|نورة صالح ناصر اليوسف
|الرياض
|1493
|نورة عايد عوده الصبحي
|المدينة المنورة
|1494
|نورة عبد العزيز ناصر السكران
|تبوك
|1495
|نورة عبدالرحمن مبارك الزريق
|الأحساء
|1496
|نورة عبدالرحمن موسى الموسى
|شقراء
|1497
|نورة عبدالله إبراهيم السليمان
|الرياض
|1498
|نورة عبدالله راشد الكثيري
|حوطة بني تميم والحريق
|1499
|نورة عبدالله سعد آل حسين
|الرياض
|1500
|نورة عبدالله عبدالرحمن السلامة
|القصيم
|1501
|نورة عبدالله علي المليفي
|الشرقية
|1502
|نورة عبدالله محمد الحيان
|الرياض
|1503
|نورة علي سعد العنبر
|الخرج
|1504
|نورة علي فواز الموسى
|حوطة بني تميم والحريق
|1505
|نورة علي محمد مغربي
|القنفذة
|1506
|نورة عياش يحيى الجيزاني
|جدة
|1507
|نورة محمد إبراهيم الدخيل
|شقراء
|1508
|نورة محمد سعيد القحطاني
|عسير
|1509
|نورة محمد صالح الدوسري
|وادي الدواسر
|1510
|نورة محمد صالح السلطان
|الرياض
|1511
|نورة محمد عبدالله الناصر
|مكة المكرمة
|1512
|نورة محمد عبدالله النغيثر
|القويعيه
|1513
|نورة مزعل جحيش الرويلي
|الجوف
|1514
|نورة مفرح راشي الغامدي
|الطائف
|1515
|نورة ملفي عائض العتيبي
|الرياض
|1516
|نورة منصور مطر الشلوي
|الرياض
|1517
|نورة ناصر العلي الحودي
|المدينة المنورة
|1518
|نورة ناصر محمد الهدهود
|الرياض
|1519
|نورة يحيى علي الزهراني
|الرياض
|1520
|نوف برجس عبدالمحسن العبدالكريم
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
|1521
|نوف جمعان محمد القحطاني
|الرياض
|1522
|نوف مروي دحيم العتيبي
|الرياض
|1523
|نوير سلمان مشعان الحربي
|الرياض
|1524
|نوير منور سليم المطيري
|الشرقية
|1525
|هاجر جزاء وقاع الشمري
|الحدود الشمالية
|1526
|هاشم أحمد حسن السيهاتي
|الشرقية
|1527
|هالة محمد عبدالمحسن المنصور
|الرياض
|1528
|هاني عويضه محمد الجهني
|جازان
|1529
|هاني يوسف فهد الدخيل
|الليث
|1530
|هبة عبدالله علي المنيع
|الرياض
|1531
|هدى صقر غالب الحارثي
|الرياض
|1532
|هدى عبدالله عثمان الخرجي
|الخرج
|1533
|هدى عبدالله محمد ظافي
|الرياض
|1534
|هدى محمد حمد البطشان
|المذنب
|1535
|هدى محمد حمد الفواز
|الرياض
|1536
|هدى محمد عيضة الثبيتي
|تبوك
|1537
|هذال إبراهيم عبدالله الهذيلي
|الخرج
|1538
|هزاع ثاعي حامد الشمراني
|القويعية
|1539
|هزعة بركات حمدان العازمي
|الجوف
|1540
|هشام عبدالله سعد الضياف
|الرياض
|1541
|هشام علي عمر الصبران
|الخرج
|1542
|هلا نادر محمد السعد
|ديوان الوزارة / شؤون المعلمات
|1543
|هنا علي عبدالله النخيل
|الرياض
|1544
|هنا فهد مهدي الراشد
|الجوف
|1545
|هناء عبدالله إبراهيم العتيق
|الرياض
|1546
|هناء عمر صالح عامودي
|الرياض
|1547
|هند بنت عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي
|الرياض
|1548
|هند زعال سعيد الخريصي
|الحدود الشمالية
|1549
|هند عبدالرحمن علي العواد
|الرياض
|1550
|هند عبدالرحمن محمد بن سعيد
|الرياض
|1551
|هند عبدالله عبدالرحمن العويس
|ديوان الوزارة /
أمانة إدارات التعليم
|1552
|هند عبدالله عبدالعزيز الراجح
|الرياض
|1553
|هند فهد حمين الفهد
|الرياض
|1554
|هند محمد عبدالله الرويتع
|ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
|1555
|هيا سعد محمد الحقياني
|الرياض
|1556
|هيا عبدالرحمن إبراهيم البريدي
|الرياض
|1557
|هيا محمد إبراهيم المطلق
|عنيزة
|1558
|هياء حمود محمد البركة
|القصيم
|1559
|هياء عبدالله فهد التويمي
|الخرج
|1560
|هيام أحمد مسند المسند
|الشرقية
|1561
|هيفاء أحمد محمد بادغيش
|جدة
|1562
|هيفاء سليمان عبدالعزيز الموسى
|الزلفي
|1563
|هيفاء علي عبدالمحسن ابانمي
|المجمعه
|1564
|هيلة حمد عبدالواحد النخيلان
|الرياض
|1565
|هيلة راشد محمد الدهام
|الرياض
|1566
|هيلة سعد محمد الدائل
|شقراء
|1567
|هيلة سعد محمد الشايع
|الشرقية
|1568
|هيلة عبدالله عبدالرحمن المونس
|الرياض
|1569
|هيلة عمر عبد الله الجلال
|الرياض
|1570
|هيلة محمد عبدالله الشهوان
|الرياض
|1571
|وائل عبدالله محمد السحيباني
|القنفذة
|1572
|وائل محمود محمد أبو فيروزة
|الباحة
|1573
|وجدان محمد إبراهيم الملحم
|الأحساء
|1574
|وجدي محمد عبدالله الغريي
|الطائف
|1575
|وردة مرزوق خليفة الدوسري
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
|1576
|وضحاء عشوي جلوي العنزي
|الخرج
|1577
|وضحة عبدالرحمن محمد الخزرج
|ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
|1578
|وضحى أحمد بن إبراهيم الطريقي
|الزلفي
|1579
|وضحى مرزوق ناجي العرفي
|المدينة المنورة
|1580
|وفاء أحمد محمد أحمد
|الخرج
|1581
|وفاء عاشور غرسان الزهراني
|الرياض
|1582
|وفاء عبد الرحمن صالح التويجري
|القصيم
|1583
|وفاء عبدالله ناصر الغيث
|الرياض
|1584
|وفاء علي سليمان الدغيم
|الرس
|1585
|وفاء يوسف محمود سليماني
|جدة
|1586
|وليد سعد محمد المطوع
|مكة المكرمة
|1587
|وليد صالح سعيد بابكور
|مكة المكرمة
|1588
|وليد عبدالله عبدالعزيز المنيف
|الخرج
|1589
|وليد فهد عبدالرحمن الفهد
|ديوان الوزارة / وكيل الشؤون المدرسية
|1590
|وليد محمد سليمان العسكر
|المجمعة
|1591
|وليد ناصر سعيد البلالي
|الدوادمي
|1592
|ياسر عبدالله عريفج الرويلي
|الجوف
|1593
|ياسر محمد صالح الشيخ
|جدة
|1594
|يحيى إسماعيل جبريل مشرفي
|صبيا
|1595
|يحيى أحمد محمد غماري
|عسير
|1596
|يحيى محمد أحمد معشي
|المدينة المنورة
|1597
|يحيى محمد عبدالله مشهور
|جازان
|1598
|يحيى محمد عبده حسن أبو شرحة
|جازان
|1599
|يحيى محمد علي الجوفي
|عسير
|1600
|يحيى ناجع علي شخين
|صبيا
|1601
|يزيد عبدالهادي يعقوب بدر
|الرياض
|1602
|يوسف عبدالرحيم منصور القرافي
|المدينة المنورة
|1603
|يوسف عبدالله عقيل الصقيهي
|القصيم
|1604
|يوسف عبدالله محمد الروق
|المدينة المنورة
|1605
|يوسف عبدالله محمد العوضه
|تبوك
|1606
|يوسف علي حسين الخواهر
|الأحساء
|1607
|يوسف محمد سعود الحايطي
|الأحساء
|1608
|يوسف محمد عبدالوهاب المهنا
|مكة المكرمة
|1609
|يوسف ناصر عبدالعزيز العويدان
|ديوان الوزارة / وكيل الشؤون المدرسية
ويمكن معرفة أسماء المشمولين بالترقية عبر هذا الرابط هنا.