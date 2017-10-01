بالأسماء .. التعليم ترقي 1609 إداريين للمرتبة السابعة

بالأسماء .. التعليم ترقي 1609 إداريين للمرتبة السابعة

2017/10/01
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وافقت وزارة التعليم على ترقية 1609 إداريين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة في خطوة هي الأكبر على مدى السنوات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم قرارًا بترقية (1609) إداريين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.

وأضاف العصيمي أن هذا العدد الذي تمت ترقيته يعتبر الأعلى في الثلاث السنوات السابقة.

وقد شملت الأسماء :

تسلسل اسم الموظف الجهة المرقى اليها
1 البندري حمد فالح القحطاني الرياض
2 البندري سلطان عبدالرحمن الدويش الرياض
3 البندري عمر حمد الجلعود المدينة المنورة
4 البندري مسفر غزاي المطيري ديوان الوزارة / الإعلام التربوي
5 الجوهرة أحمد عبدالعزيز الفراج الغاط
6 الجوهرة سعد صالح الودعان الرياض
7 الجوهرة عبدالرحمن حمد الدريويش الرياض
8 الجوهرة عبدالله محمد الرويس العتيبي الدوادمي
9 الجوهرة محمد دامغ الدامغ المجمعة
10 الجوهرة محمد عبدالعزيز بن جلاجل الرياض
11 الجوهرة محمد عبدالله الهاجري الرياض
12 الحسين علي محمد المشيقح القصيم
13 الشقحاء طليحان مطلق الدويش الرياض
14 العنود علي عبدالرحمن بن مشعل الرياض
15 العنود فهد محمد بن خضير الرياض
16 الفهدة عبدالله فهد سلمه الرياض
17 إبتسام إبراهيم عبدالله الخريف الرياض
18 إبتسام بلال محمد البلال الرياض
19 إبتسام عبدالعزيز عبده مارش جدة
20 إبتسام علي عبدالرحمن الحمدان الرياض
21 إبتسام ناصر محمد المشعل الرياض
22 إبتهال محمد ناصر السيف الخرج
23 إبراهيم أحمد حسن خطار جازان
24 إبراهيم أحمد ضيف الله الغامدي جدة
25 إبراهيم أحمد علي ابو عايض عسيري رجال ألمع
26 إبراهيم أحمد مفرح ال عقيله نجران
27 إبراهيم حسن علي آل عبثان عسيري محايل عسير
28 إبراهيم حسن محمد مونس ديوان الوزارة / المستودعات
29 إبراهيم رشيد صالح الصالحي القصيم
30 إبراهيم سعيد نوار الوذيناني مكة المكرمة
31 إبراهيم صالح إبراهيم الخضير البكيرية
32 إبراهيم صالح عبدالرحمن السبيهين شقراء
33 إبراهيم صالح محمد المسيطير المدينة المنورة
34 إبراهيم صالح يوسف الزهراني ينبع
35 إبراهيم عبد الرزاق محمد الغامدي الباحة
36 إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المجحد المجمعة
37 إبراهيم عبدالله عبدالعزيز البصري القويعية
38 إبراهيم عبدالله محمد الاسمري الباحة
39 إبراهيم عبدالوهاب جمعه الأحمد الأحساء
40 إبراهيم عبدالوهاب صالح الثنيان ديوان الوزارة / التطوير الإداري
41 إبراهيم علي إبراهيم السحيم المجمعة
42 إبراهيم علي إبراهيم الشريدة البكيرية
43 إبراهيم علي إبراهيم العلوي جدة
44 إبراهيم علي عبدالرحمن الدويش الزلفي
45 إبراهيم علي محمد الحاجي القصيم
46 إبراهيم علي يحي بهكلي الشرقية
47 إبراهيم غريب إبراهيم الهاجري الشرقية
48 إبراهيم محسن ودعان السبيعي مكة المكرمة
49 إبراهيم محمد إبراهيم ال بوقرون مكة المكرمة
50 إبراهيم محمد حسن المعشي القنفذة
51 إبراهيم محمد سليمان الجربوع القصيم
52 إبراهيم محمد علي عقيلي جازان
53 إبراهيم هادي أحمد الحفظي محايل عسير
54 إسماعيل أحمد يحيى عسيري محايل عسير
55 إسماعيل علي محمد بالحارث نجران
56 إلهام عبدالله علي القرعاوي عنيزة
57 إنتصار عبدالله محارب الحربي الرياض
58 إيمان سعود عبدالله الرشيد الرياض
59 إيمان عبدالله علي بن منيع الرياض
60 إيمان عبدالله محمد بن مسيند الرياض
61 إيمان محمد زمان زينل الشرقية
62 إيمان محمد يوسف علواني جدة
63 إيمان مساعد راشد أبوحيمد الرياض
64 أحلام شعيب مسلم الربيع مكة المكرمة
65 أحمد إبراهيم حسين طواشي صبيا
66 أحمد إبراهيم صالح العوض حائل
67 أحمد إبراهيم علي دحباش جازان
68 أحمد بشير أحمد الكناني الليث
69 أحمد جايز ثنيان الفهيقي الجوف
70 أحمد حبيب عبدالهادي السحيمي المدينة المنورة
71 أحمد حسن أحمد ال زين الرياض
72 أحمد حمود سعيد فرحان جدة
73 أحمد رشدي زارع ابكر جازان
74 أحمد سالم سليمان المالكي جدة
75 أحمد سلطان زايد الصواط جدة
76 أحمد سليمان إبراهيم الرشيد القصيم
77 أحمد سليمان محمد المهنا ديوان الوزارة / العلاقات الخارجية
78 أحمد سليمان مزيد الحشيان عنيزة
79 أحمد شوهان محمد عسيري رجال ألمع
80 أحمد صالح أحمد الغامدي مكة المكرمة
81 أحمد صالح علي الزهراني المخواة
82 أحمد عامر أحمد عسيري عسير
83 أحمد عبد القادر علي الحفظي ينبع
84 أحمد عبد الله عبد الكريم الرشيد عنيزة
85 أحمد عبد رب الرسول آل محمود الشرقية
86 أحمد عبدالإله معيض المالكي الطائف
87 أحمد عبدالرحمن حمود المطيري المدينة المنورة
88 أحمد عبدالرحمن محمد المغامسي المدينة المنورة
89 أحمد عبدالله إبراهيم العثمان ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
90 أحمد عبدالله ظافر الشهري الباحة
91 أحمد عبدالله عبيد المظهور الجوف
92 أحمد عزيز نهار البلوي المخواة
93 أحمد علي عبدالله الحاجي الأحساء
94 أحمد علي موسى السلطان الأحساء
95 أحمد علي يحيى ابو عية عسير
96 أحمد عمر أحمد حمزي جازان
97 أحمد غالب عبدالله الرفيعي المدينة المنورة
98 أحمد غرم الله علي سدران الغامدي الباحة
99 أحمد فصال محمد الصالحي القنفذة
100 أحمد فهد علي الشدوخي المدينة المنورة
101 أحمد محمد إبراهيم الجبيريني الرياض
102 أحمد محمد أحمد الجبر النماص
103 أحمد محمد أحمد عارف عسيري محايل عسير
104 أحمد محمد أحمد قصادي صبيا
105 أحمد محمد حسن السيد مكة المكرمة
106 أحمد محمد حسين ال هضبان اليامي تبوك
107 أحمد محمد حسين العيسى الأحساء
108 أحمد محمد سليمان الرفيعي جازان
109 أحمد محمد شامي الفوزي مكة المكرمة
110 أحمد محمد عبدالعزيز رستم الشرقية
111 أحمد محمد عبدالكريم الوليعي القصيم
112 أحمد محمد عبدالله سويد جازان
113 أحمد محمد عبده عقيلي صبيا
114 أحمد محمد محمد عطيف جازان
115 أحمد معيض أحمد الزهراني المخواة
116 أحمد نداء خليف الحربي العلا
117 أريج عبدالعزيز محمد التركي الرياض
118 أريج ناصر محمد العمران الرياض
119 أريج هاشم عبدالرحمن الشريف مكة المكرمة
120 أسامة الهادي العروسي الهادي الليث
121 أسامة عبدالكريم صالح الفرحان الأحساء
122 أسماء إبراهيم عبدالله السليمان الرياض
123 أسماء حمد محمد اللعبون المجمعة
124 أسماء راشد عبدالله بن جدوع حوطة بني تميم والحريق
125 أسماء سعود حمد العويس الزلفي
126 أسماء سليمان عبدالله المنديل تبوك
127 أسماء عبد الرحمن علي العبدي تبوك
128 أسماء عبدالرحمن محمد الهديان الرياض
129 أسماء عبدالعزيز علي العثمان الرياض
130 أسماء عبدالله إبراهيم السليمان الرياض
131 أسماء عبدالله صالح المهيوبي الشرقية
132 أسماء عبدالله عبدالرحمن بن سعيد الرياض
133 أسماء عبدالله محمد المرزوقي الرياض
134 أسماء فهد صالح الشايع وادي الدواسر
135 أسيل إبراهيم مقحم المقحم الرياض
136 أفراح محمد علي المهوس الرياض
137 أكرم عيد رديفان الجهني المدينة المنورة
138 أماني عبدالله علي الصعب الرياض
139 أماني ناصر عبدالعزيز ال عتيق الرياض
140 أمجد عبدالمحسن عثمان العولة المجمعة
141 أمل تميم عبدالعزيز الدوسري جدة
142 أمل حسن عبدالعزيز ال الشيخ الرياض
143 أمل خوجلي علي نوري الامين جدة
144 أمل سعد عبد الله طلحه الرياض
145 أمل سعد عمر المبايع عنيزة
146 أمل شبيب عبدالله العنزي الشرقية
147 أمل صالح سعد بن سلمه الرياض
148 أمل صالح محمد الزهراني الأحساء
149 أمل عبدالرحمن حمد الزمامي الرياض
150 أمل عبدالرحمن محمد الذييب الرياض
151 أمل عبدالعزيز جاسر الفوزان الرياض
152 أمل عبدالعزيز عثمان الطيار الزلفي
153 أمل عبدالمحسن مقحم المقحم الرياض
154 أمل عثمان محمد الشعلان الرياض
155 أمل علي سعيد الغامدي الرياض
156 أمل علي عطاالله المطيري الرياض
157 أمل محمد عبدالعزيز الحصان الدوادمي
158 أمل محمد موسى العثمان الرياض
159 أمل مصطفى أحمد البلبيسي الرياض
160 أمل نوفل عبدالرحمن النوفل المذنب
161 أنهار عواد ظاهر الجهني تبوك
162 أنور عوض سعود السهلي حائل
163 آمنة علي عبدالعزيز العجلان الرياض
164 آمنة مهدي عبدالله آل مهدي الالمعي عسير
165 باسم سعد سالم الجوفي الرياض
166 باسمة عبدالعزيز محمد الباحسين الرياض
167 بتلاء محسن محيسن الحربي الرياض
168 بجاد جاسر فارس القحطاني الرياض
169 بجادي علي عثمان البجادي القصيم
170 بدر إبراهيم علي البقمي الشرقية
171 بدر سعود خليوي المطيري الدوادمي
172 بدر عبدالرحمن سعد الضاحي الرياض
173 بدر عبداللطيف حميان الزغيبي الحربي عفيف
174 بدر علي محمد عاتي ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
175 بدر فهد مطلق العنزي الحدود الشمالية
176 بدر ليلي صنيدح الجلاوي المجمعة
177 بدر مبروك بلال الأزمع جدة
178 بدر محمد عبدالله الهويشل ينبع
179 بدر محمد فهيد الحربي مكة المكرمة
180 بدر محمد ناصر الوهيبي مكة المكرمة
181 بدر مسفر غزاي المطيري ديوان الوزارة / الخدمات العامة
182 بدرية راشد عبدالله السعيدان الرياض
183 بدرية راشد عبيد البشير الرياض
184 بدرية سليمان محمد العواد الغاط
185 بدرية شريده عبدالرحمن ال شريده الرياض
186 بدرية عبدالعزيز عبدالله العمار القصيم
187 بدرية فهد سلطان الشمري الشرقية
188 بدرية محمد عبدالعزيز الشيبان الرياض
189 بدرية محمد عبدالله العسكر تبوك
190 بديع سعد علي المرشد الأحساء
191 بركي عائض بريك العصيمي الدوادمي
192 بسماء عبود محمد العمودي جدة
193 بلال مطرود عبد الله الرويلي الحدود الشمالية
194 بلغيث عبده علي عريبي جازان
195 بندر إبراهيم حمزة طاهر المدينة المنورة
196 بندر بخيت مبارك الجهني مكة المكرمة
197 بندر حمد عبدالله البدر الزلفي
198 بندر خزام عبدالرحمن خزام صبيا
199 بندر سعيد إبراهيم العمري ديوان الوزارة /
المركز الوطني للمعلومات التربوية
200 بندر صالح أحمد الحريول الأحساء
201 بندر صالح سليمان السمري عفيف
202 بندر عابد عبدالله الحليس الطائف
203 بندر عبدالعزيز ابرهيم الهاجري ديوان الوزارة /
التعليم الأهلي والأجنبي بنين
204 بندر عبداللطيف جهز العبداللطيف الزلفي
205 بندر عبدالله محمد الدواس ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
206 بندر عثمان عبدالعزيز الجبر المجمعة
207 بندر عجب حمدي العتيبي عفيف
208 بندر علي حسن عماري صبيا
209 بندر علي سعيد الكلثم الدوادمي
210 بندر محمد أحمد آل مشايخ الرياض
211 بندر محمد علي آل مناع الغامدي ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
212 بندر محمد قطنان الغويري الدوادمي
213 بندر محمد موسى قحل جازان
214 بندر مصلح عايض الشيباني شقراء
215 بندر معيش جمعان الطويرقي الطائف
216 بندر ناصر سليمان الصعب الغاط
217 بهية محمد حامد طنطاوي جدة
218 تركي حمد مريع أبودبيل القريات
219 تركي سعود عبدالعزيز العمير ديوان الوزارة / الشؤون الإدارية والمالية
220 تركي سليمان الشمالي الزلفي
221 تركي صالح بن خضر عدس مكة المكرمة
222 تركي عبدالعزيز راشد الغانم المجمعة
223 تركي عبدالله إبراهيم الغميزي الحدود الشمالية
224 تركي محمد إبراهيم الحربي تبوك
225 تركي محمد أحمد حيدر جازان
226 تركي محمد يحي الشرحيلي الرياض
227 تركي منصور عبدالله الهباد ديوان الوزارة / المدارس السعودية بالخارج
228 تركي ناير رجاء الردادي المدينة المنورة
229 تركية أحمد إبراهيم الثميري الرياض
230 تغريد عبدالله صالح العبدالكريم الرياض
231 تغريد محمد عبدالرحمن النداوي تبوك
232 تغريد محمد عبدالله القطيم الرياض
233 تهاني إبراهيم سليمان البلي الرياض
234 تهاني صقر زهيميل المطيري الرياض
235 تهاني عبد الله دهام بن هندي الرياض
236 تهاني عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي الخرج
237 تهاني عبدالعزيز محمد الطليان الخرج
238 تهاني عبدالله موسى الحمودي الرياض
239 تهاني محمد علي الدخيل الرياض
240 توفيق حامد سعد المحمادي الليث
241 توفيق راشد خميس الصبحي المدينة المنورة
242 ثامر إبراهيم عبدالعزيز العصيمي ديوان الوزارة / المستودعات
243 ثامر إبراهيم محمد الخلف تبوك
244 ثامر فايد خليف الشمري تبوك
245 ثامر فهد عبيد الشمري حائل
246 ثامر محمد عيد صلاح الخطابي جدة
247 ثروات مطيران فريج العنزي تبوك
248 ثروة محمد عبدالصمد سبأ القريات
249 ثلاب سبيل سند الحربي عنيزة
250 جارالله محمد إبراهيم المحيميد القصيم
251 جاسم عبدالله جاسم آل سويد مكة المكرمة
252 جاسم محمد عبدالله الخالدي الأحساء
253 جروان مقبل محمد السلطان الزلفي
254 جعفر حسن حبيب الشويخات الشرقية
255 جعفر عبدالله حسن الحليلي الشرقية
256 جلال حسين علي آل حمود الشرقية
257 جمال خلف عنيزان البلوي تبوك
258 جمعان عمر علي الغامدي الرياض
259 جميلة عبدالرحمن عبدالله الشنيفي الرياض
260 جميلة عبدالعزيز محمد السلطان الرياض
261 جميلة عبدالله عويض العتيبي الخرج
262 جميلة فهاد مرضي الحارثي الرياض
263 جميلة محمد عبدالله الحارثي الطائف
264 جنان مصطفى مصطفى الدايل الرياض
265 جواد عيسى أحمد الخليف الشرقية
266 جواهر عبدالعزيز رشيد الخريجي الرياض
267 جواهر عبدالله عبدالرحمن السويح الرياض
268 جواهر علي ناصر العريفي الرياض
269 جوزاء فاضي ضيف الله العتيبي الدوادمي
270 جوهر خليل الرحمن مزمل الوكيل الطائف
271 جوهرة عبدالعزيز محمد الجري الرياض
272 جوهرة عبدالله ناصر العجاجي الرياض
273 جوهرة محمد محسن الأحمدي عنيزة
274 جوهرة محمد مفرح الشهراني عسير
275 جوهره أحمد زهير الشهري مكة المكرمة
276 حاتم حميد بريك المطيري ديوان الوزارة /
التطوير الإداري
277 حاتم مقبول بكر الجميعي الباحة
278 حاجي عيد عبد المحسن العمار الأحساء
279 حاسن صالح عيسى المالكي مكة المكرمة
280 حافظ أحمد محسن رياني صبيا
281 حافظ سليمان صالح الحافظ الشرقية
282 حامد حميد محمد الثبيتي مكة المكرمة
283 حامد رداد عاطف الهذلي تبوك
284 حامد صالح عبدالله الشهري الطائف
285 حامد صالح عطية الثقفي جدة
286 حبيب بشير غازي الشمري الحدود الشمالية
287 حبيب صالح مضحي الشمري ديوان الوزارة /
المستودعات
288 حبيبة مجري سحلي المطيري الدوادمي
289 حجاب سعد مرزوق السليمي الشرقية
290 حسِن بنت محمد علي العويويد الدوادمي
291 حسن إبراهيم حسن آل أحمد جازان
292 حسن أحمد علي البوحسن الشرقية
293 حسن سعد حمد الشهراني ديوان الوزارة / المشتريات
294 حسن شينان أحمد الحارثي عسير
295 حسن عبد الوهاب عبدالرحمن خان مكة المكرمة
296 حسن عبدالله أحمد ال فايع رجال ألمع
297 حسن عبدالله أحمد المدني الليث
298 حسن عبدالله أحمد آل مرهون الشرقية
299 حسن عبدالله مسفر العنزي العلا
300 حسن عقيل حسين محمد الجرفي المدينة المنورة
301 حسن علي حسن الستري جازان
302 حسن علي حسن آل موسى النماص
303 حسن علي فهد السالم الأحساء
304 حسن علي محمد أبو عنق المدينة المنورة
305 حسن محمد علي عسيري عسير
306 حسن وقيان فهد آل وقيان الأفلاج
307 حسين سالم حسين آل شريه اليامي نجران
308 حسين سعد مفتاح آل حمسل نجران
309 حسين سعود حسين الحربي المدينة المنورة
310 حسين علي إبراهيم الناشري المخواة
311 حسين علي محمد الستراوي الأحساء
312 حصة برجس رحيل الشمري الرياض
313 حصة عبدالرحمن مهنا المهناء الرياض
314 حصة عبدالعزيز محمد الرسن الشرقية
315 حصة عبدالعزيز محمد العثمان الرياض
316 حصة عبدالله المحمد الشدوخي القصيم
317 حصة عبدالله سحلي العتيبي الأحساء
318 حصة عبدالله عبدالعزيز الوشيقري الرياض
319 حصة عبدالله محمد ال داوود الخرج
320 حصة عبدالله مزيد العمرو الرياض
321 حصة علي ناصر الماضي مكة المكرمة
322 حصة محمد حمد الطريقي الغاط
323 حصة محمد حمد المواش الرياض
324 حصة محمد سليمان بن ثاقب شقراء
325 حصة محمد ظافر الخنفري الرياض
326 حصة ناصر محمد الراجحي الرياض
327 حمد إبراهيم حمد العباس الدوادمي
328 حمد إبراهيم عبدالعزيز المقبل ديوان الوزارة / مراقبة المخزون
329 حمد أحمد حامد المالكي الطائف
330 حمد بن سليمان بن حمد الجمعة مكة المكرمة
331 حمد سليمان حمد الحبيس نجران
332 حمد صالح مهدي آل هاشل نجران
333 حمد صقر محمد بالحارث نجران
334 حمد عبدالرحمن فهد الفواز المدينة المنورة
335 حمد عبدالكريم عبيد البويدي تبوك
336 حمد علي محمد المنيع المجمعة
337 حمد مقبول حمدان الريس الجوف
338 حمدان محارب حمدان العصيمي ينبع
339 حمدة مسفر محمد العجمي الخرج
340 حمزة محمد هاشم سليم ينبع
341 حمزة هاشم صالح الفلفل الشرقية
342 حمود أحمد محمد السبت الزلفي
343 حمود علي حمود الكليب عنيزة
344 حمود عودة حمود البلوي جدة
345 حمود يحي دغشر حداد جازان
346 حميد حامد حميدي المالكي مكة المكرمة
347 حميدان عبدالله محمد الحميدان ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
348 حميدي محمد محمود المحمود الخرج
349 حنان سعد رفيدي عيبه الشرقية
350 حنان عبدالكريم عبدالله الحواس الرياض
351 حنان علي فهد الجاسر القصيم
352 حنان مبارك صالح المطيري الدوادمي
353 حنان محمد الدكان الرياض
354 حياة سلطان غازي السلطان الرياض
355 حياة محمد حمود السفياني مكة المكرمة
356 خالد أحمد جمعان المالكي الطائف
357 خالد أحمد سليمان الصحن الزلفي
358 خالد أحمد عمر مطري جازان
359 خالد تميم مطلق الدوسري الرياض
360 خالد جابر محمد الزعبلي الجوني الرياض
361 خالد حبيب نصار الفزيع الشرقية
362 خالد حسن محمد شداد جازان
363 خالد حمد حميد الحميد القصيم
364 خالد حمد لافي المطيري المجمعة
365 خالد حمدان مسعر السلماني الشمري القريات
366 خالد راشد عبدالله بن خنين الحدود الشمالية
367 خالد راشد علي البنيه مكة المكرمة
368 خالد راشد عوضه الزهراني الطائف
369 خالد رشيد سليمان الطياح المدينة المنورة
370 خالد زيد عيسى الخرعان الرياض
371 خالد سعد محمد الشهراني الرياض
372 خالد سعد مرزوق الحجوزي المدينة المنورة
373 خالد سعود عايد الشراري الجوف
374 خالد سليمان عبدالمحسن الحربي عنيزة
375 خالد شليل بدر الحربي حائل
376 خالد عبد الله عبد الكريم العييدي مكة المكرمة
377 خالد عبد الله ناصر البشر الزلفي
378 خالد عبدالرب عبدالحميد ملا ينبع
379 خالد عبدالرحمن إبراهيم الباز الرياض
380 خالد عبدالرحمن صابر الصابر الجوف
381 خالد عبدالرحمن محمد الركبان المجمعة
382 خالد عبدالرزاق أحمد المنيدي حوطة بني تميم والحريق
383 خالد عبدالعزيز حمد العبدالله الزلفي
384 خالد عبدالله عبدالعزيز الصمعاني القصيم
385 خالد عبدالله عبدالعزيز بن ضافي ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
386 خالد عبدالله محمد البياهي الشرقية
387 خالد عبدالله محمد القرني بيشة
388 خالد عبدالله نايف النايف الخرج
389 خالد عبيد دغيم المطيري المجمعة
390 خالد علي جارالله الطلال حائل
391 خالد علي سليمان الرشيد المدينة المنورة
392 خالد علي محمد الغامدي جدة
393 خالد عودة سالم بريكيت جدة
394 خالد غازي ضافي العضيلة ديوان الوزارة / تعليم الكبار بنين
395 خالد فهد سليمان الراشد الرياض
396 خالد فهد صالح التويجري المدينة المنورة
397 خالد فهد مسفرآل حيان سراة عبيدة
398 خالد محمد أحمد الزيد الغاط
399 خالد محمد سعد العمري المخواة
400 خالد محمد سعيد الصاعدي الرياض
401 خالد محمد صالح الحسين المدينة المنورة
402 خالد محمد عبدالرحمن النقيدان القريات
403 خالد محمد عبدالمحسن الحربي ديوان الوزارة / المركز الوطني للمعلومات التربوية
404 خالد محمد ناصر الرباب ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
405 خالد مداري عبدالله الحربي ديوان الوزارة / وكيل التخطيط والتطوير
406 خالد مساعد سعد الصبحي مكة المكرمة
407 خالد مسفر عبيد المالكي مكة المكرمة
408 خالد ناصر عبدالله البراهيم العنزي مكة المكرمة
409 خالد يوسف دغيمان الحربي المدينة المنورة
410 خديجة إبراهيم عبدالعزيز العصيمي ديوان الوزارة / نشاط الطالبات
411 خديجة زهير عبده الشهري عسير
412 خديجة عبدالله سابح الطيار الرياض
413 خديجة عبدالله عمران الثمالي الطائف
414 خديجة عمر محمد السعوى الرياض
415 خديجة محمد أحمد الغريبي الطائف
416 خزعل جهز سالم الشمري حائل
417 خضر أسعد عبدالمحي بغدادي المدينة المنورة
418 خضران سعيد عبدالله الزهراني الباحة
419 خلف عواد غلاب الشمري حفر الباطن
420 خلود جاهل حمد الجاهل عنيزة
421 خلود سليمان محمد الشويمي شقراء
422 خلود عبدالرحمن سعد العبدالسلام الرياض
423 خلود عبدالعزيز خالد النذير ديوان الوزارة / المتابعة بنات
424 خلود عبدالكريم عبدالرحمن العوهلي الشرقية
425 خلود عثمان عبد الله اليوسف تبوك
426 خلود محمد حمزه الجاوي الشرقية
427 خلود محمد يوسف الزير الرياض
428 خلود ناصر محمد الملحم الأحساء
429 خليفة عبدالله معيلي الهاملي القصيم
430 خليل إبراهيم علي المنصور الشرقية
431 خليل إبراهيم عوض الله الجهني ينبع
432 خليل إبراهيم عياد العنزي ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنين
433 خليل سليمان يحيى غزواني جازان
434 خليل عبدالرحمن محمد القوزي عسير
435 خليل علي خليل الجهني المدينة المنورة
436 دخيل الله معوض عبدرب الرسول تبوك
437 دخيل مزهور خلف الدوسري تبوك
438 درة فهد سفران البشر شقراء
439 دلال سعيد عبدالخالق الاحمري الجوف
440 دلال طلعت علي جميل جدة
441 دلال عبيد عبدالرحمن الحماد الرياض
442 دلال فيحان سفر العتيبي جازان
443 دلال مرزوق مشعان العتيبي الرياض
444 دليل عبدالله حنتش العتيبي الأحساء
445 راجح محمد علي الشيخي القنفذة
446 راشد سالم راشد الشتيلي المجمعة
447 راشد عبدالرحمن سعد بن حميد الأحساء
448 راضي زين الحميدي العتيبي عفيف
449 رانيا حسن أحمد ملا المدينة المنورة
450 رائد عبدالرحمن عبدالله البريك المجمعة
451 رائد عبدالله إبراهيم البريكان المجمعة
452 رائد عبدالله عثمان الربيعة المجمعة
453 رجاء محمد عبدالقادر الفتني جدة
454 رجاء مطارد محمد الرويلي الرياض
455 رحمة سالم محمد باحكيم مكة المكرمة
456 ردن حيلان الحارثي ديوان الوزارة / وكيل المباني
457 رشيد سعد رشيد الكثيري ينبع
458 رفعة محمد دحيم الدوسري الرياض
459 رقية عبدالله حمد السويلم الرياض
460 رقية علي صالح الذياب عنيزة
461 رقية محمد سليمان البراك الرياض
462 رمال داود رشيد الشخشير الرياض
463 رمزي حسن أحمد ابو راسين جازان
464 رويدة عبدالله مسلم باهويني جدة
465 رؤى إبراهيم محمد المفلح ديوان الوزراة / العلاقات الخارجية
466 ريحانة محمد عبدالله الحارثي الطائف
467 ريسة مبارك ناصر البيشي الرياض
468 ريم أحمد محمد الفنيسان الزلفي
469 ريم سعود عبدالعزيز الحسين المجمعة
470 ريم عبدالله حمود البطاح الخرج
471 ريم مبروك عبدالحي عبدالرزاق الرس
472 ريم محمد عبدالرحمن البريدي الرياض
473 ريم محمد فارس الخضيري الرياض
474 ريما سعود محمد اللويمي الأحساء
475 ريمة علي عبيد الوهيبي الرياض
476 زامل عبدالعزيز محمد الزامل المجمعة
477 زايد حسين محمد بن مخيزيم القويعية
478 زكي شاهر عبدالحميد الصعيدي القنفذة
479 زكي عاتق جمعة الفايدي ينبع
480 زكي عباس حسين الحرز العلا
481 زكية سويلم شنوف الطبيخي الرياض
482 زكية عمار عمير العويضي جدة
483 زهراء محمد جابر القحطاني الرياض
484 زهور عبدالعزيز عبدالله التويم حائل
485 زين معتوق عبدالله الهاجوج النخلي الرياض
486 زينب سليمان عبدالله الرميح الرياض
487 سارة حمادي عطيه العويضي جدة
488 سارة حمد سالم الدوسري الرياض
489 سارة سعد مشعان السهلي الرياض
490 سارة سعد ناصر العريفي الرياض
491 سارة سعود ناصر الضبعان الرياض
492 سارة صالح عبدالعزيز الصالح شقراء
493 سارة عبدالله راشد السيف الرياض
494 سارة عبدالله سعود العويس الدوادمي
495 سارة عبدالله سلمان التميمي الرياض
496 سارة عبدالله عبدالرحمن السالم شقراء
497 سارة عبدالمحسن عبدالعزيز الطيار الرياض
498 سارة فهد حمد الجعيدي الدوسري الخرج
499 سارة محمد تميم التميمي الشرقية
500 سارة محمد عبدالرحمن المسعري الرياض
501 سالم حطمان مفرح معيني جازان
502 سالم خليف مطلق الشمري حائل
503 سالم سعود عبدالعزيز السالم الزلفي
504 سالم شباب هلال المالكي الليث
505 سالم عبدالله سليمان الخليوي الرس
506 سالم محمد سالم ال مريح الشرقية
507 سالم محمد مانع اليامي صبيا
508 سالم مرزوق ناصر العنيزان ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
509 سالم مصطفى حيدر الحجي المدينة المنورة
510 سامر إبراهيم ناصر الرسيمي ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنين
511 سامي أحمد إبراهيم الشنيفي مكة المكرمة
512 سامي سالم عبدالله القرزعي عنيزة
513 سامي عبدالكريم حمدان السلمي مكة المكرمة
514 سامي علي صالح الشنيفي القصيم
515 سامي مرزوق فالح الأحمدي المدينة المنورة
516 سامية سليمان حمدان الحميدي الرياض
517 سامية عبدالله غانم السدلان جازان
518 ساير خضر حميد العتيبي جازان
519 سحر حسن محمد ناضرة جدة
520 سحر عبدالعزيز صالح الحواس حائل
521 سحر محمد رجاني الخالدي الرياض
522 سدرة عبدالله عبدالعزيز بن خميس الرياض
523 سرى عبدالرحمن عبدالله العكش الطائف
524 سطام حسين عبدالله مراغان نجران
525 سطام عبدالله سليمان المطيري الدوادمي
526 سعاد عبدالرحمن حمد السويلم الرياض
527 سعاد غانم عيسى الصلحي الأحساء
528 سعاد ناصر محمد العبداللطيف الرياض
529 سعد ثواب دغيم السبيعي ينبع
530 سعد سعد عبدالله الغانم الخرج
531 سعد سليمان سعد الطليان المذنب
532 سعد عبدالرحمن محمد الدايل الرياض
533 سعد عبدالله أحمد السعيد المجمعة
534 سعد عبدالله سعد المنصور القصيم
535 سعد عبدالله محمد الفوزان جازان
536 سعد عبدالله ناصر آل ناصر عسير
537 سعد علي عبدالعزيز الغريب ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
538 سعد عويضه حسين الفقيه جدة
539 سعد فهد صالح بن مقبل الرياض
540 سعد كنان ظافر آل مدلاج عسير
541 سعد محمد سليم المطيري الحدود الشمالية
542 سعد ناصر منفور البدري البقمي مكة المكرمة
543 سعد هجاج الهاملي المطيري المجمعة
544 سعدي سالم مرزوق الشمري الشرقية
545 سعود إبراهيم صالح الحمياني الطائف
546 سعود حامد خلف السلمي جدة
547 سعود خميس مشل الشمري الحدود الشمالية
548 سعود رشيد محمد العمار الرس
549 سعود زيد محمد بن داوود حوطة بني تميم والحريق
550 سعود عبدالعزيز عثمان الجاسر الخرج
551 سعود عبيدالله عبدالواحد الثمالي الطائف
552 سعود مبيريك بن تنيضب الصاعدي المدينة المنورة
553 سعود هذال فهد الدوسري الحدود الشمالية
554 سعيد جمعان سعيد الغامدي الباحة
555 سعيد حمود أحمد الغامدي الرياض
556 سعيد راشد سالم الدوسري الأفلاج
557 سعيد سعد عبدالله الناجي الباحة
558 سعيد سعد علي الغامدي الباحة
559 سعيد علي هادي آل معيض مكة المكرمة
560 سعيد مرزوق عيد الدوسري الأفلاج
561 سعيد مسفر هادي آل سليم جازان
562 سعيد ناصر محمد آل سمران محايل عسير
563 سلافا سليمان عبدالله العمران الرياض
564 سلافة محمد عبدالرحمن الشيباني الشرقية
565 سلطان ثاني دوشان العنزي تبوك
566 سلطان حسين مهدي آل عباس نجران
567 سلطان سعد إبراهيم الناصر القويعية
568 سلطان سعود حمود النزهة المدينة المنورة
569 سلطان سعود عبدالله القحطاني الجوف
570 سلطان سعيد عواض الثقفي الباحة
571 سلطان سفر عايض البقمي نجران
572 سلطان سليمان عبدالله العريفي ديوان الوزارة / مكتب الوزير
573 سلطان ضيف الله غفير الحارثي المهد
574 سلطان عبدالرحمن المحيطب الحدود الشمالية
575 سلطان عبدالرحمن محمد السويدان ديوان الوزارة / المناهج
576 سلطان عبدالعزيز إبراهيم القباع الرياض
577 سلطان عبدالعزيز صالح العليان سراة عبيدة
578 سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف الرياض
579 سلطان عبدالله فهد الجبر الرياض
580 سلطان علي ظافر الأحمري رجال ألمع
581 سلطان علي محمد أبودجين الخرج
582 سلطان مانع سلطان الدوسري الأحساء
583 سلطان محمد صالح الساير الرس
584 سلطان محمد عبدالرحمن العطالله ديوان الوزارة / المستودعات
585 سلطان مريشيد رشيد العتيبي المهد
586 سلطان يحيى حمدان الزهراني الرياض
587 سلمان سعيد سلمان القحطاني عسير
588 سلمان عبدالرحمن عبدالعزيز الحمد الخرج
589 سلمان عبدالله مغرم الشهري الباحة
590 سلمى ضيف الله خريبيش العنزي الرياض
591 سلمى عبدالعزيز سليمان الصحن حائل
592 سلمى محمد علي الرثيع الرياض
593 سلمى محمد ناصر العبدالله الرياض
594 سلوى فاروق سالم الزهراني الطائف
595 سليمان إبراهيم سليمان البواردي المذنب
596 سليمان إبراهيم محمد العليان المدينة المنورة
597 سليمان إبراهيم ناصر الفوزان الرياض
598 سليمان أحمد عبدالعزيز السيف المجمعة
599 سليمان أسعد أحمد غزواني صبيا
600 سليمان حامد صالح الحامد مكة المكرمة
601 سليمان سعد عبدالله المحبوب الرياض
602 سليمان عامر راشد الحربي المدينة المنورة
603 سليمان عبدالله محمد الصمعاني القصيم
604 سليمان عبدالوهاب سليمان قبوري مكة المكرمة
605 سليمان عقيل عبدالله الطيار الزلفي
606 سليمان علي عبدالعزيز السعران المدينة المنورة
607 سليمان فراج سليمان الزنيدي مكة المكرمة
608 سليمان محمد سليمان الحمدان مكة المكرمة
609 سليمان محمد سليمان الخضر القصيم
610 سليمان محمد عليان المزروع المدينة المنورة
611 سليمان ناصر عليان الحمدان القصيم
612 سليمان يحيى شريف المالكي صبيا
613 سمر عبدالعزيز عبدالرحمن المشعل ديوان الوزارة / تعليم الكبيرات
614 سمر عبدالعزيز عبدالله المزروع ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنات
615 سمر محمد أحمد عبد رب النبي ديوان الوزراة / وكيل التعليم بنات
616 سمية فواز عبدالله المسعد الخرج
617 سمير حسن محسن الحارثي مكة المكرمة
618 سميرة علي عبدالله الطوري المدينة المنورة
619 سهام سعيد محمد الغامدي الشرقية
620 سهام محمد عبدالرحمن المهيزع الرياض
621 سهل محمد لافي المرشدي عفيف
622 سهى عبدالله عبدالرحمن الحيدر المجمعة
623 سهيل عبدالله علي الغامدي جدة
624 سويلم عبيد فهد آل جلعد البيشي بيشة
625 شاكر محمد علي الهذلي مكة المكرمة
626 شامان مرزوق عادي العتيبي جازان
627 شايع إبراهيم حمد آل حرشان الأفلاج
628 شبيلية عرار محمد شماخي صبيا
629 شرف محمد سعيد الشهراني الشرقية
630 شروق عبدالرحمن سليمان العيدان الرياض
631 شريفة أحمد مبارك المغيب الشرقية
632 شريفة سعدي علي العسبلي جدة
633 شريفة يحي علي حربي جازان
634 شعبان محمد مفرح المقصودي عسير
635 شفيقة بكر محي الدين مليباري المدينة المنورة
636 شماء عبدالعزيز علي السلامة عنيزة
637 شيخة حمد ذعار الشمري الشرقية
638 شيخة سعد محماس العجمي الرياض
639 شيخة صغير إبراهيم الخرعان الأفلاج
640 شيخة عبدالعزيز علي الفليج الرياض
641 شيخة غزاي شعيب الرويس العتيبي الرياض
642 شيخة هلال علي العصيمي الرياض
643 صافية عبدالله سعيد المري الأحساء
644 صالح أحمد صالح الغامدي الحدود الشمالية
645 صالح أحمد عبد الهادي الغامدي المخواة
646 صالح حسين علي الزبادين جازان
647 صالح حسين ناجي آل قفلة نجران
648 صالح حمد صالح الغباري نجران
649 صالح حمود فهد الدباسي القريات
650 صالح راضي حماد الشراري الجوف
651 صالح سالم محمد الشهري مكة المكرمة
652 صالح سعد سعيد الزهراني ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
653 صالح سلمان علي العبدالله جازان
654 صالح سليمان صالح السابل القصيم
655 صالح ضيف الله مظهور الشراري القريات
656 صالح عبد العزيز عبد الهادي الغامدي بيشة
657 صالح عبدالرحمن سليمان السعران الشرقية
658 صالح عبدالرحمن محمد السلامة الرياض
659 صالح عبدالعزيز سعد المنصور مكة المكرمة
660 صالح عبدالله سعيد الجابري ديوان الوزارة / نشاط الطلاب بنين
661 صالح عبدالله محمد المطوع المدينة المنورة
662 صالح علي أحمد البوقرين سراة عبيدة
663 صالح علي حمد الغطيمل عنيزة
664 صالح علي محمد الزهراني الطائف
665 صالح فهد سالم العنزي القصيم
666 صالح محمد عبدالرحمن الثنيان المدينة المنورة
667 صالح محمد عبدالله الركيان المدينة المنورة
668 صالح مهدي علي الحكيم الشرقية
669 صالحة حامد علي النمري الطائف
670 صالحة ضيف الله مسيفر الجعيد الرياض
671 صالحة عبدالمعين عبد الوهاب الطويرقي الطائف
672 صالحة مفلح علي البيشي بيشة
673 صباح حمدان لافي الشمري الدوادمي
674 صباح سليم محمد السليم الأحساء
675 صباح يحيى أحمد سنان جدة
676 صخري حياء ناصر الرشيدي حائل
677 صدقة حسين صدقة الحازمي مكة المكرمة
678 صفية أحمد علي عسيري عسير
679 صفية عبدالله هارون الحميضي الرياض
680 صفية علي زيد العثمان الأحساء
681 صفية فرحان أحمد الفيفي مكة المكرمة
682 صلاح أحمد عبدالله العولقي الطائف
683 صلال عبدالرحمن فهد الصلال القصيم
684 صويلح حميد سالم العتيبي الطائف
685 صويلح معزي عواض العوفي القصيم
686 صيتة عبدالمحسن قضيب الدغيفق الجوف
687 صيتة فريح عبدالله الشمري الرياض
688 ضيف الله عبدالله ضيف الله التميمي الحدود الشمالية
689 طارق عبدالله محمد الجبير ديوان الوزارة /
الشؤون الإدارية والمالية
690 طارق فالح سفر العضياني العتيبي الدوادمي
691 طالب رابح عيد الهلالي المدينة المنورة
692 طالع محمد علي أحمد البناوي الرياض
693 طلال إبراهيم سليمان العنزي تبوك
694 طلال سعيد علي الغامدي محايل عسير
695 طلال علي حمد الحربي جازان
696 طلال محمد سعد فردان سراة عبيدة
697 طلال محمد عبدالله العبدالعظيم الأحساء
698 طلال منور زبن الصاعدي المهد
699 طويريش فهد مسفر ال درام الخرج
700 طيبة حسين عيدروس باروم جدة
701 طيبة عائض مديهيس العتيبي الطائف
702 ظافر مجدل محمد الخنفري القويعية
703 ظافر محمد حسن الشهري النماص
704 عابد عبدالخالق رافع الغامدي سراة عبيدة
705 عابد عبدالله سعد الرحيلي ينبع
706 عادل أحمد سعيد الغامدي بيشة
707 عادل سعيد عوض آل سالم عسير
708 عادل صالح عبدالرحمن الأختر ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
709 عادل عبدالله أحمد العليوي ديوان الوزارة / الاتصالات الإدارية
710 عادل عبدالله محمد غمري الشرقية
711 عادل علي إبراهيم صبران الرياض
712 عادل عوض محمد الثقفي مكة المكرمة
713 عادل محمد عتيق آل سبيت ديوان الوزارة / الميزانية
714 عادل محمد علي الخلب عنيزة
715 عادل ناصر سليمان المزيني عنيزة
716 عافيه علي سلمان الفيفي صبيا
717 عامر حيدر عبدالرحمن الاسمري الرياض
718 عامر محمد فايع مشعي عسيري صبيا
719 عايد هادي عايد العنزي العلا
720 عايض سعيد علي ال مجمل عسيري عسير
721 عايض شعيل إبراهيم سعد القحطاني الطائف
722 عايض عضوان صواب عسيري محايل عسير
723 عايض مبارك وصل الله السلمي جدة
724 عايض مفلح عائض القحطاني الباحة
725 عائشة الطرقي عقيل الشراري القريات
726 عائشة جويبر محمد الثبيتي الطائف
727 عائشة راشد سعد الدوسري الدوادمي
728 عائشة عبدالعزيز سبطان الشبيب الشرقية
729 عائشة مسعود ناصر القحطاني الرياض
730 عائشة مسلط عبد الله الشريف الطائف
731 عائض أحمد محمد الكثيري القنفذه
732 عبد العزيز عقلا هليل الكويكبي الجوف
733 عبد الله أحمد عبد الله الخشرمي الشهري الباحة
734 عبد الله أحمد محمد الطيار الزلفي
735 عبد الله جابر إبراهيم مغفوري جازان
736 عبد المحسن عبدالرحمن أبودجين الرياض
737 عبدالاله محمد أحمد الحازمي عسير
738 عبدالحكيم مساعد حسين الحارثي جازان
739 عبدالحكيم منصور حسين البسطي الخرج
740 عبدالحميد محمد عبدالعزيز السويح الرياض
741 عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن البصري المجمعة
742 عبدالرحمن إبراهيم علي الجليفي الرياض
743 عبدالرحمن حسين درسة فلاته مكة المكرمة
744 عبدالرحمن حسين صعيقر العتيبي مكة المكرمة
745 عبدالرحمن حميد حضيض الحربي جدة
746 عبدالرحمن سراج عبدالرحمن فقيه مكة المكرمة
747 عبدالرحمن سعدون العبدالمنعم ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
748 عبدالرحمن سعود عبدالرحمن اليوسف مكة المكرمة
749 عبدالرحمن سمير حضيري الحربي الرس
750 عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبد اللطيف الدوادمي
751 عبدالرحمن عابد عيضه السفياني مكة المكرمة
752 عبدالرحمن عالي علي الماكي جدة
753 عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الصياحي حوطة بني تميم والحريق
754 عبدالرحمن عبدالقادر باقيس مكة المكرمة
755 عبدالرحمن عبدالله الراشد الرياض
756 عبدالرحمن عبدالله سعود الرافعي جازان
757 عبدالرحمن عبدالله صالح الرثيع الدوادمي
758 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المنيع ديوان الوزارة / الإدارة القانونية
759 عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز السعيدان ينبع
760 عبدالرحمن عبدالله علي الجميل حوطة بني تميم والحريق
761 عبدالرحمن عبدالله علي الزهراني الليث
762 عبدالرحمن عبدالله محمد الدوسري وادي الدواسر
763 عبدالرحمن عبدالله محمد العمري جدة
764 عبدالرحمن علي سليمان الوهيبي القريات
765 عبدالرحمن علي سويد العمري الباحة
766 عبدالرحمن علي صالح البرادي الدوادمي
767 عبدالرحمن علي عبدالرحمن البداح الزلفي
768 عبدالرحمن علي عبدالله البشري نجران
769 عبدالرحمن عمر أحمد الغريب الرياض
770 عبدالرحمن عيد عبدالرحمن الزهراني الباحة
771 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأطرم ديوان الوزارة / الخدمات العامة
772 عبدالرحمن محمد عبدالله المريف الخرج
773 عبدالرحمن محمد عبدالله جعفري مكة المكرمة
774 عبدالرحمن مشعان عتيق الحربي الرس
775 عبدالرحمن موسى أحمد العمودي الطائف
776 عبدالرحمن هديب محمد الهديب ديوان الوزارة / المستودعات
777 عبدالرحيم محمد نويجع النمري الطائف
778 عبدالستار راضي سلمان الحدب الأحساء
779 عبدالسلام أحمد مشرف الغامدي الباحة
780 عبدالعزيز حمد سعود السعدان الرياض
781 عبدالعزيز خالد عبدالله بن بخيت ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
782 عبدالعزيز دخيل عبدالرحمن العصيمي ديوان الوزارة / المالية
783 عبدالعزيز زاهر عبدالرحمن الشهري عسير
784 عبدالعزيز سعد عبدالله البريدي الشرقية
785 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الدويش الزلفي
786 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الظهير الرياض
787 عبدالعزيز صالح محمد الحماد القصيم
788 عبدالعزيز عبد الرحمن محمد الملحم سراة عبيدة
789 عبدالعزيز عبدالرحمن عبيد بن سلوم القنفذة
790 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الرزين ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
791 عبدالعزيز عبدالله بن إبراهيم المنيع شقراء
792 عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الشلاش الرياض
793 عبدالعزيز علي حمود العمار الرياض
794 عبدالعزيز علي سعود الدويسان الرياض
795 عبدالعزيز علي محمد الغنام الرس
796 عبدالعزيز علي محمد النهابي عنيزة
797 عبدالعزيز عيسى حمد بن عمير الدوادمي
798 عبدالعزيز غرمان عبدالرحمن ال مشحن الشهري مكة المكرمة
799 عبدالعزيز محمد إبراهيم العقيلي الرياض
800 عبدالعزيز محمد جار الله العضيب الزلفي
801 عبدالعزيز محمد دخيل الدخيل الزلفي
802 عبدالعزيز محمد صالح الغامدي جازان
803 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحرقان ديوان الوزارة / الخدمات العامة
804 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز النداوي المدينة المنورة
805 عبدالعزيز مقبول حمدان السواط المدينة المنورة
806 عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المسلم ديوان الوزارة / وكالة المناهج والبرامج التربوية
807 عبدالعزيز نافع بخيت الجحدلي المدينة المنورة
808 عبدالكريم سعد عوضه الأحمري محايل عسير
809 عبدالكريم صالح موسى الموسى الأحساء
810 عبدالكريم محمد عبدالكريم الجابر الدوادمي
811 عبدالكريم معتق رجاء الرشيدي جازان
812 عبداللطيف عبدالله علي الحمود مكة المكرمة
813 عبدالله أحمد آدم إسماعيل جدة
814 عبدالله أحمد سالم الحويطي العلا
815 عبدالله أحمد عبدالله شنيمر جازان
816 عبدالله أحمد عبدالله عواجي نجران
817 عبدالله أحمد عثمان مصيري مكة المكرمة
818 عبدالله أحمد ناصر أبانمى ينبع
819 عبدالله بشيت فاران العنزي الرياض
820 عبدالله تميم محمد الدوسري القويعية
821 عبدالله حجي أحمد الجبر مكة المكرمة
822 عبدالله حجي أحمد العبدالله الشرقية
823 عبدالله حسن عبدالله الحارثي مكة المكرمة
824 عبدالله حسن موسى عسيري الرياض
825 عبدالله حمد إبراهيم العباس الرياض
826 عبدالله حمد إبراهيم بن حسين ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
827 عبدالله حمد عبدالله الدوسري جازان
828 عبدالله حمد عبدالله العثمان الرياض
829 عبدالله حمد محمد السبعي صبيا
830 عبدالله حميد عبيد الشامسي الشرقية
831 عبدالله خالد عبدالله المطيري المذنب
832 عبدالله خالد مثقال السبيعي مكة المكرمة
833 عبدالله خالد محمد التويلي الرياض
834 عبدالله خضر آل مشني الغامدي الباحة
835 عبدالله راشد عبدالله الخنين الشرقية
836 عبدالله سعد عبدالله التويم الحدود الشمالية
837 عبدالله سعد محمد الشهراني عسير
838 عبدالله سعود راشد بن طالب الرياض
839 عبدالله سلمان آل جريه الدوسري الباحة
840 عبدالله سليمان عبدالله الفاضل ديوان الوزارة / المالية
841 عبدالله شديد صالح بن مجلي الرياض
842 عبدالله صالح عبدالله النفيسي عنيزة
843 عبدالله صالح محمد العطيفي البكيرية
844 عبدالله ظافر عبدالله الشهري سراة عبيدة
845 عبدالله ظاهر سحيمان العازمي القريات
846 عبدالله عامر سعيد العتيبي عفيف
847 عبدالله عايض عبدالله آل عامر عسير
848 عبدالله عبدالرحمن حمد الضويان حائل
849 عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز السدراني الرس
850 عبدالله عبدالرحمن عبدالله السمري المدينة المنورة
851 عبدالله عبدالرحمن عبدالله بن غدير ديوان الوزارة / التجهيزات المدرسية
852 عبدالله عبدالرحمن محمد الذيب عسير
853 عبدالله عبدالرحمن محمد القرني مكة المكرمة
854 عبدالله عبدالرحمن محمد عيفع عسيري الباحة
855 عبدالله عبدالعزيز إبراهيم الماضي المجمعة
856 عبدالله عبدالعزيز حمد الشقيران القصيم
857 عبدالله عبدالعزيز سعود النعام حائل
858 عبدالله عبدالعزيز صالح الدهش القصيم
859 عبدالله عبدالعزيزعبدالله الدخيل المجمعة
860 عبدالله عزيز سالم الدوسري ديوان الوزارة / وكيل المباني
861 عبدالله علي عبدالرحمن الكلثمي الشهري الباحة
862 عبدالله علي فايز الدغيري المدينة المنورة
863 عبدالله علي محمد عبدالواحد جدة
864 عبدالله علي مهدي الغمغام الشرقية
865 عبدالله علي نيف السويطي القصيم
866 عبدالله عيد علي السديري الجوف
867 عبدالله عيسى حمد العمير ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
868 عبدالله فهد محمد السميح الرياض
869 عبدالله فهد مطلق المطيري الحدود الشمالية
870 عبدالله ماطر مطر المجنوني جازان
871 عبدالله مبارك صالح المزيني ينبع
872 عبدالله محمد أحمد العجمه الباحة
873 عبدالله محمد أحمد الفوزان ديوان الوزارة / الميزانية
874 عبدالله محمد بداح الشهراني عسير
875 عبدالله محمد جازي الحربي الرياض
876 عبدالله محمد حسن الزهراني ديوان الوزراة / مكتب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية
877 عبدالله محمد حميدان العمري المدينة المنورة
878 عبدالله محمد زيد السقامي عنيزة
879 عبدالله محمد سعيد الخضر الزهراني الباحة
880 عبدالله محمد سعيد الشهري مكة المكرمة
881 عبدالله محمد سعيد العلياني جازان
882 عبدالله محمد عبدالعزيز البريه تبوك
883 عبدالله محمد عبدالله الرمثي الرياض
884 عبدالله محمد عبدالله الصمعاني القصيم
885 عبدالله محمد عبدالله عريشي جازان
886 عبدالله محمد علي الثبيتي الطائف
887 عبدالله محمد علي الدخيل القصيم
888 عبدالله محمد علي العمري جدة
889 عبدالله محمد علي القرني الباحة
890 عبدالله محمد عليثه الحربي ينبع
891 عبدالله محمد محمد حمدي الطائف
892 عبدالله مرزوق شميريخ العتيبي الرياض
893 عبدالله مشعان ناصر العنزي تبوك
894 عبدالله ملوح مرزوق الرويس القنفذة
895 عبدالله منصور عبدالله آل حنيف وادي الدواسر
896 عبدالله ناصر علي الحمدان الشرقية
897 عبدالله يحيى ابو الخير العيسى الشرقية
898 عبدالله يحيى شامي الغانمى ديوان الوزراة / العلاقات الخارجية
899 عبدالله يحيى علي حكمي عسير
900 عبدالمجيد عبدالعزيز عابد المالكي الليث
901 عبدالمجيد محمد ناصر القحيز الخرج
902 عبدالمحسن سعد إبراهيم الناصر الرياض
903 عبدالمحسن سمير اسيمر العوفي المخواة
904 عبدالمحسن طلاع غالب المطيري الشرقية
905 عبدالمحسن علي محسن النخلي ينبع
906 عبدالمحسن غالب عبدالمحسن الروقي شقراء
907 عبدالمحسن محمد ثواب الشمري تبوك
908 عبدالمحسن ناصر سليمان الحسينان ديوان الوزارة / الخدمات العامة
909 عبدالملك إبراهيم محمد الفقيه صبيا
910 عبدالهادي محمد عبدالهادي الرباح المدينة المنورة
911 عبدالواحد بن عبدالله العريفي القويعية
912 عبدالوهاب أحمد عبدالله عسيري عسير
913 عبدالوهاب محمد عثمان عسيري جازان
914 عبده حسين عبدالله حكمي جازان
915 عبده محمد أحمد كبيني مكة المكرمة
916 عبيد غازي سند الشمري الشرقية
917 عبيدالله سعد مبارك الزهراني مكة المكرمة
918 عبير صالح حمد التميمي الخرج
919 عبير عبدالله سعيد مفرح الزهراني جدة
920 عبير علي عبدالله الراجحي تعليم الرياض
921 عبير عيد بداح العتيبي جازان
922 عبير محمد علي محمد الرياض
923 عثمان عبدالعزيز محمد الشميمري القريات
924 عثمان محمد عثمان الحكمي ديوان الوزارة / التعليم الأهلي والأجنبي بنين
925 عجايب مفرح سعد العتيبي الرياض
926 عدنان كاظم هاشم آل هاشم الشرقية
927 عذاري محمد عبدالله الخرجي الرياض
928 عزة علي عابد الوقداني مكة المكرمة
929 عزة عوضه بخيت الزهراني الرياض
930 عزيزة ريس بجاد الريس الرياض
931 عطاالله فهيد مصيبيح المقاطي العتيبي عنيزة
932 عطية مبروك بركات العصماني مكة المكرمة
933 عكام ظافر فلاح الدوسري وادي الدواسر
934 علي إبراهيم سليمان العلوش حوطة بني تميم والحريق
935 علي إبراهيم علي الصيخان عنيزة
936 علي إبراهيم محمد القريش القصيم
937 علي أحمد صالح الشواكر الأحساء
938 علي أحمد عامر عسيري النماص
939 علي أحمد عبده دغريري جازان
940 علي حسن حسين مطاعن عسير
941 علي حكومي جبريل عوام مكة المكرمة
942 علي خالد فهد القنيعير الأفلاج
943 علي دخيل الله سعود الكلثم الأفلاج
944 علي درويش عبدالله المرحبي القنفذة
945 علي سالم حسين آل سالم نجران
946 علي سعيد علي الغامدي الباحة
947 علي سعيد ناصر الغامدي المخواة
948 علي سليمان علي السدلان القصيم
949 علي سليمان محمد المغيولي عنيزة
950 علي صالح عبدالله الطويرب عنيزة
951 علي صالح علي الزهراني جازان
952 علي طاهر جاسم الخليفة صبيا
953 علي عايض أيوب عسيري عسير
954 علي عبدالله حسين القويضي الأحساء
955 علي عبدالله علي الحازمي صبيا
956 علي عبدالله علي الهلال الأحساء
957 علي عبدالله علي غلاب الشرقية
958 علي عبدالله علي قيسي الرياض
959 علي عبدالله ناصر الحجي جازان
960 علي عبدالوهاب محمد النزر الأحساء
961 علي عوضه حمد الشهراني الباحة
962 علي عيسى علي مسملي جازان
963 علي غانم بخيت الصقور نجران
964 علي محمد أحمد الحازمي القنفذة
965 علي محمد أحمد آل مبشر عسيري مكة المكرمة
966 علي محمد أحمد مطر الزهراني تبوك
967 علي محمد سليمان العميري الشرقية
968 علي محمد عبدالله الزهراني المخواة
969 علي محمد عبدالله الشتوي المذنب
970 علي محمد عثمان عاتي جازان
971 علي محمد محمد عواف جازان
972 علي محمد مسفر المحمادي مكة المكرمة
973 علي محمد معدي الفاضحي جازان
974 علي محمد يحيى عسيري الرياض
975 علي معتق عواد الشراري الحدود الشمالية
976 علي معتوق خليفة المطوع الأحساء
977 علي مهدي شت الغباري نجران
978 علي ناصر عبدالله العلوان القصيم
979 علي يحيى أحمد المباركي ينبع
980 علي يحيى محمد حزام صبيا
981 عمار حامد حمد الغانمي تبوك
982 عمار عبدالعزيز محمد العمار شقراء
983 عمار محمد عبدالله الدوسري وادي الدواسر
984 عمر سعد عبد الرحمن الحسيني القريات
985 عمر محمد عبدالله العمرو مكة المكرمة
986 عمر محمد ماضي الجابري محايل عسير
987 عهود راشد عبدالعزيز بن رشود الرياض
988 عهود عبدالله علي الراشد تبوك
989 عهود عبدالله محمد الرجراجي المدينة المنورة
990 عواض عبدالله عواض الزهراني جدة
991 عواطف أحمد محمد البحر الشرقية
992 عواطف محمد إبراهيم بن معيوف الرياض
993 عواطف مساعد مقرن المجاهد الرياض
994 عوض رده أحمد المالكي الطائف
995 عوض سعود عواض السيحاني المجمعة
996 عوض وزان رازن الشيخ مكة المكرمة
997 عيد مريشيد ماطر المطيري المهد
998 عيدة أحمد محمد عميش الطائف
999 عيسى زاهر علي الشهري الطائف
1000 عيسى طاهر سالم الحنفوش الشرقية
1001 عيسى عبدالله عبدالعزيز الصويغ حائل
1002 عيسى كاظم سعد البوخشيم جازان
1003 عيشة حسن شاعب الصومالي جدة
1004 عيشة عبدالله محمد العمري الشرقية
1005 عيضة أحمد محمد النجراني ديوان الوزارة / وكيل المباني
1006 غادة عبدالرحمن عبدالله السدحان الرياض
1007 غادة عبدالعزيز محمد بن مهيني الخرج
1008 غادة محمد سويد الدوسري الخرج
1009 غادة محمد عبدالله المواش الرياض
1010 غادة منصور عثمان أباحسين الرياض
1011 غازي أحمد علي حكمي صبيا
1012 غازي طماح عبده حكمي صبيا
1013 غازي عبدالله محمد الشمري المدينة المنورة
1014 غالية علي حمد العسكر الرياض
1015 غانم مشبب محمد آل محمد الرياض
1016 غدير جوهر مبروك العبدالرزاق ديوان الوزارة / وكيل التخطيط والتطوير
1017 غريبة خالد شمروخ الحافي المجمعة
1018 غصن عبدالله خليفة آل مبارك ديوان الوزارة / الاتصالات الإدارية
1019 فاتلة علي سعد العتيبي الرياض
1020 فاتن سعد حمد المقبل الرياض
1021 فاتن عبدالله عبدالعزيز السليمان الرياض
1022 فاتن علي عبدالله الفرطيش الرياض
1023 فاتن محمد فهد المزيد تبوك
1024 فارس أحمد عطية الزهراني الطائف
1025 فارس علي سليمان الغفيص المدينة المنورة
1026 فارس منصور فارس العصيمي الزلفي
1027 فاضل عباس ماجد الهاشم الشرقية
1028 فاضل مصلح صليح اللحياني جدة
1029 فاطمة إبراهيم عبدالرحمن الدوسري الرياض
1030 فاطمة أحمد عبدالله الملحم الأحساء
1031 فاطمة أحمد محمد البركات الشرقية
1032 فاطمة جديع نهار القحطاني القويعية
1033 فاطمة حسن حسن سراج دغريري جازان
1034 فاطمة حمد علي النجراني نجران
1035 فاطمة حمدان عبدالله النصار الرياض
1036 فاطمة سعد محمد الرشود الرياض
1037 فاطمة سلمان فهد الجهني جدة
1038 فاطمة سليمان علي الغفيلي الرياض
1039 فاطمة عابد عبدالله الطويرقي الطائف
1040 فاطمة عبدالله حمد الحليو الرياض
1041 فاطمة عبدالله محمد الأسمري عسير
1042 فاطمة عبدالمحسن إبراهيم الملحم الأحساء
1043 فاطمة عبدالمحسن محمد الغفيلي الرياض
1044 فاطمة علي محمد عرفة المدينة المنورة
1045 فاطمة علي مقبول حكمي جدة
1046 فاطمة محمد سليمان الشبرمي الرياض
1047 فاطمة محمد عبدالرحمن السالم الرياض
1048 فاطمة محمد عبدالله الحناكي الرياض
1049 فاطمة محمد ناصر الحمد المخواة
1050 فاطمة مسفر ناصر العصيمي الطائف
1051 فاطمة يحيى علي العسيري الرياض
1052 فالح سعود عبدالعزيز العمار المدينة المنورة
1053 فالح سلامة مسعد الجهني المدينة المنورة
1054 فالح عاطف فالح آل عاطف القحطاني الرياض
1055 فالح عيد بداح العتيبي الرياض
1056 فايز حويضر عوض العنزي القصيم
1057 فايز زيد عتيق الشريف ينبع
1058 فايز عبدالله عودة الشريف المدينة المنورة
1059 فايز علي عبدالكريم الفايز القصيم
1060 فايز فهد سعد السبر الخرج
1061 فايز مفلح طارف العنزي الرس
1062 فايزة عيضة عويض الجعيد الطائف
1063 فايزة محمد موسى السيف الشرقية
1064 فائز فيصل محيا الحارثي الطائف
1065 فائزة أحمد أحمد عبدالله الشرقية
1066 فائع محمد أحمد أبوعائض جازان
1067 فتحية محمد سعيد المصموم مكة المكرمة
1068 فتحية محمد عبده بروق جدة
1069 فدوى سعد ناصر الهزاع الرياض
1070 فراج علي أحمد الشهري محايل عسير
1071 فرج ثقل عيد الشيباني المدينة المنورة
1072 فريال سهل محمد الشثري جازان
1073 فريدة عبدالله أحمد السماعيل الأحساء
1074 فلاح بنجر شايع آل حنيش وادي الدواسر
1075 فلاح شالح فلاح العتيبي الرياض
1076 فهاد مناحي محسن القحطاني الخرج
1077 فهاد هباش وبير آل مهدي القحطاني القويعية
1078 فهد إبراهيم عبدالرحمن الشتوي المذنب
1079 فهد حمد علي آل عيدان الليث
1080 فهد خالد عايض الحربي الدوادمي
1081 فهد داخل محمد الحربي تبوك
1082 فهد زيد عبدالله المشاري التميمي وادي الدواسر
1083 فهد سعد عبدالرحمن الصفار الرياض
1084 فهد صالح مخيمر المخيمر الأحساء
1085 فهد عبد الله فهد المرزوق ينبع
1086 فهد عبدالرحمن منصور المهناء صبيا
1087 فهد عبدالعزيز محمد العامر ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
1088 فهد عبدالله العصيمي المجمعة
1089 فهد عبدالله بشر الرشيد الأحساء
1090 فهد عبدالله عبدالكريم العبودي القصيم
1091 فهد عبدالله محمد العبدالله تبوك
1092 فهد عبدالله محمد اليعيش المجمعة
1093 فهد عبدالمحسن عبدالله الحفيتي القصيم
1094 فهد غايب ناجي العتيبي ديوان الوزارة /
المركز الوطني للمعلومات التربوية
1095 فهد غائب مبارك العتيبي مكة المكرمة
1096 فهد مترك فهد الدوسري ديوان الوزارة / الشؤون الإدارية والمالية
1097 فهد محمد أحمد العنزي الخرج
1098 فهد محمد أحمد وظي جازان
1099 فهد محمد حسن زيلعي جدة
1100 فهد محمد عبدالله العتيبي ديوان الوزارة / الميزانية
1101 فهد محمد عبدالله آل سلمان القويعية
1102 فهد محمد فهد العثيمين الأفلاج
1103 فهد محمد ناصر الغميز المذنب
1104 فهد محمد يحي الزهري محايل عسير
1105 فهد ناصر سعيد العباسي الطائف
1106 فهيد جويعد بداح السهلي الرياض
1107 فهيمة مهدي مسفر الحارثي نجران
1108 فواز خميس حسن السويدان ديوان الوزارة / المناهج  والبرامج التربوية
1109 فواز سليمان ابراهيم العوس ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
1110 فواز سليمان سالم الحربي مكة المكرمة
1111 فواز صالح غانم الجهني جدة
1112 فواز عبدالعزيز محمد المجيول شقراء
1113 فواز عبدالله علي زحيري جدة
1114 فواز مريع حسن عميري الرياض
1115 فواز نفيع جبر الحربي المهد
1116 فواز وقيان منور الشمري حائل
1117 فوزية إبراهيم عبدالرحمن الزيد عنيزة
1118 فوزية أحمد سالم البداح الأحساء
1119 فوزية سعد عيسى الدوخي الشرقية
1120 فوزية سعد مسفر الدوسري حفر الباطن
1121 فوزية سلامة سالم الردادي المدينة المنورة
1122 فوزية عبدالمحسن تركي العصيمي الرياض
1123 فوزية عجمي منير المطيري المجمعه
1124 فوزية علي عبدالعزيز السنيدي الخرج
1125 فؤاد عبدالله حسن معافا نجران
1126 فيحان فالح فهد الدوسري وادي الدواسر
1127 فيصل إسماعيل سالم عبدالله المدينة المنورة
1128 فيصل أحمد علي الغامدي الرياض
1129 فيصل فرج صالح البلوي تبوك
1130 فيصل محمد عبدالله الشريف الرياض
1131 فيصل مطر عيفان العتيبي مكة المكرمة
1132 فيصل ناصر عبدالله العسكر الرياض
1133 قاسم علي عبدالله مشبري ديوان الوزارة / اللجنة الوطنية للطفولة
1134 قبلان فنيس ذعار القحطاني القويعية
1135 قهوة عوض مازن العتيبي شقراء
1136 كامل سعيد زعل البلوي تبوك
1137 كايد سعد فازع المطيري جازان
1138 كديسي مبارك مبروك آل ريحان نجران
1139 كناني حسين علي مشلوي جازان
1140 لطيفة حمد سعد الدهيم الرياض
1141 لطيفة حمد عبدالله البخيت الرياض
1142 لطيفة حمد محمد السريع الرياض
1143 لطيفة عبدالله عطاالله الوقداني الطائف
1144 لطيفة محمد سعد الزمامي الرياض
1145 لمياء أحمد محمد يماني جدة
1146 لمياء عبدالعزيز صالح الصالح الرياض
1147 لمياء محمد صالح الصقير ديوان الوزارة / الإشراف التربوي
1148 لهيب عبدالعزيز حمد اللهيب جازان
1149 لولوه سليمان عبدالله العمران الرياض
1150 لولوه سليمان غنيم الغنيم الرياض
1151 لولوه صالح سعد العكوز الشرقية
1152 لولوه علي سليمان بن سلطان الرياض
1153 لولوه محمد عبدالرحمن الراجح الرياض
1154 ليلى سعيد أحمد الغامدي الرياض
1155 ليلى صالح حمد العمران الرياض
1156 ليلى عبدالرزاق ناصر البريه الرياض
1157 ليلى عبدالكريم إبراهيم الفاضل الرياض
1158 ليلى عبدالله علي الملاح الرياض
1159 ليلى محمد سليمان الجويعي الزلفي
1160 ليلى محمد عبدالله المنقور الرياض
1161 لينا عبدالرحمن ناصر المحترش الزلفي
1162 ماجد أحمد بلغيث عيسى جدة
1163 ماجد حامد مبارك العوفي جدة
1164 ماجد حامد محمد الغامدي المخواة
1165 ماجد حمد عبدالعزيز الدريعي المجمعه
1166 ماجد خلف عويض الذويبي مكة المكرمة
1167 ماجد سعد منير الدعجاني ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
1168 ماجد عبدالله عيد الحربي الرياض
1169 ماجد عبدالله هاشم تنبكانى القنفذة
1170 ماجد غربي حماد الشمري الخرج
1171 ماجد غنيم حواس الشمري تبوك
1172 ماجد مبارك سالم الخالدي الشرقية
1173 ماجد مسعود إبراهيم هديسي جازان
1174 ماجد ناصر إبراهيم بن محارب ديوان الوزارة / المستودعات
1175 ماجدة صالح عبدالله الصويلح المجمعة
1176 ماجدة محمد أمين ملايا مكة المكرمة
1177 مازن حميد سمران الأحمدي ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين
1178 ماهر عبد العالي علي السحيمي ينبع
1179 مبارك أحمد محمد البوعينين الشرقية
1180 مبارك خلف عبدالله آل جمعة ديوان الوزارة / شؤون المعلمين
1181 مبارك رشود عبدالعزيز الزنان الأفلاج
1182 مبارك سفر سعيد آل الشيخ جازان
1183 مبارك سليمان محمد بن عتيق الرياض
1184 مبارك مطلق مبارك السهلي الرياض
1185 مبروك حسن محمد المهداوي الليث
1186 متعب عبدالله ناصر الشمري مكة المكرمة
1187 متعب علي عبدالله فنيس عسيري عسير
1188 متعب علي ناصر المهيني الرياض
1189 متعب عواد حميد الحربي المدينة المنورة
1190 متعب ناصر هزاع العتيبي الرياض
1191 محسن هلال سلطان الشيباني شقراء
1192 محمد إبراهيم عبدالعزيز الربيعة القويعية
1193 محمد إبراهيم محسن نمازي عسير
1194 محمد إبراهيم مخضور المولد الليث
1195 محمد إبراهيم ناصر البرغش المجمعة
1196 محمد أحمد صالح آل فرحه الغامدي الباحة
1197 محمد أحمد عبدالكريم القشعمي جازان
1198 محمد أحمد هادي الثوابي عسيري رجال ألمع
1199 محمد أسعد حسن الفيفي وادي الدواسر
1200 محمد بن سعد حسن الشمراني القريات
1201 محمد بندر مبارك الدوسري الشرقية
1202 محمد تركي أحمد المتروك الشرقية
1203 محمد جابر محمد حلل المدينة المنورة
1204 محمد جلوي عبدالله المعاوي جازان
1205 محمد حسن أحمد مناعي صبيا
1206 محمد حسن محمد آل غرسان بيشة
1207 محمد حضين معيض القحطاني الشرقية
1208 محمد حمد جار الله القويعي حفر الباطن
1209 محمد حمد عبدالعزيز الواصل عنيزة
1210 محمد حمدان سالم الشمري الجوف
1211 محمد حمدان محمد العصيمي الرياض
1212 محمد خلف محمد الخالدي ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
1213 محمد خويشان شحبة المطيري الليث
1214 محمد دجين عبيد آل مزاحم الكعبي جازان
1215 محمد دخيل حمود آل حمود الدوسري حوطة بني تميم والحريق
1216 محمد راشد عبدالرحمن الشايع المذنب
1217 محمد زيد محسن السفياني الطائف
1218 محمد سالم محمد البلادي الأحساء
1219 محمد سعد محمد الهيف ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
1220 محمد سعود بنيه الحربي المدينة المنورة
1221 محمد سعود محمد المبارك الخرج
1222 محمد سعيد خميس عبدالله الزهراني مكة المكرمة
1223 محمد سعيد عبدالله هيضة عسير
1224 محمد سلمان أحمد الفيفي الشرقية
1225 محمد سليمان عبدالطيف القشعمي الزلفي
1226 محمد سليمان عبدالله الرثيع الرس
1227 محمد سليمان محمد النجيباني المدينة المنورة
1228 محمد سميحان العطوي تبوك
1229 محمد شبيب لاحق المطيري المجمعه
1230 محمد صالح حمد الجاسر القصيم
1231 محمد صالح سالم اللهيبي الحربي مكة المكرمة
1232 محمد صالح مطر المغذوي المدينة المنورة
1233 محمد صنيدح ثنيان العتيبي الطائف
1234 محمد ظافر عزيز آل محي العمري الباحة
1235 محمد عادل فيصل الشريف جدة
1236 محمد عايض فالح العتيبي جازان
1237 محمد عبد الله عبدالرحمن الخنين ديوان الوزارة / الإختبارات والقبول بنين
1238 محمد عبدالرحمن حبشي الشيخ جدة
1239 محمد عبدالرحمن حمد العويس الزلفي
1240 محمد عبدالرحمن محمد الرشيد نجران
1241 محمد عبدالعزيز إبراهيم العجلان القصيم
1242 محمد عبدالعزيز إبراهيم المسعود عفيف
1243 محمد عبدالعزيز محمد الرشودي حائل
1244 محمد عبدالعزيز محمد الهاجري الشرقية
1245 محمد عبدالكريم صالح الفلاج جازان
1246 محمد عبدالكريم عبدالمحسن الدخيل عسير
1247 محمد عبدالله أحمد الميلاد الشرقية
1248 محمد عبدالله سعد الدوسري الخرج
1249 محمد عبدالله سعد العريفي ديوان الوزارة / المالية
1250 محمد عبدالله سعود الدريبي شقراء
1251 محمد عبدالله عبدالعزيز الجميعي القويعية
1252 محمد عبدالله عثمان الحسيني المجمعة
1253 محمد عبدالله علي الشدوخي القصيم
1254 محمد عبدالله علي الشهري بيشة
1255 محمد عبدالله محمد الخيري عسير
1256 محمد عبدالله محمد السعيد المجمعة
1257 محمد عبدالله محمد القرني الرياض
1258 محمد عبدالله محمد المويهان الرياض
1259 محمد عبدالله مريع ال حلاب الشهراني عسير
1260 محمد عبدالله مشبب البكري الشهري النماص
1261 محمد عبدالله موسى البهلال مكة المكرمة
1262 محمد عبدالله هلال الحربي حفر الباطن
1263 محمد عبدالهادي سعد القحطاني الرياض
1264 محمد عطية الله معيش المسعودي مكة المكرمة
1265 محمد علي أحمد الجابري الباحة
1266 محمد علي عامر آل خشيل بيشة
1267 محمد علي عبدالله حيدري جدة
1268 محمد علي عبدالله خرمي جدة
1269 محمد علي محمد الصعيري الباحة
1270 محمد علي محمد حمدي الحدود الشمالية
1271 محمد علي محمد مشول عسير
1272 محمد علي مهدي أحمد جدة
1273 محمد عيد عياد الجودي البلوي تبوك
1274 محمد عيد محمد الغامدي الباحة
1275 محمد عيد منير العتيبي الرياض
1276 محمد عيسى حمد بن عمير ديوان الوزارة / خدمات الطلاب
1277 محمد عيسى عبداللطيف العيسى الأحساء
1278 محمد غالب عنيزان الحربي المدينة المنورة
1279 محمد فايز حسين اليامي نجران
1280 محمد فهد سليمان آل سعيد وادي الدواسر
1281 محمد لاحم حرص الغربي المجمعة
1282 محمد مترك محمد القحطاني جازان
1283 محمد محسن محمد الحريري الزهراني القنفذة
1284 محمد محمود عبدالرحمن المحمود الزلفي
1285 محمد محيى الدين سليمان بنتن مكة المكرمة
1286 محمد مشبب محمد آل منصور عسير
1287 محمد مطر ماضي الصحفي جدة
1288 محمد معاشي الضياحي الرويلي الحدود الشمالية
1289 محمد معتوق عبيدالله النمري الرياض
1290 محمد معيض محمد آل صمان عسير
1291 محمد مفرح حامد الحربي القصيم
1292 محمد منصور عبيد السبيعي الرياض
1293 محمد منير سلطان السهلي المدينة المنورة
1294 محمد مهدي محمد آل منجم نجران
1295 محمد موسى سيف الحمالي القحطاني الدوادمي
1296 محمد موسى مقبول العمراني تبوك
1297 محمد ناجي يحي سرحان صبيا
1298 محمد ناصر علي بن كنعان ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
1299 محمد ناصر محمد العبدالهادي المجمعة
1300 محمد نهار حنيضل بزير الهاملي حفر الباطن
1301 محمد هديان سحيمان العازمي القريات
1302 محمد يحيى علي الملحاني مكة المكرمة
1303 محمود حمزة مختار مبارك المدينة المنورة
1304 محمود محمد سعييد آل سحاب الغامدي الباحة
1305 مداوي عبدالله محمد مداوي عسير
1306 مرام عبدالله عبدالعزيز بن غيث الرياض
1307 مرشد عيسى مرشد العربي مكة المكرمة
1308 مرعي علي محمد آل يعن الله سراة عبيدة
1309 مريم حجي فضل الله الحربي جدة
1310 مريم حماد محمد الحربي جدة
1311 مريم علي عبدالله النمشان الأفلاج
1312 مزنه مهدي مضحي السبيعي جدة
1313 مزون مسعود مسفر الذبياني ينبع
1314 مسعد عبدالله محمد المسعد شقراء
1315 مسفر إسماعيل حسين الكيادي الرياض
1316 مسفر سعد وقيان الدوسري وادي الدواسر
1317 مسفر سعيد عبدالله آل زهمول الأحساء
1318 مسلم حسين مسلم المالكي الرياض
1319 مسلم علي محمد الحاجي الشرقية
1320 مشاعل إبراهيم عبدالله الحديبي حوطة بني تميم والحريق
1321 مشاعل عبيد مشعل الحارثي الشرقية
1322 مشاعل علي محمد الفريح الرياض
1323 مشاعل عوض مسعود الحربي الرياض
1324 مشاعل محمد إبراهيم الصالحي الأحساء
1325 مشاعل محمد صالح عايد الأحمدي مكة المكرمة
1326 مشاعل ناصر عبدالعزيز التميمي الرياض
1327 مشرف عبدالله سعيد الغامدي جدة
1328 مشعل رماح سالم الزيادي مكة المكرمة
1329 مشعل سعد عبدالرحمن الجدعان تعليم الرياض
1330 مشعل ملواح معيوف العنزي الحدود الشمالية
1331 مشعل ميشع عقاب العتيبي عفيف
1332 مشعل هادي عواد الشمري الجوف
1333 مصباح عتيق عواض العصيمي الطائف
1334 مضاوي عبدالعزيز صالح المقبل ديوان الوزارة /
وكيل التعليم بنات
1335 مضاوي عبدالله حمود الزومان مكة المكرمة
1336 مضاوي عدنان القحطاني الخرج
1337 مضحي عوض بزيع العنزي الرياض
1338 مطلق زايد مزيد العتيبي جازان
1339 مطلق عبدالله نافع العريدي تبوك
1340 معيض سالم محمد القحطاني عسير
1341 مفرح سلمان قاسم يتيمي جازان
1342 مفلح مقبل سعيد المنيعي بيشة
1343 مقبول فلاح معتق الشراري الجوف
1344 مقبولة رشيد عبدالعزيز المساعد الرياض
1345 ممدوح علي حامد العصيمي الدوادمي
1346 ممدوح علي مهدي الويف الرياض
1347 ممدوح عوض عباس الحارثي جازان
1348 ممدوح عيد صالح البلوي تبوك
1349 ممدوح فهيد زايد الشمري حائل
1350 منال حمد محمد الشويش الرياض
1351 منال زيد محمد الشايقي ديوان الوزارة /
المتابعة بنات
1352 منال سعود فواز آل موسى حوطة بني تميم والحريق
1353 منال عبدالله رشيد الشايقي الرياض
1354 منال محمد صالح المسند الرياض
1355 منصور إبراهيم أحمد القروص الشرقية
1356 منصور بحيص علي فقيهي جازان
1357 منصور بريك سيف الكثيري مكة المكرمة
1358 منصور سالم عبدالله الفردان الأحساء
1359 منصور محمد تركي البشري مكة المكرمة
1360 منصور محمد سليمان العامر القصيم
1361 منى سعود عبدالعزيز البكر الرياض
1362 منى شايع فوازن الشايع الرياض
1363 منى صالح عبدالله المقبل المدينة المنورة
1364 منى صالح محمد العبودي المجمعة
1365 منى عامر ظافر البيشي الرياض
1366 منى عبدالعزيز حمود الجديع الرياض
1367 منى عبدالله عبدالعزيز الزنيدي الزلفي
1368 منى عبدالله محمد النفيسة عنيزة
1369 منى كاظم سلمان آل قصاب الشرقية
1370 منى محمد سعد الظاهري المدينة المنورة
1371 منى محمد سعد القدسي جدة
1372 منى محمد عبدالله المتعب الزلفي
1373 منى محمد عبدالله المسيطير الرياض
1374 منى محمد مسفر القرني جدة
1375 منى ناصر عبدالرحمن الخريف الرياض
1376 منيرة إبراهيم سعد الوائلي الرياض
1377 منيرة حاشم محارب الشمري الحدود الشمالية
1378 منيرة حمد هادي الجعيدي الرياض
1379 منيرة خليفة إبراهيم العودة الشرقية
1380 منيرة سالم محمد القحطاني الرياض
1381 منيرة ضيف الله شايع المطيري الدوادمي
1382 منيرة عبدالرحمن إبراهيم الدحام الرياض
1383 منيرة عبدالرحمن حمد الدوسري الشرقية
1384 منيرة عبدالرحمن محمد الحميضي الرياض
1385 منيرة عبدالعزيز عبدالله البراك الرياض
1386 منيرة عبدالعزيز وايل التويجري الرياض
1387 منيرة محمد هلال العتيبي الرياض
1388 منيرة مرزوق شمروخ العتيبي الرياض
1389 مها حسن محمد علي نمر مكة المكرمة
1390 مها سعد إبراهيم القديري ينبع
1391 مها صعيقر ثامر الحمادي الدوادمي
1392 مها عبدالله بداح القحطاني الرياض
1393 مها عبدالله عبدالمحسن الطريقي الرياض
1394 مها عبدالله محمد الدباس الأحساء
1395 مها عتيق الله أحمد الصبحي مكة المكرمة
1396 مها عيسى قاسم شماخي صبيا
1397 مها محمد حمود الراجحي الرياض
1398 مها ناصر علي العماري جدة
1399 مهاء أحمد عثمان الحقيل الرياض
1400 مهاء عبدالعزيز محمد الطريقي الحدود الشمالية
1401 مهدي حمود هنود الحربي مكة المكرمة
1402 مهدي محمد حسين الفرج تبوك
1403 مهرة سلامه سلمان الجهني المدينة المنورة
1404 موزة أحمد عبدالرحمن السلبود المجمعة
1405 موسى حسن أحمد آل زين الشمراني ديوان الوزارة / وكيل المباني
1406 موسى حمد محمد حكمي نجران
1407 موسى خلف سالم المزيني الجوف
1408 موسى صالح سالم الحربي الرس
1409 موسى عمر عيسى جديباء ديوان الوزارة / المالية
1410 موسى قاسم أحمد غازي جازان
1411 موضي بخيت مبارك الصدعان ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
1412 موضي عبيد دهام السبيعي الرياض
1413 موضي فهد علي المديد حفر الباطن
1414 موضي متعب غزاي المطيري الرياض
1415 موضي محمد سليمان المسيدي الرياض
1416 موضي محمد صالح الطويرش المذنب
1417 موفق سالم فهد الطالب الحدود الشمالية
1418 مي حمد إبراهيم الشبانة الرياض
1419 ميسون إبراهيم عبدالعزيز الناصر الرياض
1420 ناجي أمين محمد سنيور تبوك
1421 ناجي عبدالله غانم الشراري الجوف
1422 ناجية عيد سليم الجهني جدة
1423 نادر شجاع صنيتان المطيري عنيزة
1424 ناصر إبراهيم عائض القحطاني جدة
1425 ناصر راضي فواز العنزي حفر الباطن
1426 ناصر زيد منصور الشمري الجوف
1427 ناصر سعد ناصر شيحان وادي الدواسر
1428 ناصر سعدون خاف الشمري تبوك
1429 ناصر سلطان سعود الشهراني ديوان الوزارة / مكتب النائب
1430 ناصر شلاش مطلق الجبيري محايل عسير
1431 ناصر صالح عبدالله الجربوع مكة المكرمة
1432 ناصر صالح ناصر القدوم الرياض
1433 ناصر عبدالعزيز ناصر المفرج ديوان الوزارة / وكيل المباني
1434 ناصر عبدالله حسين الحبيب الأحساء
1435 ناصر علي ناصر الكثيري تبوك
1436 ناصر غرم ناصر الرياعي النماص
1437 ناصر فائز ناصر العمراني تبوك
1438 ناصر فهد علي الشهري جدة
1439 ناصر محمد صالح الغفيلي الرياض
1440 ناصر محمد عبدالله الشهراني بيشة
1441 ناصر محمد ناصر الناصر جازان
1442 ناهد عبدالعزيز حسين عبدالقادر تعليم الرياض
1443 نايف حمد ناصر العبدالله الرياض
1444 نايف سعد ظافر القحطاني الرياض
1445 نايف عبدالله أحمد الزهراني مكة المكرمة
1446 نايف عبدالله محمد عمر الغامدي جازان
1447 نايف عبيد مزيد الشمري المجمعة
1448 نايف علي محمد العمري المخواة
1449 نايف علي نومان الشمري الحدود الشمالية
1450 نايف محسن سلمان البوعريش الحدود الشمالية
1451 نايف محمد أحمد القشعمي الزلفي
1452 نايف محمد علاالله حكمي جازان
1453 نايف مرزوق فتين المطيري العلا
1454 نايف مزوام ساير الشمري حائل
1455 نبوية أحمد عثمان ابوسرير الشرقية
1456 نبيل صالح عبدالرحمن المقحم مكة المكرمة
1457 نبيل عبدالله أحمد الناصر الجوف
1458 نجلاء سعيد عبدالله الشهراني عسير
1459 نجلاء سليمان عبدالله اليحياء حائل
1460 نجلاء عبدالرحمن خلف التيماوي الرياض
1461 نجلاء عبدالرحمن عبدالعزيز الراشد تعليم الرياض
1462 نجلاء عبدالله حمد المطلق مكة المكرمة
1463 نجمة محمد عايض الجابري مكة المكرمة
1464 نجود عبدالله سعد الكثيري الرياض
1465 نجيبة يوسف أحمد الثنيان الرياض
1466 ندى عبدالرحمن إبراهيم الشهيل الرياض
1467 ندى محمد عبدالرحمن بن سرحان الرياض
1468 نسرين فهد عبدالكريم الشامخ الرس
1469 نسرين محمد صالح السيف الرياض
1470 نسيم عبدالله الحميدي الراجح الشرقية
1471 نصرالدين علي فرج آل عبية جازان
1472 نصرة عبدالرزاق أحمد الدهام الرياض
1473 نهار قنيفذ رجاء الشمري محايل عسير
1474 نهى محمد عبدالرزاق الدويش الرياض
1475 نواف رجاء خالد العنزي الحدود الشمالية
1476 نواف سعود عايض الحربي عفيف
1477 نواف فهد سعود العتيبي الدوادمي
1478 نوال جمعان محمد القحطاني الرياض
1479 نوال سالم مجنان العنزي الرياض
1480 نوال صالح محمد الميمان الرياض
1481 نوال عبدالرشيد زينول فلمبان مكة المكرمة
1482 نوال محمد جابر الحازمي مكة المكرمة
1483 نوال محمد سليمان السيف الرياض
1484 نوال محمد عبدالرحمن العمر الزلفي
1485 نوال محمد عبدالله الورقان الرياض
1486 نورة إبراهيم أحمد العمري المخواة
1487 نورة حمد إبراهيم الخلف الأحساء
1488 نورة سعد عبدالله مقيبل الرياض
1489 نورة سعد محمد الرزيحي الخرج
1490 نورة سلطان عبدالرحمن الدويش تبوك
1491 نورة صالح عبدالله الدريعي القصيم
1492 نورة صالح ناصر اليوسف الرياض
1493 نورة عايد عوده الصبحي المدينة المنورة
1494 نورة عبد العزيز ناصر السكران تبوك
1495 نورة عبدالرحمن مبارك الزريق الأحساء
1496 نورة عبدالرحمن موسى الموسى شقراء
1497 نورة عبدالله إبراهيم السليمان الرياض
1498 نورة عبدالله راشد الكثيري حوطة بني تميم والحريق
1499 نورة عبدالله سعد آل حسين الرياض
1500 نورة عبدالله عبدالرحمن السلامة القصيم
1501 نورة عبدالله علي المليفي الشرقية
1502 نورة عبدالله محمد الحيان الرياض
1503 نورة علي سعد العنبر الخرج
1504 نورة علي فواز الموسى حوطة بني تميم والحريق
1505 نورة علي محمد مغربي القنفذة
1506 نورة عياش يحيى الجيزاني جدة
1507 نورة محمد إبراهيم الدخيل شقراء
1508 نورة محمد سعيد القحطاني عسير
1509 نورة محمد صالح الدوسري وادي الدواسر
1510 نورة محمد صالح السلطان الرياض
1511 نورة محمد عبدالله الناصر مكة المكرمة
1512 نورة محمد عبدالله النغيثر القويعيه
1513 نورة مزعل جحيش الرويلي الجوف
1514 نورة مفرح راشي الغامدي الطائف
1515 نورة ملفي عائض العتيبي الرياض
1516 نورة منصور مطر الشلوي الرياض
1517 نورة ناصر العلي الحودي المدينة المنورة
1518 نورة ناصر محمد الهدهود الرياض
1519 نورة يحيى علي الزهراني الرياض
1520 نوف برجس عبدالمحسن العبدالكريم ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
1521 نوف جمعان محمد القحطاني الرياض
1522 نوف مروي دحيم العتيبي الرياض
1523 نوير سلمان مشعان الحربي الرياض
1524 نوير منور سليم المطيري الشرقية
1525 هاجر جزاء وقاع الشمري الحدود الشمالية
1526 هاشم أحمد حسن السيهاتي الشرقية
1527 هالة محمد عبدالمحسن المنصور الرياض
1528 هاني عويضه محمد الجهني جازان
1529 هاني يوسف فهد الدخيل الليث
1530 هبة عبدالله علي المنيع الرياض
1531 هدى صقر غالب الحارثي الرياض
1532 هدى عبدالله عثمان الخرجي الخرج
1533 هدى عبدالله محمد ظافي الرياض
1534 هدى محمد حمد البطشان المذنب
1535 هدى محمد حمد الفواز الرياض
1536 هدى محمد عيضة الثبيتي تبوك
1537 هذال إبراهيم عبدالله الهذيلي الخرج
1538 هزاع ثاعي حامد الشمراني القويعية
1539 هزعة بركات حمدان العازمي الجوف
1540 هشام عبدالله سعد الضياف الرياض
1541 هشام علي عمر الصبران الخرج
1542 هلا نادر محمد السعد ديوان الوزارة / شؤون المعلمات
1543 هنا علي عبدالله النخيل الرياض
1544 هنا فهد مهدي الراشد الجوف
1545 هناء عبدالله إبراهيم العتيق الرياض
1546 هناء عمر صالح عامودي الرياض
1547 هند بنت عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي الرياض
1548 هند زعال سعيد الخريصي الحدود الشمالية
1549 هند عبدالرحمن علي العواد الرياض
1550 هند عبدالرحمن محمد بن سعيد الرياض
1551 هند عبدالله عبدالرحمن العويس ديوان الوزارة /
أمانة إدارات التعليم
1552 هند عبدالله عبدالعزيز الراجح الرياض
1553 هند فهد حمين الفهد الرياض
1554 هند محمد عبدالله الرويتع ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية
1555 هيا سعد محمد الحقياني الرياض
1556 هيا عبدالرحمن إبراهيم البريدي الرياض
1557 هيا محمد إبراهيم المطلق عنيزة
1558 هياء حمود محمد البركة القصيم
1559 هياء عبدالله فهد التويمي الخرج
1560 هيام أحمد مسند المسند الشرقية
1561 هيفاء أحمد محمد بادغيش جدة
1562 هيفاء سليمان عبدالعزيز الموسى الزلفي
1563 هيفاء علي عبدالمحسن ابانمي المجمعه
1564 هيلة حمد عبدالواحد النخيلان الرياض
1565 هيلة راشد محمد الدهام الرياض
1566 هيلة سعد محمد الدائل شقراء
1567 هيلة سعد محمد الشايع الشرقية
1568 هيلة عبدالله عبدالرحمن المونس الرياض
1569 هيلة عمر عبد الله الجلال الرياض
1570 هيلة محمد عبدالله الشهوان الرياض
1571 وائل عبدالله محمد السحيباني القنفذة
1572 وائل محمود محمد أبو فيروزة الباحة
1573 وجدان محمد إبراهيم الملحم الأحساء
1574 وجدي محمد عبدالله الغريي الطائف
1575 وردة مرزوق خليفة الدوسري ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
1576 وضحاء عشوي جلوي العنزي الخرج
1577 وضحة عبدالرحمن محمد الخزرج ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات
1578 وضحى أحمد بن إبراهيم الطريقي الزلفي
1579 وضحى مرزوق ناجي العرفي المدينة المنورة
1580 وفاء أحمد محمد أحمد الخرج
1581 وفاء عاشور غرسان الزهراني الرياض
1582 وفاء عبد الرحمن صالح التويجري القصيم
1583 وفاء عبدالله ناصر الغيث الرياض
1584 وفاء علي سليمان الدغيم الرس
1585 وفاء يوسف محمود سليماني جدة
1586 وليد سعد محمد المطوع مكة المكرمة
1587 وليد صالح سعيد بابكور مكة المكرمة
1588 وليد عبدالله عبدالعزيز المنيف الخرج
1589 وليد فهد عبدالرحمن الفهد ديوان الوزارة / وكيل الشؤون المدرسية
1590 وليد محمد سليمان العسكر المجمعة
1591 وليد ناصر سعيد البلالي الدوادمي
1592 ياسر عبدالله عريفج الرويلي الجوف
1593 ياسر محمد صالح الشيخ جدة
1594 يحيى إسماعيل جبريل مشرفي صبيا
1595 يحيى أحمد محمد غماري عسير
1596 يحيى محمد أحمد معشي المدينة المنورة
1597 يحيى محمد عبدالله مشهور جازان
1598 يحيى محمد عبده حسن أبو شرحة جازان
1599 يحيى محمد علي الجوفي عسير
1600 يحيى ناجع علي شخين صبيا
1601 يزيد عبدالهادي يعقوب بدر الرياض
1602 يوسف عبدالرحيم منصور القرافي المدينة المنورة
1603 يوسف عبدالله عقيل الصقيهي القصيم
1604 يوسف عبدالله محمد الروق المدينة المنورة
1605 يوسف عبدالله محمد العوضه تبوك
1606 يوسف علي حسين الخواهر الأحساء
1607 يوسف محمد سعود الحايطي الأحساء
1608 يوسف محمد عبدالوهاب المهنا مكة المكرمة
1609 يوسف ناصر عبدالعزيز العويدان ديوان الوزارة / وكيل الشؤون المدرسية

 

ويمكن معرفة أسماء المشمولين بالترقية عبر هذا الرابط هنا.

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