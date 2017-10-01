بالأسماء .. التعليم ترقي 1609 إداريين للمرتبة السابعة

المواطن - الرياض

وافقت وزارة التعليم على ترقية 1609 إداريين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة في خطوة هي الأكبر على مدى السنوات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم قرارًا بترقية (1609) إداريين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.

وأضاف العصيمي أن هذا العدد الذي تمت ترقيته يعتبر الأعلى في الثلاث السنوات السابقة.

وقد شملت الأسماء :

تسلسل اسم الموظف الجهة المرقى اليها 1 البندري حمد فالح القحطاني الرياض 2 البندري سلطان عبدالرحمن الدويش الرياض 3 البندري عمر حمد الجلعود المدينة المنورة 4 البندري مسفر غزاي المطيري ديوان الوزارة / الإعلام التربوي 5 الجوهرة أحمد عبدالعزيز الفراج الغاط 6 الجوهرة سعد صالح الودعان الرياض 7 الجوهرة عبدالرحمن حمد الدريويش الرياض 8 الجوهرة عبدالله محمد الرويس العتيبي الدوادمي 9 الجوهرة محمد دامغ الدامغ المجمعة 10 الجوهرة محمد عبدالعزيز بن جلاجل الرياض 11 الجوهرة محمد عبدالله الهاجري الرياض 12 الحسين علي محمد المشيقح القصيم 13 الشقحاء طليحان مطلق الدويش الرياض 14 العنود علي عبدالرحمن بن مشعل الرياض 15 العنود فهد محمد بن خضير الرياض 16 الفهدة عبدالله فهد سلمه الرياض 17 إبتسام إبراهيم عبدالله الخريف الرياض 18 إبتسام بلال محمد البلال الرياض 19 إبتسام عبدالعزيز عبده مارش جدة 20 إبتسام علي عبدالرحمن الحمدان الرياض 21 إبتسام ناصر محمد المشعل الرياض 22 إبتهال محمد ناصر السيف الخرج 23 إبراهيم أحمد حسن خطار جازان 24 إبراهيم أحمد ضيف الله الغامدي جدة 25 إبراهيم أحمد علي ابو عايض عسيري رجال ألمع 26 إبراهيم أحمد مفرح ال عقيله نجران 27 إبراهيم حسن علي آل عبثان عسيري محايل عسير 28 إبراهيم حسن محمد مونس ديوان الوزارة / المستودعات 29 إبراهيم رشيد صالح الصالحي القصيم 30 إبراهيم سعيد نوار الوذيناني مكة المكرمة 31 إبراهيم صالح إبراهيم الخضير البكيرية 32 إبراهيم صالح عبدالرحمن السبيهين شقراء 33 إبراهيم صالح محمد المسيطير المدينة المنورة 34 إبراهيم صالح يوسف الزهراني ينبع 35 إبراهيم عبد الرزاق محمد الغامدي الباحة 36 إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المجحد المجمعة 37 إبراهيم عبدالله عبدالعزيز البصري القويعية 38 إبراهيم عبدالله محمد الاسمري الباحة 39 إبراهيم عبدالوهاب جمعه الأحمد الأحساء 40 إبراهيم عبدالوهاب صالح الثنيان ديوان الوزارة / التطوير الإداري 41 إبراهيم علي إبراهيم السحيم المجمعة 42 إبراهيم علي إبراهيم الشريدة البكيرية 43 إبراهيم علي إبراهيم العلوي جدة 44 إبراهيم علي عبدالرحمن الدويش الزلفي 45 إبراهيم علي محمد الحاجي القصيم 46 إبراهيم علي يحي بهكلي الشرقية 47 إبراهيم غريب إبراهيم الهاجري الشرقية 48 إبراهيم محسن ودعان السبيعي مكة المكرمة 49 إبراهيم محمد إبراهيم ال بوقرون مكة المكرمة 50 إبراهيم محمد حسن المعشي القنفذة 51 إبراهيم محمد سليمان الجربوع القصيم 52 إبراهيم محمد علي عقيلي جازان 53 إبراهيم هادي أحمد الحفظي محايل عسير 54 إسماعيل أحمد يحيى عسيري محايل عسير 55 إسماعيل علي محمد بالحارث نجران 56 إلهام عبدالله علي القرعاوي عنيزة 57 إنتصار عبدالله محارب الحربي الرياض 58 إيمان سعود عبدالله الرشيد الرياض 59 إيمان عبدالله علي بن منيع الرياض 60 إيمان عبدالله محمد بن مسيند الرياض 61 إيمان محمد زمان زينل الشرقية 62 إيمان محمد يوسف علواني جدة 63 إيمان مساعد راشد أبوحيمد الرياض 64 أحلام شعيب مسلم الربيع مكة المكرمة 65 أحمد إبراهيم حسين طواشي صبيا 66 أحمد إبراهيم صالح العوض حائل 67 أحمد إبراهيم علي دحباش جازان 68 أحمد بشير أحمد الكناني الليث 69 أحمد جايز ثنيان الفهيقي الجوف 70 أحمد حبيب عبدالهادي السحيمي المدينة المنورة 71 أحمد حسن أحمد ال زين الرياض 72 أحمد حمود سعيد فرحان جدة 73 أحمد رشدي زارع ابكر جازان 74 أحمد سالم سليمان المالكي جدة 75 أحمد سلطان زايد الصواط جدة 76 أحمد سليمان إبراهيم الرشيد القصيم 77 أحمد سليمان محمد المهنا ديوان الوزارة / العلاقات الخارجية 78 أحمد سليمان مزيد الحشيان عنيزة 79 أحمد شوهان محمد عسيري رجال ألمع 80 أحمد صالح أحمد الغامدي مكة المكرمة 81 أحمد صالح علي الزهراني المخواة 82 أحمد عامر أحمد عسيري عسير 83 أحمد عبد القادر علي الحفظي ينبع 84 أحمد عبد الله عبد الكريم الرشيد عنيزة 85 أحمد عبد رب الرسول آل محمود الشرقية 86 أحمد عبدالإله معيض المالكي الطائف 87 أحمد عبدالرحمن حمود المطيري المدينة المنورة 88 أحمد عبدالرحمن محمد المغامسي المدينة المنورة 89 أحمد عبدالله إبراهيم العثمان ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 90 أحمد عبدالله ظافر الشهري الباحة 91 أحمد عبدالله عبيد المظهور الجوف 92 أحمد عزيز نهار البلوي المخواة 93 أحمد علي عبدالله الحاجي الأحساء 94 أحمد علي موسى السلطان الأحساء 95 أحمد علي يحيى ابو عية عسير 96 أحمد عمر أحمد حمزي جازان 97 أحمد غالب عبدالله الرفيعي المدينة المنورة 98 أحمد غرم الله علي سدران الغامدي الباحة 99 أحمد فصال محمد الصالحي القنفذة 100 أحمد فهد علي الشدوخي المدينة المنورة 101 أحمد محمد إبراهيم الجبيريني الرياض 102 أحمد محمد أحمد الجبر النماص 103 أحمد محمد أحمد عارف عسيري محايل عسير 104 أحمد محمد أحمد قصادي صبيا 105 أحمد محمد حسن السيد مكة المكرمة 106 أحمد محمد حسين ال هضبان اليامي تبوك 107 أحمد محمد حسين العيسى الأحساء 108 أحمد محمد سليمان الرفيعي جازان 109 أحمد محمد شامي الفوزي مكة المكرمة 110 أحمد محمد عبدالعزيز رستم الشرقية 111 أحمد محمد عبدالكريم الوليعي القصيم 112 أحمد محمد عبدالله سويد جازان 113 أحمد محمد عبده عقيلي صبيا 114 أحمد محمد محمد عطيف جازان 115 أحمد معيض أحمد الزهراني المخواة 116 أحمد نداء خليف الحربي العلا 117 أريج عبدالعزيز محمد التركي الرياض 118 أريج ناصر محمد العمران الرياض 119 أريج هاشم عبدالرحمن الشريف مكة المكرمة 120 أسامة الهادي العروسي الهادي الليث 121 أسامة عبدالكريم صالح الفرحان الأحساء 122 أسماء إبراهيم عبدالله السليمان الرياض 123 أسماء حمد محمد اللعبون المجمعة 124 أسماء راشد عبدالله بن جدوع حوطة بني تميم والحريق 125 أسماء سعود حمد العويس الزلفي 126 أسماء سليمان عبدالله المنديل تبوك 127 أسماء عبد الرحمن علي العبدي تبوك 128 أسماء عبدالرحمن محمد الهديان الرياض 129 أسماء عبدالعزيز علي العثمان الرياض 130 أسماء عبدالله إبراهيم السليمان الرياض 131 أسماء عبدالله صالح المهيوبي الشرقية 132 أسماء عبدالله عبدالرحمن بن سعيد الرياض 133 أسماء عبدالله محمد المرزوقي الرياض 134 أسماء فهد صالح الشايع وادي الدواسر 135 أسيل إبراهيم مقحم المقحم الرياض 136 أفراح محمد علي المهوس الرياض 137 أكرم عيد رديفان الجهني المدينة المنورة 138 أماني عبدالله علي الصعب الرياض 139 أماني ناصر عبدالعزيز ال عتيق الرياض 140 أمجد عبدالمحسن عثمان العولة المجمعة 141 أمل تميم عبدالعزيز الدوسري جدة 142 أمل حسن عبدالعزيز ال الشيخ الرياض 143 أمل خوجلي علي نوري الامين جدة 144 أمل سعد عبد الله طلحه الرياض 145 أمل سعد عمر المبايع عنيزة 146 أمل شبيب عبدالله العنزي الشرقية 147 أمل صالح سعد بن سلمه الرياض 148 أمل صالح محمد الزهراني الأحساء 149 أمل عبدالرحمن حمد الزمامي الرياض 150 أمل عبدالرحمن محمد الذييب الرياض 151 أمل عبدالعزيز جاسر الفوزان الرياض 152 أمل عبدالعزيز عثمان الطيار الزلفي 153 أمل عبدالمحسن مقحم المقحم الرياض 154 أمل عثمان محمد الشعلان الرياض 155 أمل علي سعيد الغامدي الرياض 156 أمل علي عطاالله المطيري الرياض 157 أمل محمد عبدالعزيز الحصان الدوادمي 158 أمل محمد موسى العثمان الرياض 159 أمل مصطفى أحمد البلبيسي الرياض 160 أمل نوفل عبدالرحمن النوفل المذنب 161 أنهار عواد ظاهر الجهني تبوك 162 أنور عوض سعود السهلي حائل 163 آمنة علي عبدالعزيز العجلان الرياض 164 آمنة مهدي عبدالله آل مهدي الالمعي عسير 165 باسم سعد سالم الجوفي الرياض 166 باسمة عبدالعزيز محمد الباحسين الرياض 167 بتلاء محسن محيسن الحربي الرياض 168 بجاد جاسر فارس القحطاني الرياض 169 بجادي علي عثمان البجادي القصيم 170 بدر إبراهيم علي البقمي الشرقية 171 بدر سعود خليوي المطيري الدوادمي 172 بدر عبدالرحمن سعد الضاحي الرياض 173 بدر عبداللطيف حميان الزغيبي الحربي عفيف 174 بدر علي محمد عاتي ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين 175 بدر فهد مطلق العنزي الحدود الشمالية 176 بدر ليلي صنيدح الجلاوي المجمعة 177 بدر مبروك بلال الأزمع جدة 178 بدر محمد عبدالله الهويشل ينبع 179 بدر محمد فهيد الحربي مكة المكرمة 180 بدر محمد ناصر الوهيبي مكة المكرمة 181 بدر مسفر غزاي المطيري ديوان الوزارة / الخدمات العامة 182 بدرية راشد عبدالله السعيدان الرياض 183 بدرية راشد عبيد البشير الرياض 184 بدرية سليمان محمد العواد الغاط 185 بدرية شريده عبدالرحمن ال شريده الرياض 186 بدرية عبدالعزيز عبدالله العمار القصيم 187 بدرية فهد سلطان الشمري الشرقية 188 بدرية محمد عبدالعزيز الشيبان الرياض 189 بدرية محمد عبدالله العسكر تبوك 190 بديع سعد علي المرشد الأحساء 191 بركي عائض بريك العصيمي الدوادمي 192 بسماء عبود محمد العمودي جدة 193 بلال مطرود عبد الله الرويلي الحدود الشمالية 194 بلغيث عبده علي عريبي جازان 195 بندر إبراهيم حمزة طاهر المدينة المنورة 196 بندر بخيت مبارك الجهني مكة المكرمة 197 بندر حمد عبدالله البدر الزلفي 198 بندر خزام عبدالرحمن خزام صبيا 199 بندر سعيد إبراهيم العمري ديوان الوزارة /

المركز الوطني للمعلومات التربوية 200 بندر صالح أحمد الحريول الأحساء 201 بندر صالح سليمان السمري عفيف 202 بندر عابد عبدالله الحليس الطائف 203 بندر عبدالعزيز ابرهيم الهاجري ديوان الوزارة /

التعليم الأهلي والأجنبي بنين 204 بندر عبداللطيف جهز العبداللطيف الزلفي 205 بندر عبدالله محمد الدواس ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 206 بندر عثمان عبدالعزيز الجبر المجمعة 207 بندر عجب حمدي العتيبي عفيف 208 بندر علي حسن عماري صبيا 209 بندر علي سعيد الكلثم الدوادمي 210 بندر محمد أحمد آل مشايخ الرياض 211 بندر محمد علي آل مناع الغامدي ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية 212 بندر محمد قطنان الغويري الدوادمي 213 بندر محمد موسى قحل جازان 214 بندر مصلح عايض الشيباني شقراء 215 بندر معيش جمعان الطويرقي الطائف 216 بندر ناصر سليمان الصعب الغاط 217 بهية محمد حامد طنطاوي جدة 218 تركي حمد مريع أبودبيل القريات 219 تركي سعود عبدالعزيز العمير ديوان الوزارة / الشؤون الإدارية والمالية 220 تركي سليمان الشمالي الزلفي 221 تركي صالح بن خضر عدس مكة المكرمة 222 تركي عبدالعزيز راشد الغانم المجمعة 223 تركي عبدالله إبراهيم الغميزي الحدود الشمالية 224 تركي محمد إبراهيم الحربي تبوك 225 تركي محمد أحمد حيدر جازان 226 تركي محمد يحي الشرحيلي الرياض 227 تركي منصور عبدالله الهباد ديوان الوزارة / المدارس السعودية بالخارج 228 تركي ناير رجاء الردادي المدينة المنورة 229 تركية أحمد إبراهيم الثميري الرياض 230 تغريد عبدالله صالح العبدالكريم الرياض 231 تغريد محمد عبدالرحمن النداوي تبوك 232 تغريد محمد عبدالله القطيم الرياض 233 تهاني إبراهيم سليمان البلي الرياض 234 تهاني صقر زهيميل المطيري الرياض 235 تهاني عبد الله دهام بن هندي الرياض 236 تهاني عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي الخرج 237 تهاني عبدالعزيز محمد الطليان الخرج 238 تهاني عبدالله موسى الحمودي الرياض 239 تهاني محمد علي الدخيل الرياض 240 توفيق حامد سعد المحمادي الليث 241 توفيق راشد خميس الصبحي المدينة المنورة 242 ثامر إبراهيم عبدالعزيز العصيمي ديوان الوزارة / المستودعات 243 ثامر إبراهيم محمد الخلف تبوك 244 ثامر فايد خليف الشمري تبوك 245 ثامر فهد عبيد الشمري حائل 246 ثامر محمد عيد صلاح الخطابي جدة 247 ثروات مطيران فريج العنزي تبوك 248 ثروة محمد عبدالصمد سبأ القريات 249 ثلاب سبيل سند الحربي عنيزة 250 جارالله محمد إبراهيم المحيميد القصيم 251 جاسم عبدالله جاسم آل سويد مكة المكرمة 252 جاسم محمد عبدالله الخالدي الأحساء 253 جروان مقبل محمد السلطان الزلفي 254 جعفر حسن حبيب الشويخات الشرقية 255 جعفر عبدالله حسن الحليلي الشرقية 256 جلال حسين علي آل حمود الشرقية 257 جمال خلف عنيزان البلوي تبوك 258 جمعان عمر علي الغامدي الرياض 259 جميلة عبدالرحمن عبدالله الشنيفي الرياض 260 جميلة عبدالعزيز محمد السلطان الرياض 261 جميلة عبدالله عويض العتيبي الخرج 262 جميلة فهاد مرضي الحارثي الرياض 263 جميلة محمد عبدالله الحارثي الطائف 264 جنان مصطفى مصطفى الدايل الرياض 265 جواد عيسى أحمد الخليف الشرقية 266 جواهر عبدالعزيز رشيد الخريجي الرياض 267 جواهر عبدالله عبدالرحمن السويح الرياض 268 جواهر علي ناصر العريفي الرياض 269 جوزاء فاضي ضيف الله العتيبي الدوادمي 270 جوهر خليل الرحمن مزمل الوكيل الطائف 271 جوهرة عبدالعزيز محمد الجري الرياض 272 جوهرة عبدالله ناصر العجاجي الرياض 273 جوهرة محمد محسن الأحمدي عنيزة 274 جوهرة محمد مفرح الشهراني عسير 275 جوهره أحمد زهير الشهري مكة المكرمة 276 حاتم حميد بريك المطيري ديوان الوزارة /

التطوير الإداري 277 حاتم مقبول بكر الجميعي الباحة 278 حاجي عيد عبد المحسن العمار الأحساء 279 حاسن صالح عيسى المالكي مكة المكرمة 280 حافظ أحمد محسن رياني صبيا 281 حافظ سليمان صالح الحافظ الشرقية 282 حامد حميد محمد الثبيتي مكة المكرمة 283 حامد رداد عاطف الهذلي تبوك 284 حامد صالح عبدالله الشهري الطائف 285 حامد صالح عطية الثقفي جدة 286 حبيب بشير غازي الشمري الحدود الشمالية 287 حبيب صالح مضحي الشمري ديوان الوزارة /

المستودعات 288 حبيبة مجري سحلي المطيري الدوادمي 289 حجاب سعد مرزوق السليمي الشرقية 290 حسِن بنت محمد علي العويويد الدوادمي 291 حسن إبراهيم حسن آل أحمد جازان 292 حسن أحمد علي البوحسن الشرقية 293 حسن سعد حمد الشهراني ديوان الوزارة / المشتريات 294 حسن شينان أحمد الحارثي عسير 295 حسن عبد الوهاب عبدالرحمن خان مكة المكرمة 296 حسن عبدالله أحمد ال فايع رجال ألمع 297 حسن عبدالله أحمد المدني الليث 298 حسن عبدالله أحمد آل مرهون الشرقية 299 حسن عبدالله مسفر العنزي العلا 300 حسن عقيل حسين محمد الجرفي المدينة المنورة 301 حسن علي حسن الستري جازان 302 حسن علي حسن آل موسى النماص 303 حسن علي فهد السالم الأحساء 304 حسن علي محمد أبو عنق المدينة المنورة 305 حسن محمد علي عسيري عسير 306 حسن وقيان فهد آل وقيان الأفلاج 307 حسين سالم حسين آل شريه اليامي نجران 308 حسين سعد مفتاح آل حمسل نجران 309 حسين سعود حسين الحربي المدينة المنورة 310 حسين علي إبراهيم الناشري المخواة 311 حسين علي محمد الستراوي الأحساء 312 حصة برجس رحيل الشمري الرياض 313 حصة عبدالرحمن مهنا المهناء الرياض 314 حصة عبدالعزيز محمد الرسن الشرقية 315 حصة عبدالعزيز محمد العثمان الرياض 316 حصة عبدالله المحمد الشدوخي القصيم 317 حصة عبدالله سحلي العتيبي الأحساء 318 حصة عبدالله عبدالعزيز الوشيقري الرياض 319 حصة عبدالله محمد ال داوود الخرج 320 حصة عبدالله مزيد العمرو الرياض 321 حصة علي ناصر الماضي مكة المكرمة 322 حصة محمد حمد الطريقي الغاط 323 حصة محمد حمد المواش الرياض 324 حصة محمد سليمان بن ثاقب شقراء 325 حصة محمد ظافر الخنفري الرياض 326 حصة ناصر محمد الراجحي الرياض 327 حمد إبراهيم حمد العباس الدوادمي 328 حمد إبراهيم عبدالعزيز المقبل ديوان الوزارة / مراقبة المخزون 329 حمد أحمد حامد المالكي الطائف 330 حمد بن سليمان بن حمد الجمعة مكة المكرمة 331 حمد سليمان حمد الحبيس نجران 332 حمد صالح مهدي آل هاشل نجران 333 حمد صقر محمد بالحارث نجران 334 حمد عبدالرحمن فهد الفواز المدينة المنورة 335 حمد عبدالكريم عبيد البويدي تبوك 336 حمد علي محمد المنيع المجمعة 337 حمد مقبول حمدان الريس الجوف 338 حمدان محارب حمدان العصيمي ينبع 339 حمدة مسفر محمد العجمي الخرج 340 حمزة محمد هاشم سليم ينبع 341 حمزة هاشم صالح الفلفل الشرقية 342 حمود أحمد محمد السبت الزلفي 343 حمود علي حمود الكليب عنيزة 344 حمود عودة حمود البلوي جدة 345 حمود يحي دغشر حداد جازان 346 حميد حامد حميدي المالكي مكة المكرمة 347 حميدان عبدالله محمد الحميدان ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية 348 حميدي محمد محمود المحمود الخرج 349 حنان سعد رفيدي عيبه الشرقية 350 حنان عبدالكريم عبدالله الحواس الرياض 351 حنان علي فهد الجاسر القصيم 352 حنان مبارك صالح المطيري الدوادمي 353 حنان محمد الدكان الرياض 354 حياة سلطان غازي السلطان الرياض 355 حياة محمد حمود السفياني مكة المكرمة 356 خالد أحمد جمعان المالكي الطائف 357 خالد أحمد سليمان الصحن الزلفي 358 خالد أحمد عمر مطري جازان 359 خالد تميم مطلق الدوسري الرياض 360 خالد جابر محمد الزعبلي الجوني الرياض 361 خالد حبيب نصار الفزيع الشرقية 362 خالد حسن محمد شداد جازان 363 خالد حمد حميد الحميد القصيم 364 خالد حمد لافي المطيري المجمعة 365 خالد حمدان مسعر السلماني الشمري القريات 366 خالد راشد عبدالله بن خنين الحدود الشمالية 367 خالد راشد علي البنيه مكة المكرمة 368 خالد راشد عوضه الزهراني الطائف 369 خالد رشيد سليمان الطياح المدينة المنورة 370 خالد زيد عيسى الخرعان الرياض 371 خالد سعد محمد الشهراني الرياض 372 خالد سعد مرزوق الحجوزي المدينة المنورة 373 خالد سعود عايد الشراري الجوف 374 خالد سليمان عبدالمحسن الحربي عنيزة 375 خالد شليل بدر الحربي حائل 376 خالد عبد الله عبد الكريم العييدي مكة المكرمة 377 خالد عبد الله ناصر البشر الزلفي 378 خالد عبدالرب عبدالحميد ملا ينبع 379 خالد عبدالرحمن إبراهيم الباز الرياض 380 خالد عبدالرحمن صابر الصابر الجوف 381 خالد عبدالرحمن محمد الركبان المجمعة 382 خالد عبدالرزاق أحمد المنيدي حوطة بني تميم والحريق 383 خالد عبدالعزيز حمد العبدالله الزلفي 384 خالد عبدالله عبدالعزيز الصمعاني القصيم 385 خالد عبدالله عبدالعزيز بن ضافي ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 386 خالد عبدالله محمد البياهي الشرقية 387 خالد عبدالله محمد القرني بيشة 388 خالد عبدالله نايف النايف الخرج 389 خالد عبيد دغيم المطيري المجمعة 390 خالد علي جارالله الطلال حائل 391 خالد علي سليمان الرشيد المدينة المنورة 392 خالد علي محمد الغامدي جدة 393 خالد عودة سالم بريكيت جدة 394 خالد غازي ضافي العضيلة ديوان الوزارة / تعليم الكبار بنين 395 خالد فهد سليمان الراشد الرياض 396 خالد فهد صالح التويجري المدينة المنورة 397 خالد فهد مسفرآل حيان سراة عبيدة 398 خالد محمد أحمد الزيد الغاط 399 خالد محمد سعد العمري المخواة 400 خالد محمد سعيد الصاعدي الرياض 401 خالد محمد صالح الحسين المدينة المنورة 402 خالد محمد عبدالرحمن النقيدان القريات 403 خالد محمد عبدالمحسن الحربي ديوان الوزارة / المركز الوطني للمعلومات التربوية 404 خالد محمد ناصر الرباب ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 405 خالد مداري عبدالله الحربي ديوان الوزارة / وكيل التخطيط والتطوير 406 خالد مساعد سعد الصبحي مكة المكرمة 407 خالد مسفر عبيد المالكي مكة المكرمة 408 خالد ناصر عبدالله البراهيم العنزي مكة المكرمة 409 خالد يوسف دغيمان الحربي المدينة المنورة 410 خديجة إبراهيم عبدالعزيز العصيمي ديوان الوزارة / نشاط الطالبات 411 خديجة زهير عبده الشهري عسير 412 خديجة عبدالله سابح الطيار الرياض 413 خديجة عبدالله عمران الثمالي الطائف 414 خديجة عمر محمد السعوى الرياض 415 خديجة محمد أحمد الغريبي الطائف 416 خزعل جهز سالم الشمري حائل 417 خضر أسعد عبدالمحي بغدادي المدينة المنورة 418 خضران سعيد عبدالله الزهراني الباحة 419 خلف عواد غلاب الشمري حفر الباطن 420 خلود جاهل حمد الجاهل عنيزة 421 خلود سليمان محمد الشويمي شقراء 422 خلود عبدالرحمن سعد العبدالسلام الرياض 423 خلود عبدالعزيز خالد النذير ديوان الوزارة / المتابعة بنات 424 خلود عبدالكريم عبدالرحمن العوهلي الشرقية 425 خلود عثمان عبد الله اليوسف تبوك 426 خلود محمد حمزه الجاوي الشرقية 427 خلود محمد يوسف الزير الرياض 428 خلود ناصر محمد الملحم الأحساء 429 خليفة عبدالله معيلي الهاملي القصيم 430 خليل إبراهيم علي المنصور الشرقية 431 خليل إبراهيم عوض الله الجهني ينبع 432 خليل إبراهيم عياد العنزي ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنين 433 خليل سليمان يحيى غزواني جازان 434 خليل عبدالرحمن محمد القوزي عسير 435 خليل علي خليل الجهني المدينة المنورة 436 دخيل الله معوض عبدرب الرسول تبوك 437 دخيل مزهور خلف الدوسري تبوك 438 درة فهد سفران البشر شقراء 439 دلال سعيد عبدالخالق الاحمري الجوف 440 دلال طلعت علي جميل جدة 441 دلال عبيد عبدالرحمن الحماد الرياض 442 دلال فيحان سفر العتيبي جازان 443 دلال مرزوق مشعان العتيبي الرياض 444 دليل عبدالله حنتش العتيبي الأحساء 445 راجح محمد علي الشيخي القنفذة 446 راشد سالم راشد الشتيلي المجمعة 447 راشد عبدالرحمن سعد بن حميد الأحساء 448 راضي زين الحميدي العتيبي عفيف 449 رانيا حسن أحمد ملا المدينة المنورة 450 رائد عبدالرحمن عبدالله البريك المجمعة 451 رائد عبدالله إبراهيم البريكان المجمعة 452 رائد عبدالله عثمان الربيعة المجمعة 453 رجاء محمد عبدالقادر الفتني جدة 454 رجاء مطارد محمد الرويلي الرياض 455 رحمة سالم محمد باحكيم مكة المكرمة 456 ردن حيلان الحارثي ديوان الوزارة / وكيل المباني 457 رشيد سعد رشيد الكثيري ينبع 458 رفعة محمد دحيم الدوسري الرياض 459 رقية عبدالله حمد السويلم الرياض 460 رقية علي صالح الذياب عنيزة 461 رقية محمد سليمان البراك الرياض 462 رمال داود رشيد الشخشير الرياض 463 رمزي حسن أحمد ابو راسين جازان 464 رويدة عبدالله مسلم باهويني جدة 465 رؤى إبراهيم محمد المفلح ديوان الوزراة / العلاقات الخارجية 466 ريحانة محمد عبدالله الحارثي الطائف 467 ريسة مبارك ناصر البيشي الرياض 468 ريم أحمد محمد الفنيسان الزلفي 469 ريم سعود عبدالعزيز الحسين المجمعة 470 ريم عبدالله حمود البطاح الخرج 471 ريم مبروك عبدالحي عبدالرزاق الرس 472 ريم محمد عبدالرحمن البريدي الرياض 473 ريم محمد فارس الخضيري الرياض 474 ريما سعود محمد اللويمي الأحساء 475 ريمة علي عبيد الوهيبي الرياض 476 زامل عبدالعزيز محمد الزامل المجمعة 477 زايد حسين محمد بن مخيزيم القويعية 478 زكي شاهر عبدالحميد الصعيدي القنفذة 479 زكي عاتق جمعة الفايدي ينبع 480 زكي عباس حسين الحرز العلا 481 زكية سويلم شنوف الطبيخي الرياض 482 زكية عمار عمير العويضي جدة 483 زهراء محمد جابر القحطاني الرياض 484 زهور عبدالعزيز عبدالله التويم حائل 485 زين معتوق عبدالله الهاجوج النخلي الرياض 486 زينب سليمان عبدالله الرميح الرياض 487 سارة حمادي عطيه العويضي جدة 488 سارة حمد سالم الدوسري الرياض 489 سارة سعد مشعان السهلي الرياض 490 سارة سعد ناصر العريفي الرياض 491 سارة سعود ناصر الضبعان الرياض 492 سارة صالح عبدالعزيز الصالح شقراء 493 سارة عبدالله راشد السيف الرياض 494 سارة عبدالله سعود العويس الدوادمي 495 سارة عبدالله سلمان التميمي الرياض 496 سارة عبدالله عبدالرحمن السالم شقراء 497 سارة عبدالمحسن عبدالعزيز الطيار الرياض 498 سارة فهد حمد الجعيدي الدوسري الخرج 499 سارة محمد تميم التميمي الشرقية 500 سارة محمد عبدالرحمن المسعري الرياض 501 سالم حطمان مفرح معيني جازان 502 سالم خليف مطلق الشمري حائل 503 سالم سعود عبدالعزيز السالم الزلفي 504 سالم شباب هلال المالكي الليث 505 سالم عبدالله سليمان الخليوي الرس 506 سالم محمد سالم ال مريح الشرقية 507 سالم محمد مانع اليامي صبيا 508 سالم مرزوق ناصر العنيزان ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 509 سالم مصطفى حيدر الحجي المدينة المنورة 510 سامر إبراهيم ناصر الرسيمي ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنين 511 سامي أحمد إبراهيم الشنيفي مكة المكرمة 512 سامي سالم عبدالله القرزعي عنيزة 513 سامي عبدالكريم حمدان السلمي مكة المكرمة 514 سامي علي صالح الشنيفي القصيم 515 سامي مرزوق فالح الأحمدي المدينة المنورة 516 سامية سليمان حمدان الحميدي الرياض 517 سامية عبدالله غانم السدلان جازان 518 ساير خضر حميد العتيبي جازان 519 سحر حسن محمد ناضرة جدة 520 سحر عبدالعزيز صالح الحواس حائل 521 سحر محمد رجاني الخالدي الرياض 522 سدرة عبدالله عبدالعزيز بن خميس الرياض 523 سرى عبدالرحمن عبدالله العكش الطائف 524 سطام حسين عبدالله مراغان نجران 525 سطام عبدالله سليمان المطيري الدوادمي 526 سعاد عبدالرحمن حمد السويلم الرياض 527 سعاد غانم عيسى الصلحي الأحساء 528 سعاد ناصر محمد العبداللطيف الرياض 529 سعد ثواب دغيم السبيعي ينبع 530 سعد سعد عبدالله الغانم الخرج 531 سعد سليمان سعد الطليان المذنب 532 سعد عبدالرحمن محمد الدايل الرياض 533 سعد عبدالله أحمد السعيد المجمعة 534 سعد عبدالله سعد المنصور القصيم 535 سعد عبدالله محمد الفوزان جازان 536 سعد عبدالله ناصر آل ناصر عسير 537 سعد علي عبدالعزيز الغريب ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 538 سعد عويضه حسين الفقيه جدة 539 سعد فهد صالح بن مقبل الرياض 540 سعد كنان ظافر آل مدلاج عسير 541 سعد محمد سليم المطيري الحدود الشمالية 542 سعد ناصر منفور البدري البقمي مكة المكرمة 543 سعد هجاج الهاملي المطيري المجمعة 544 سعدي سالم مرزوق الشمري الشرقية 545 سعود إبراهيم صالح الحمياني الطائف 546 سعود حامد خلف السلمي جدة 547 سعود خميس مشل الشمري الحدود الشمالية 548 سعود رشيد محمد العمار الرس 549 سعود زيد محمد بن داوود حوطة بني تميم والحريق 550 سعود عبدالعزيز عثمان الجاسر الخرج 551 سعود عبيدالله عبدالواحد الثمالي الطائف 552 سعود مبيريك بن تنيضب الصاعدي المدينة المنورة 553 سعود هذال فهد الدوسري الحدود الشمالية 554 سعيد جمعان سعيد الغامدي الباحة 555 سعيد حمود أحمد الغامدي الرياض 556 سعيد راشد سالم الدوسري الأفلاج 557 سعيد سعد عبدالله الناجي الباحة 558 سعيد سعد علي الغامدي الباحة 559 سعيد علي هادي آل معيض مكة المكرمة 560 سعيد مرزوق عيد الدوسري الأفلاج 561 سعيد مسفر هادي آل سليم جازان 562 سعيد ناصر محمد آل سمران محايل عسير 563 سلافا سليمان عبدالله العمران الرياض 564 سلافة محمد عبدالرحمن الشيباني الشرقية 565 سلطان ثاني دوشان العنزي تبوك 566 سلطان حسين مهدي آل عباس نجران 567 سلطان سعد إبراهيم الناصر القويعية 568 سلطان سعود حمود النزهة المدينة المنورة 569 سلطان سعود عبدالله القحطاني الجوف 570 سلطان سعيد عواض الثقفي الباحة 571 سلطان سفر عايض البقمي نجران 572 سلطان سليمان عبدالله العريفي ديوان الوزارة / مكتب الوزير 573 سلطان ضيف الله غفير الحارثي المهد 574 سلطان عبدالرحمن المحيطب الحدود الشمالية 575 سلطان عبدالرحمن محمد السويدان ديوان الوزارة / المناهج 576 سلطان عبدالعزيز إبراهيم القباع الرياض 577 سلطان عبدالعزيز صالح العليان سراة عبيدة 578 سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف الرياض 579 سلطان عبدالله فهد الجبر الرياض 580 سلطان علي ظافر الأحمري رجال ألمع 581 سلطان علي محمد أبودجين الخرج 582 سلطان مانع سلطان الدوسري الأحساء 583 سلطان محمد صالح الساير الرس 584 سلطان محمد عبدالرحمن العطالله ديوان الوزارة / المستودعات 585 سلطان مريشيد رشيد العتيبي المهد 586 سلطان يحيى حمدان الزهراني الرياض 587 سلمان سعيد سلمان القحطاني عسير 588 سلمان عبدالرحمن عبدالعزيز الحمد الخرج 589 سلمان عبدالله مغرم الشهري الباحة 590 سلمى ضيف الله خريبيش العنزي الرياض 591 سلمى عبدالعزيز سليمان الصحن حائل 592 سلمى محمد علي الرثيع الرياض 593 سلمى محمد ناصر العبدالله الرياض 594 سلوى فاروق سالم الزهراني الطائف 595 سليمان إبراهيم سليمان البواردي المذنب 596 سليمان إبراهيم محمد العليان المدينة المنورة 597 سليمان إبراهيم ناصر الفوزان الرياض 598 سليمان أحمد عبدالعزيز السيف المجمعة 599 سليمان أسعد أحمد غزواني صبيا 600 سليمان حامد صالح الحامد مكة المكرمة 601 سليمان سعد عبدالله المحبوب الرياض 602 سليمان عامر راشد الحربي المدينة المنورة 603 سليمان عبدالله محمد الصمعاني القصيم 604 سليمان عبدالوهاب سليمان قبوري مكة المكرمة 605 سليمان عقيل عبدالله الطيار الزلفي 606 سليمان علي عبدالعزيز السعران المدينة المنورة 607 سليمان فراج سليمان الزنيدي مكة المكرمة 608 سليمان محمد سليمان الحمدان مكة المكرمة 609 سليمان محمد سليمان الخضر القصيم 610 سليمان محمد عليان المزروع المدينة المنورة 611 سليمان ناصر عليان الحمدان القصيم 612 سليمان يحيى شريف المالكي صبيا 613 سمر عبدالعزيز عبدالرحمن المشعل ديوان الوزارة / تعليم الكبيرات 614 سمر عبدالعزيز عبدالله المزروع ديوان الوزارة / التربية الخاصة بنات 615 سمر محمد أحمد عبد رب النبي ديوان الوزراة / وكيل التعليم بنات 616 سمية فواز عبدالله المسعد الخرج 617 سمير حسن محسن الحارثي مكة المكرمة 618 سميرة علي عبدالله الطوري المدينة المنورة 619 سهام سعيد محمد الغامدي الشرقية 620 سهام محمد عبدالرحمن المهيزع الرياض 621 سهل محمد لافي المرشدي عفيف 622 سهى عبدالله عبدالرحمن الحيدر المجمعة 623 سهيل عبدالله علي الغامدي جدة 624 سويلم عبيد فهد آل جلعد البيشي بيشة 625 شاكر محمد علي الهذلي مكة المكرمة 626 شامان مرزوق عادي العتيبي جازان 627 شايع إبراهيم حمد آل حرشان الأفلاج 628 شبيلية عرار محمد شماخي صبيا 629 شرف محمد سعيد الشهراني الشرقية 630 شروق عبدالرحمن سليمان العيدان الرياض 631 شريفة أحمد مبارك المغيب الشرقية 632 شريفة سعدي علي العسبلي جدة 633 شريفة يحي علي حربي جازان 634 شعبان محمد مفرح المقصودي عسير 635 شفيقة بكر محي الدين مليباري المدينة المنورة 636 شماء عبدالعزيز علي السلامة عنيزة 637 شيخة حمد ذعار الشمري الشرقية 638 شيخة سعد محماس العجمي الرياض 639 شيخة صغير إبراهيم الخرعان الأفلاج 640 شيخة عبدالعزيز علي الفليج الرياض 641 شيخة غزاي شعيب الرويس العتيبي الرياض 642 شيخة هلال علي العصيمي الرياض 643 صافية عبدالله سعيد المري الأحساء 644 صالح أحمد صالح الغامدي الحدود الشمالية 645 صالح أحمد عبد الهادي الغامدي المخواة 646 صالح حسين علي الزبادين جازان 647 صالح حسين ناجي آل قفلة نجران 648 صالح حمد صالح الغباري نجران 649 صالح حمود فهد الدباسي القريات 650 صالح راضي حماد الشراري الجوف 651 صالح سالم محمد الشهري مكة المكرمة 652 صالح سعد سعيد الزهراني ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 653 صالح سلمان علي العبدالله جازان 654 صالح سليمان صالح السابل القصيم 655 صالح ضيف الله مظهور الشراري القريات 656 صالح عبد العزيز عبد الهادي الغامدي بيشة 657 صالح عبدالرحمن سليمان السعران الشرقية 658 صالح عبدالرحمن محمد السلامة الرياض 659 صالح عبدالعزيز سعد المنصور مكة المكرمة 660 صالح عبدالله سعيد الجابري ديوان الوزارة / نشاط الطلاب بنين 661 صالح عبدالله محمد المطوع المدينة المنورة 662 صالح علي أحمد البوقرين سراة عبيدة 663 صالح علي حمد الغطيمل عنيزة 664 صالح علي محمد الزهراني الطائف 665 صالح فهد سالم العنزي القصيم 666 صالح محمد عبدالرحمن الثنيان المدينة المنورة 667 صالح محمد عبدالله الركيان المدينة المنورة 668 صالح مهدي علي الحكيم الشرقية 669 صالحة حامد علي النمري الطائف 670 صالحة ضيف الله مسيفر الجعيد الرياض 671 صالحة عبدالمعين عبد الوهاب الطويرقي الطائف 672 صالحة مفلح علي البيشي بيشة 673 صباح حمدان لافي الشمري الدوادمي 674 صباح سليم محمد السليم الأحساء 675 صباح يحيى أحمد سنان جدة 676 صخري حياء ناصر الرشيدي حائل 677 صدقة حسين صدقة الحازمي مكة المكرمة 678 صفية أحمد علي عسيري عسير 679 صفية عبدالله هارون الحميضي الرياض 680 صفية علي زيد العثمان الأحساء 681 صفية فرحان أحمد الفيفي مكة المكرمة 682 صلاح أحمد عبدالله العولقي الطائف 683 صلال عبدالرحمن فهد الصلال القصيم 684 صويلح حميد سالم العتيبي الطائف 685 صويلح معزي عواض العوفي القصيم 686 صيتة عبدالمحسن قضيب الدغيفق الجوف 687 صيتة فريح عبدالله الشمري الرياض 688 ضيف الله عبدالله ضيف الله التميمي الحدود الشمالية 689 طارق عبدالله محمد الجبير ديوان الوزارة /

الشؤون الإدارية والمالية 690 طارق فالح سفر العضياني العتيبي الدوادمي 691 طالب رابح عيد الهلالي المدينة المنورة 692 طالع محمد علي أحمد البناوي الرياض 693 طلال إبراهيم سليمان العنزي تبوك 694 طلال سعيد علي الغامدي محايل عسير 695 طلال علي حمد الحربي جازان 696 طلال محمد سعد فردان سراة عبيدة 697 طلال محمد عبدالله العبدالعظيم الأحساء 698 طلال منور زبن الصاعدي المهد 699 طويريش فهد مسفر ال درام الخرج 700 طيبة حسين عيدروس باروم جدة 701 طيبة عائض مديهيس العتيبي الطائف 702 ظافر مجدل محمد الخنفري القويعية 703 ظافر محمد حسن الشهري النماص 704 عابد عبدالخالق رافع الغامدي سراة عبيدة 705 عابد عبدالله سعد الرحيلي ينبع 706 عادل أحمد سعيد الغامدي بيشة 707 عادل سعيد عوض آل سالم عسير 708 عادل صالح عبدالرحمن الأختر ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين 709 عادل عبدالله أحمد العليوي ديوان الوزارة / الاتصالات الإدارية 710 عادل عبدالله محمد غمري الشرقية 711 عادل علي إبراهيم صبران الرياض 712 عادل عوض محمد الثقفي مكة المكرمة 713 عادل محمد عتيق آل سبيت ديوان الوزارة / الميزانية 714 عادل محمد علي الخلب عنيزة 715 عادل ناصر سليمان المزيني عنيزة 716 عافيه علي سلمان الفيفي صبيا 717 عامر حيدر عبدالرحمن الاسمري الرياض 718 عامر محمد فايع مشعي عسيري صبيا 719 عايد هادي عايد العنزي العلا 720 عايض سعيد علي ال مجمل عسيري عسير 721 عايض شعيل إبراهيم سعد القحطاني الطائف 722 عايض عضوان صواب عسيري محايل عسير 723 عايض مبارك وصل الله السلمي جدة 724 عايض مفلح عائض القحطاني الباحة 725 عائشة الطرقي عقيل الشراري القريات 726 عائشة جويبر محمد الثبيتي الطائف 727 عائشة راشد سعد الدوسري الدوادمي 728 عائشة عبدالعزيز سبطان الشبيب الشرقية 729 عائشة مسعود ناصر القحطاني الرياض 730 عائشة مسلط عبد الله الشريف الطائف 731 عائض أحمد محمد الكثيري القنفذه 732 عبد العزيز عقلا هليل الكويكبي الجوف 733 عبد الله أحمد عبد الله الخشرمي الشهري الباحة 734 عبد الله أحمد محمد الطيار الزلفي 735 عبد الله جابر إبراهيم مغفوري جازان 736 عبد المحسن عبدالرحمن أبودجين الرياض 737 عبدالاله محمد أحمد الحازمي عسير 738 عبدالحكيم مساعد حسين الحارثي جازان 739 عبدالحكيم منصور حسين البسطي الخرج 740 عبدالحميد محمد عبدالعزيز السويح الرياض 741 عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن البصري المجمعة 742 عبدالرحمن إبراهيم علي الجليفي الرياض 743 عبدالرحمن حسين درسة فلاته مكة المكرمة 744 عبدالرحمن حسين صعيقر العتيبي مكة المكرمة 745 عبدالرحمن حميد حضيض الحربي جدة 746 عبدالرحمن سراج عبدالرحمن فقيه مكة المكرمة 747 عبدالرحمن سعدون العبدالمنعم ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات 748 عبدالرحمن سعود عبدالرحمن اليوسف مكة المكرمة 749 عبدالرحمن سمير حضيري الحربي الرس 750 عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبد اللطيف الدوادمي 751 عبدالرحمن عابد عيضه السفياني مكة المكرمة 752 عبدالرحمن عالي علي الماكي جدة 753 عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الصياحي حوطة بني تميم والحريق 754 عبدالرحمن عبدالقادر باقيس مكة المكرمة 755 عبدالرحمن عبدالله الراشد الرياض 756 عبدالرحمن عبدالله سعود الرافعي جازان 757 عبدالرحمن عبدالله صالح الرثيع الدوادمي 758 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المنيع ديوان الوزارة / الإدارة القانونية 759 عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز السعيدان ينبع 760 عبدالرحمن عبدالله علي الجميل حوطة بني تميم والحريق 761 عبدالرحمن عبدالله علي الزهراني الليث 762 عبدالرحمن عبدالله محمد الدوسري وادي الدواسر 763 عبدالرحمن عبدالله محمد العمري جدة 764 عبدالرحمن علي سليمان الوهيبي القريات 765 عبدالرحمن علي سويد العمري الباحة 766 عبدالرحمن علي صالح البرادي الدوادمي 767 عبدالرحمن علي عبدالرحمن البداح الزلفي 768 عبدالرحمن علي عبدالله البشري نجران 769 عبدالرحمن عمر أحمد الغريب الرياض 770 عبدالرحمن عيد عبدالرحمن الزهراني الباحة 771 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأطرم ديوان الوزارة / الخدمات العامة 772 عبدالرحمن محمد عبدالله المريف الخرج 773 عبدالرحمن محمد عبدالله جعفري مكة المكرمة 774 عبدالرحمن مشعان عتيق الحربي الرس 775 عبدالرحمن موسى أحمد العمودي الطائف 776 عبدالرحمن هديب محمد الهديب ديوان الوزارة / المستودعات 777 عبدالرحيم محمد نويجع النمري الطائف 778 عبدالستار راضي سلمان الحدب الأحساء 779 عبدالسلام أحمد مشرف الغامدي الباحة 780 عبدالعزيز حمد سعود السعدان الرياض 781 عبدالعزيز خالد عبدالله بن بخيت ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 782 عبدالعزيز دخيل عبدالرحمن العصيمي ديوان الوزارة / المالية 783 عبدالعزيز زاهر عبدالرحمن الشهري عسير 784 عبدالعزيز سعد عبدالله البريدي الشرقية 785 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الدويش الزلفي 786 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الظهير الرياض 787 عبدالعزيز صالح محمد الحماد القصيم 788 عبدالعزيز عبد الرحمن محمد الملحم سراة عبيدة 789 عبدالعزيز عبدالرحمن عبيد بن سلوم القنفذة 790 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الرزين ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين 791 عبدالعزيز عبدالله بن إبراهيم المنيع شقراء 792 عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الشلاش الرياض 793 عبدالعزيز علي حمود العمار الرياض 794 عبدالعزيز علي سعود الدويسان الرياض 795 عبدالعزيز علي محمد الغنام الرس 796 عبدالعزيز علي محمد النهابي عنيزة 797 عبدالعزيز عيسى حمد بن عمير الدوادمي 798 عبدالعزيز غرمان عبدالرحمن ال مشحن الشهري مكة المكرمة 799 عبدالعزيز محمد إبراهيم العقيلي الرياض 800 عبدالعزيز محمد جار الله العضيب الزلفي 801 عبدالعزيز محمد دخيل الدخيل الزلفي 802 عبدالعزيز محمد صالح الغامدي جازان 803 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحرقان ديوان الوزارة / الخدمات العامة 804 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز النداوي المدينة المنورة 805 عبدالعزيز مقبول حمدان السواط المدينة المنورة 806 عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المسلم ديوان الوزارة / وكالة المناهج والبرامج التربوية 807 عبدالعزيز نافع بخيت الجحدلي المدينة المنورة 808 عبدالكريم سعد عوضه الأحمري محايل عسير 809 عبدالكريم صالح موسى الموسى الأحساء 810 عبدالكريم محمد عبدالكريم الجابر الدوادمي 811 عبدالكريم معتق رجاء الرشيدي جازان 812 عبداللطيف عبدالله علي الحمود مكة المكرمة 813 عبدالله أحمد آدم إسماعيل جدة 814 عبدالله أحمد سالم الحويطي العلا 815 عبدالله أحمد عبدالله شنيمر جازان 816 عبدالله أحمد عبدالله عواجي نجران 817 عبدالله أحمد عثمان مصيري مكة المكرمة 818 عبدالله أحمد ناصر أبانمى ينبع 819 عبدالله بشيت فاران العنزي الرياض 820 عبدالله تميم محمد الدوسري القويعية 821 عبدالله حجي أحمد الجبر مكة المكرمة 822 عبدالله حجي أحمد العبدالله الشرقية 823 عبدالله حسن عبدالله الحارثي مكة المكرمة 824 عبدالله حسن موسى عسيري الرياض 825 عبدالله حمد إبراهيم العباس الرياض 826 عبدالله حمد إبراهيم بن حسين ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين 827 عبدالله حمد عبدالله الدوسري جازان 828 عبدالله حمد عبدالله العثمان الرياض 829 عبدالله حمد محمد السبعي صبيا 830 عبدالله حميد عبيد الشامسي الشرقية 831 عبدالله خالد عبدالله المطيري المذنب 832 عبدالله خالد مثقال السبيعي مكة المكرمة 833 عبدالله خالد محمد التويلي الرياض 834 عبدالله خضر آل مشني الغامدي الباحة 835 عبدالله راشد عبدالله الخنين الشرقية 836 عبدالله سعد عبدالله التويم الحدود الشمالية 837 عبدالله سعد محمد الشهراني عسير 838 عبدالله سعود راشد بن طالب الرياض 839 عبدالله سلمان آل جريه الدوسري الباحة 840 عبدالله سليمان عبدالله الفاضل ديوان الوزارة / المالية 841 عبدالله شديد صالح بن مجلي الرياض 842 عبدالله صالح عبدالله النفيسي عنيزة 843 عبدالله صالح محمد العطيفي البكيرية 844 عبدالله ظافر عبدالله الشهري سراة عبيدة 845 عبدالله ظاهر سحيمان العازمي القريات 846 عبدالله عامر سعيد العتيبي عفيف 847 عبدالله عايض عبدالله آل عامر عسير 848 عبدالله عبدالرحمن حمد الضويان حائل 849 عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز السدراني الرس 850 عبدالله عبدالرحمن عبدالله السمري المدينة المنورة 851 عبدالله عبدالرحمن عبدالله بن غدير ديوان الوزارة / التجهيزات المدرسية 852 عبدالله عبدالرحمن محمد الذيب عسير 853 عبدالله عبدالرحمن محمد القرني مكة المكرمة 854 عبدالله عبدالرحمن محمد عيفع عسيري الباحة 855 عبدالله عبدالعزيز إبراهيم الماضي المجمعة 856 عبدالله عبدالعزيز حمد الشقيران القصيم 857 عبدالله عبدالعزيز سعود النعام حائل 858 عبدالله عبدالعزيز صالح الدهش القصيم 859 عبدالله عبدالعزيزعبدالله الدخيل المجمعة 860 عبدالله عزيز سالم الدوسري ديوان الوزارة / وكيل المباني 861 عبدالله علي عبدالرحمن الكلثمي الشهري الباحة 862 عبدالله علي فايز الدغيري المدينة المنورة 863 عبدالله علي محمد عبدالواحد جدة 864 عبدالله علي مهدي الغمغام الشرقية 865 عبدالله علي نيف السويطي القصيم 866 عبدالله عيد علي السديري الجوف 867 عبدالله عيسى حمد العمير ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 868 عبدالله فهد محمد السميح الرياض 869 عبدالله فهد مطلق المطيري الحدود الشمالية 870 عبدالله ماطر مطر المجنوني جازان 871 عبدالله مبارك صالح المزيني ينبع 872 عبدالله محمد أحمد العجمه الباحة 873 عبدالله محمد أحمد الفوزان ديوان الوزارة / الميزانية 874 عبدالله محمد بداح الشهراني عسير 875 عبدالله محمد جازي الحربي الرياض 876 عبدالله محمد حسن الزهراني ديوان الوزراة / مكتب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية 877 عبدالله محمد حميدان العمري المدينة المنورة 878 عبدالله محمد زيد السقامي عنيزة 879 عبدالله محمد سعيد الخضر الزهراني الباحة 880 عبدالله محمد سعيد الشهري مكة المكرمة 881 عبدالله محمد سعيد العلياني جازان 882 عبدالله محمد عبدالعزيز البريه تبوك 883 عبدالله محمد عبدالله الرمثي الرياض 884 عبدالله محمد عبدالله الصمعاني القصيم 885 عبدالله محمد عبدالله عريشي جازان 886 عبدالله محمد علي الثبيتي الطائف 887 عبدالله محمد علي الدخيل القصيم 888 عبدالله محمد علي العمري جدة 889 عبدالله محمد علي القرني الباحة 890 عبدالله محمد عليثه الحربي ينبع 891 عبدالله محمد محمد حمدي الطائف 892 عبدالله مرزوق شميريخ العتيبي الرياض 893 عبدالله مشعان ناصر العنزي تبوك 894 عبدالله ملوح مرزوق الرويس القنفذة 895 عبدالله منصور عبدالله آل حنيف وادي الدواسر 896 عبدالله ناصر علي الحمدان الشرقية 897 عبدالله يحيى ابو الخير العيسى الشرقية 898 عبدالله يحيى شامي الغانمى ديوان الوزراة / العلاقات الخارجية 899 عبدالله يحيى علي حكمي عسير 900 عبدالمجيد عبدالعزيز عابد المالكي الليث 901 عبدالمجيد محمد ناصر القحيز الخرج 902 عبدالمحسن سعد إبراهيم الناصر الرياض 903 عبدالمحسن سمير اسيمر العوفي المخواة 904 عبدالمحسن طلاع غالب المطيري الشرقية 905 عبدالمحسن علي محسن النخلي ينبع 906 عبدالمحسن غالب عبدالمحسن الروقي شقراء 907 عبدالمحسن محمد ثواب الشمري تبوك 908 عبدالمحسن ناصر سليمان الحسينان ديوان الوزارة / الخدمات العامة 909 عبدالملك إبراهيم محمد الفقيه صبيا 910 عبدالهادي محمد عبدالهادي الرباح المدينة المنورة 911 عبدالواحد بن عبدالله العريفي القويعية 912 عبدالوهاب أحمد عبدالله عسيري عسير 913 عبدالوهاب محمد عثمان عسيري جازان 914 عبده حسين عبدالله حكمي جازان 915 عبده محمد أحمد كبيني مكة المكرمة 916 عبيد غازي سند الشمري الشرقية 917 عبيدالله سعد مبارك الزهراني مكة المكرمة 918 عبير صالح حمد التميمي الخرج 919 عبير عبدالله سعيد مفرح الزهراني جدة 920 عبير علي عبدالله الراجحي تعليم الرياض 921 عبير عيد بداح العتيبي جازان 922 عبير محمد علي محمد الرياض 923 عثمان عبدالعزيز محمد الشميمري القريات 924 عثمان محمد عثمان الحكمي ديوان الوزارة / التعليم الأهلي والأجنبي بنين 925 عجايب مفرح سعد العتيبي الرياض 926 عدنان كاظم هاشم آل هاشم الشرقية 927 عذاري محمد عبدالله الخرجي الرياض 928 عزة علي عابد الوقداني مكة المكرمة 929 عزة عوضه بخيت الزهراني الرياض 930 عزيزة ريس بجاد الريس الرياض 931 عطاالله فهيد مصيبيح المقاطي العتيبي عنيزة 932 عطية مبروك بركات العصماني مكة المكرمة 933 عكام ظافر فلاح الدوسري وادي الدواسر 934 علي إبراهيم سليمان العلوش حوطة بني تميم والحريق 935 علي إبراهيم علي الصيخان عنيزة 936 علي إبراهيم محمد القريش القصيم 937 علي أحمد صالح الشواكر الأحساء 938 علي أحمد عامر عسيري النماص 939 علي أحمد عبده دغريري جازان 940 علي حسن حسين مطاعن عسير 941 علي حكومي جبريل عوام مكة المكرمة 942 علي خالد فهد القنيعير الأفلاج 943 علي دخيل الله سعود الكلثم الأفلاج 944 علي درويش عبدالله المرحبي القنفذة 945 علي سالم حسين آل سالم نجران 946 علي سعيد علي الغامدي الباحة 947 علي سعيد ناصر الغامدي المخواة 948 علي سليمان علي السدلان القصيم 949 علي سليمان محمد المغيولي عنيزة 950 علي صالح عبدالله الطويرب عنيزة 951 علي صالح علي الزهراني جازان 952 علي طاهر جاسم الخليفة صبيا 953 علي عايض أيوب عسيري عسير 954 علي عبدالله حسين القويضي الأحساء 955 علي عبدالله علي الحازمي صبيا 956 علي عبدالله علي الهلال الأحساء 957 علي عبدالله علي غلاب الشرقية 958 علي عبدالله علي قيسي الرياض 959 علي عبدالله ناصر الحجي جازان 960 علي عبدالوهاب محمد النزر الأحساء 961 علي عوضه حمد الشهراني الباحة 962 علي عيسى علي مسملي جازان 963 علي غانم بخيت الصقور نجران 964 علي محمد أحمد الحازمي القنفذة 965 علي محمد أحمد آل مبشر عسيري مكة المكرمة 966 علي محمد أحمد مطر الزهراني تبوك 967 علي محمد سليمان العميري الشرقية 968 علي محمد عبدالله الزهراني المخواة 969 علي محمد عبدالله الشتوي المذنب 970 علي محمد عثمان عاتي جازان 971 علي محمد محمد عواف جازان 972 علي محمد مسفر المحمادي مكة المكرمة 973 علي محمد معدي الفاضحي جازان 974 علي محمد يحيى عسيري الرياض 975 علي معتق عواد الشراري الحدود الشمالية 976 علي معتوق خليفة المطوع الأحساء 977 علي مهدي شت الغباري نجران 978 علي ناصر عبدالله العلوان القصيم 979 علي يحيى أحمد المباركي ينبع 980 علي يحيى محمد حزام صبيا 981 عمار حامد حمد الغانمي تبوك 982 عمار عبدالعزيز محمد العمار شقراء 983 عمار محمد عبدالله الدوسري وادي الدواسر 984 عمر سعد عبد الرحمن الحسيني القريات 985 عمر محمد عبدالله العمرو مكة المكرمة 986 عمر محمد ماضي الجابري محايل عسير 987 عهود راشد عبدالعزيز بن رشود الرياض 988 عهود عبدالله علي الراشد تبوك 989 عهود عبدالله محمد الرجراجي المدينة المنورة 990 عواض عبدالله عواض الزهراني جدة 991 عواطف أحمد محمد البحر الشرقية 992 عواطف محمد إبراهيم بن معيوف الرياض 993 عواطف مساعد مقرن المجاهد الرياض 994 عوض رده أحمد المالكي الطائف 995 عوض سعود عواض السيحاني المجمعة 996 عوض وزان رازن الشيخ مكة المكرمة 997 عيد مريشيد ماطر المطيري المهد 998 عيدة أحمد محمد عميش الطائف 999 عيسى زاهر علي الشهري الطائف 1000 عيسى طاهر سالم الحنفوش الشرقية 1001 عيسى عبدالله عبدالعزيز الصويغ حائل 1002 عيسى كاظم سعد البوخشيم جازان 1003 عيشة حسن شاعب الصومالي جدة 1004 عيشة عبدالله محمد العمري الشرقية 1005 عيضة أحمد محمد النجراني ديوان الوزارة / وكيل المباني 1006 غادة عبدالرحمن عبدالله السدحان الرياض 1007 غادة عبدالعزيز محمد بن مهيني الخرج 1008 غادة محمد سويد الدوسري الخرج 1009 غادة محمد عبدالله المواش الرياض 1010 غادة منصور عثمان أباحسين الرياض 1011 غازي أحمد علي حكمي صبيا 1012 غازي طماح عبده حكمي صبيا 1013 غازي عبدالله محمد الشمري المدينة المنورة 1014 غالية علي حمد العسكر الرياض 1015 غانم مشبب محمد آل محمد الرياض 1016 غدير جوهر مبروك العبدالرزاق ديوان الوزارة / وكيل التخطيط والتطوير 1017 غريبة خالد شمروخ الحافي المجمعة 1018 غصن عبدالله خليفة آل مبارك ديوان الوزارة / الاتصالات الإدارية 1019 فاتلة علي سعد العتيبي الرياض 1020 فاتن سعد حمد المقبل الرياض 1021 فاتن عبدالله عبدالعزيز السليمان الرياض 1022 فاتن علي عبدالله الفرطيش الرياض 1023 فاتن محمد فهد المزيد تبوك 1024 فارس أحمد عطية الزهراني الطائف 1025 فارس علي سليمان الغفيص المدينة المنورة 1026 فارس منصور فارس العصيمي الزلفي 1027 فاضل عباس ماجد الهاشم الشرقية 1028 فاضل مصلح صليح اللحياني جدة 1029 فاطمة إبراهيم عبدالرحمن الدوسري الرياض 1030 فاطمة أحمد عبدالله الملحم الأحساء 1031 فاطمة أحمد محمد البركات الشرقية 1032 فاطمة جديع نهار القحطاني القويعية 1033 فاطمة حسن حسن سراج دغريري جازان 1034 فاطمة حمد علي النجراني نجران 1035 فاطمة حمدان عبدالله النصار الرياض 1036 فاطمة سعد محمد الرشود الرياض 1037 فاطمة سلمان فهد الجهني جدة 1038 فاطمة سليمان علي الغفيلي الرياض 1039 فاطمة عابد عبدالله الطويرقي الطائف 1040 فاطمة عبدالله حمد الحليو الرياض 1041 فاطمة عبدالله محمد الأسمري عسير 1042 فاطمة عبدالمحسن إبراهيم الملحم الأحساء 1043 فاطمة عبدالمحسن محمد الغفيلي الرياض 1044 فاطمة علي محمد عرفة المدينة المنورة 1045 فاطمة علي مقبول حكمي جدة 1046 فاطمة محمد سليمان الشبرمي الرياض 1047 فاطمة محمد عبدالرحمن السالم الرياض 1048 فاطمة محمد عبدالله الحناكي الرياض 1049 فاطمة محمد ناصر الحمد المخواة 1050 فاطمة مسفر ناصر العصيمي الطائف 1051 فاطمة يحيى علي العسيري الرياض 1052 فالح سعود عبدالعزيز العمار المدينة المنورة 1053 فالح سلامة مسعد الجهني المدينة المنورة 1054 فالح عاطف فالح آل عاطف القحطاني الرياض 1055 فالح عيد بداح العتيبي الرياض 1056 فايز حويضر عوض العنزي القصيم 1057 فايز زيد عتيق الشريف ينبع 1058 فايز عبدالله عودة الشريف المدينة المنورة 1059 فايز علي عبدالكريم الفايز القصيم 1060 فايز فهد سعد السبر الخرج 1061 فايز مفلح طارف العنزي الرس 1062 فايزة عيضة عويض الجعيد الطائف 1063 فايزة محمد موسى السيف الشرقية 1064 فائز فيصل محيا الحارثي الطائف 1065 فائزة أحمد أحمد عبدالله الشرقية 1066 فائع محمد أحمد أبوعائض جازان 1067 فتحية محمد سعيد المصموم مكة المكرمة 1068 فتحية محمد عبده بروق جدة 1069 فدوى سعد ناصر الهزاع الرياض 1070 فراج علي أحمد الشهري محايل عسير 1071 فرج ثقل عيد الشيباني المدينة المنورة 1072 فريال سهل محمد الشثري جازان 1073 فريدة عبدالله أحمد السماعيل الأحساء 1074 فلاح بنجر شايع آل حنيش وادي الدواسر 1075 فلاح شالح فلاح العتيبي الرياض 1076 فهاد مناحي محسن القحطاني الخرج 1077 فهاد هباش وبير آل مهدي القحطاني القويعية 1078 فهد إبراهيم عبدالرحمن الشتوي المذنب 1079 فهد حمد علي آل عيدان الليث 1080 فهد خالد عايض الحربي الدوادمي 1081 فهد داخل محمد الحربي تبوك 1082 فهد زيد عبدالله المشاري التميمي وادي الدواسر 1083 فهد سعد عبدالرحمن الصفار الرياض 1084 فهد صالح مخيمر المخيمر الأحساء 1085 فهد عبد الله فهد المرزوق ينبع 1086 فهد عبدالرحمن منصور المهناء صبيا 1087 فهد عبدالعزيز محمد العامر ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين 1088 فهد عبدالله العصيمي المجمعة 1089 فهد عبدالله بشر الرشيد الأحساء 1090 فهد عبدالله عبدالكريم العبودي القصيم 1091 فهد عبدالله محمد العبدالله تبوك 1092 فهد عبدالله محمد اليعيش المجمعة 1093 فهد عبدالمحسن عبدالله الحفيتي القصيم 1094 فهد غايب ناجي العتيبي ديوان الوزارة /

المركز الوطني للمعلومات التربوية 1095 فهد غائب مبارك العتيبي مكة المكرمة 1096 فهد مترك فهد الدوسري ديوان الوزارة / الشؤون الإدارية والمالية 1097 فهد محمد أحمد العنزي الخرج 1098 فهد محمد أحمد وظي جازان 1099 فهد محمد حسن زيلعي جدة 1100 فهد محمد عبدالله العتيبي ديوان الوزارة / الميزانية 1101 فهد محمد عبدالله آل سلمان القويعية 1102 فهد محمد فهد العثيمين الأفلاج 1103 فهد محمد ناصر الغميز المذنب 1104 فهد محمد يحي الزهري محايل عسير 1105 فهد ناصر سعيد العباسي الطائف 1106 فهيد جويعد بداح السهلي الرياض 1107 فهيمة مهدي مسفر الحارثي نجران 1108 فواز خميس حسن السويدان ديوان الوزارة / المناهج والبرامج التربوية 1109 فواز سليمان ابراهيم العوس ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 1110 فواز سليمان سالم الحربي مكة المكرمة 1111 فواز صالح غانم الجهني جدة 1112 فواز عبدالعزيز محمد المجيول شقراء 1113 فواز عبدالله علي زحيري جدة 1114 فواز مريع حسن عميري الرياض 1115 فواز نفيع جبر الحربي المهد 1116 فواز وقيان منور الشمري حائل 1117 فوزية إبراهيم عبدالرحمن الزيد عنيزة 1118 فوزية أحمد سالم البداح الأحساء 1119 فوزية سعد عيسى الدوخي الشرقية 1120 فوزية سعد مسفر الدوسري حفر الباطن 1121 فوزية سلامة سالم الردادي المدينة المنورة 1122 فوزية عبدالمحسن تركي العصيمي الرياض 1123 فوزية عجمي منير المطيري المجمعه 1124 فوزية علي عبدالعزيز السنيدي الخرج 1125 فؤاد عبدالله حسن معافا نجران 1126 فيحان فالح فهد الدوسري وادي الدواسر 1127 فيصل إسماعيل سالم عبدالله المدينة المنورة 1128 فيصل أحمد علي الغامدي الرياض 1129 فيصل فرج صالح البلوي تبوك 1130 فيصل محمد عبدالله الشريف الرياض 1131 فيصل مطر عيفان العتيبي مكة المكرمة 1132 فيصل ناصر عبدالله العسكر الرياض 1133 قاسم علي عبدالله مشبري ديوان الوزارة / اللجنة الوطنية للطفولة 1134 قبلان فنيس ذعار القحطاني القويعية 1135 قهوة عوض مازن العتيبي شقراء 1136 كامل سعيد زعل البلوي تبوك 1137 كايد سعد فازع المطيري جازان 1138 كديسي مبارك مبروك آل ريحان نجران 1139 كناني حسين علي مشلوي جازان 1140 لطيفة حمد سعد الدهيم الرياض 1141 لطيفة حمد عبدالله البخيت الرياض 1142 لطيفة حمد محمد السريع الرياض 1143 لطيفة عبدالله عطاالله الوقداني الطائف 1144 لطيفة محمد سعد الزمامي الرياض 1145 لمياء أحمد محمد يماني جدة 1146 لمياء عبدالعزيز صالح الصالح الرياض 1147 لمياء محمد صالح الصقير ديوان الوزارة / الإشراف التربوي 1148 لهيب عبدالعزيز حمد اللهيب جازان 1149 لولوه سليمان عبدالله العمران الرياض 1150 لولوه سليمان غنيم الغنيم الرياض 1151 لولوه صالح سعد العكوز الشرقية 1152 لولوه علي سليمان بن سلطان الرياض 1153 لولوه محمد عبدالرحمن الراجح الرياض 1154 ليلى سعيد أحمد الغامدي الرياض 1155 ليلى صالح حمد العمران الرياض 1156 ليلى عبدالرزاق ناصر البريه الرياض 1157 ليلى عبدالكريم إبراهيم الفاضل الرياض 1158 ليلى عبدالله علي الملاح الرياض 1159 ليلى محمد سليمان الجويعي الزلفي 1160 ليلى محمد عبدالله المنقور الرياض 1161 لينا عبدالرحمن ناصر المحترش الزلفي 1162 ماجد أحمد بلغيث عيسى جدة 1163 ماجد حامد مبارك العوفي جدة 1164 ماجد حامد محمد الغامدي المخواة 1165 ماجد حمد عبدالعزيز الدريعي المجمعه 1166 ماجد خلف عويض الذويبي مكة المكرمة 1167 ماجد سعد منير الدعجاني ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين 1168 ماجد عبدالله عيد الحربي الرياض 1169 ماجد عبدالله هاشم تنبكانى القنفذة 1170 ماجد غربي حماد الشمري الخرج 1171 ماجد غنيم حواس الشمري تبوك 1172 ماجد مبارك سالم الخالدي الشرقية 1173 ماجد مسعود إبراهيم هديسي جازان 1174 ماجد ناصر إبراهيم بن محارب ديوان الوزارة / المستودعات 1175 ماجدة صالح عبدالله الصويلح المجمعة 1176 ماجدة محمد أمين ملايا مكة المكرمة 1177 مازن حميد سمران الأحمدي ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنين 1178 ماهر عبد العالي علي السحيمي ينبع 1179 مبارك أحمد محمد البوعينين الشرقية 1180 مبارك خلف عبدالله آل جمعة ديوان الوزارة / شؤون المعلمين 1181 مبارك رشود عبدالعزيز الزنان الأفلاج 1182 مبارك سفر سعيد آل الشيخ جازان 1183 مبارك سليمان محمد بن عتيق الرياض 1184 مبارك مطلق مبارك السهلي الرياض 1185 مبروك حسن محمد المهداوي الليث 1186 متعب عبدالله ناصر الشمري مكة المكرمة 1187 متعب علي عبدالله فنيس عسيري عسير 1188 متعب علي ناصر المهيني الرياض 1189 متعب عواد حميد الحربي المدينة المنورة 1190 متعب ناصر هزاع العتيبي الرياض 1191 محسن هلال سلطان الشيباني شقراء 1192 محمد إبراهيم عبدالعزيز الربيعة القويعية 1193 محمد إبراهيم محسن نمازي عسير 1194 محمد إبراهيم مخضور المولد الليث 1195 محمد إبراهيم ناصر البرغش المجمعة 1196 محمد أحمد صالح آل فرحه الغامدي الباحة 1197 محمد أحمد عبدالكريم القشعمي جازان 1198 محمد أحمد هادي الثوابي عسيري رجال ألمع 1199 محمد أسعد حسن الفيفي وادي الدواسر 1200 محمد بن سعد حسن الشمراني القريات 1201 محمد بندر مبارك الدوسري الشرقية 1202 محمد تركي أحمد المتروك الشرقية 1203 محمد جابر محمد حلل المدينة المنورة 1204 محمد جلوي عبدالله المعاوي جازان 1205 محمد حسن أحمد مناعي صبيا 1206 محمد حسن محمد آل غرسان بيشة 1207 محمد حضين معيض القحطاني الشرقية 1208 محمد حمد جار الله القويعي حفر الباطن 1209 محمد حمد عبدالعزيز الواصل عنيزة 1210 محمد حمدان سالم الشمري الجوف 1211 محمد حمدان محمد العصيمي الرياض 1212 محمد خلف محمد الخالدي ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية 1213 محمد خويشان شحبة المطيري الليث 1214 محمد دجين عبيد آل مزاحم الكعبي جازان 1215 محمد دخيل حمود آل حمود الدوسري حوطة بني تميم والحريق 1216 محمد راشد عبدالرحمن الشايع المذنب 1217 محمد زيد محسن السفياني الطائف 1218 محمد سالم محمد البلادي الأحساء 1219 محمد سعد محمد الهيف ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية 1220 محمد سعود بنيه الحربي المدينة المنورة 1221 محمد سعود محمد المبارك الخرج 1222 محمد سعيد خميس عبدالله الزهراني مكة المكرمة 1223 محمد سعيد عبدالله هيضة عسير 1224 محمد سلمان أحمد الفيفي الشرقية 1225 محمد سليمان عبدالطيف القشعمي الزلفي 1226 محمد سليمان عبدالله الرثيع الرس 1227 محمد سليمان محمد النجيباني المدينة المنورة 1228 محمد سميحان العطوي تبوك 1229 محمد شبيب لاحق المطيري المجمعه 1230 محمد صالح حمد الجاسر القصيم 1231 محمد صالح سالم اللهيبي الحربي مكة المكرمة 1232 محمد صالح مطر المغذوي المدينة المنورة 1233 محمد صنيدح ثنيان العتيبي الطائف 1234 محمد ظافر عزيز آل محي العمري الباحة 1235 محمد عادل فيصل الشريف جدة 1236 محمد عايض فالح العتيبي جازان 1237 محمد عبد الله عبدالرحمن الخنين ديوان الوزارة / الإختبارات والقبول بنين 1238 محمد عبدالرحمن حبشي الشيخ جدة 1239 محمد عبدالرحمن حمد العويس الزلفي 1240 محمد عبدالرحمن محمد الرشيد نجران 1241 محمد عبدالعزيز إبراهيم العجلان القصيم 1242 محمد عبدالعزيز إبراهيم المسعود عفيف 1243 محمد عبدالعزيز محمد الرشودي حائل 1244 محمد عبدالعزيز محمد الهاجري الشرقية 1245 محمد عبدالكريم صالح الفلاج جازان 1246 محمد عبدالكريم عبدالمحسن الدخيل عسير 1247 محمد عبدالله أحمد الميلاد الشرقية 1248 محمد عبدالله سعد الدوسري الخرج 1249 محمد عبدالله سعد العريفي ديوان الوزارة / المالية 1250 محمد عبدالله سعود الدريبي شقراء 1251 محمد عبدالله عبدالعزيز الجميعي القويعية 1252 محمد عبدالله عثمان الحسيني المجمعة 1253 محمد عبدالله علي الشدوخي القصيم 1254 محمد عبدالله علي الشهري بيشة 1255 محمد عبدالله محمد الخيري عسير 1256 محمد عبدالله محمد السعيد المجمعة 1257 محمد عبدالله محمد القرني الرياض 1258 محمد عبدالله محمد المويهان الرياض 1259 محمد عبدالله مريع ال حلاب الشهراني عسير 1260 محمد عبدالله مشبب البكري الشهري النماص 1261 محمد عبدالله موسى البهلال مكة المكرمة 1262 محمد عبدالله هلال الحربي حفر الباطن 1263 محمد عبدالهادي سعد القحطاني الرياض 1264 محمد عطية الله معيش المسعودي مكة المكرمة 1265 محمد علي أحمد الجابري الباحة 1266 محمد علي عامر آل خشيل بيشة 1267 محمد علي عبدالله حيدري جدة 1268 محمد علي عبدالله خرمي جدة 1269 محمد علي محمد الصعيري الباحة 1270 محمد علي محمد حمدي الحدود الشمالية 1271 محمد علي محمد مشول عسير 1272 محمد علي مهدي أحمد جدة 1273 محمد عيد عياد الجودي البلوي تبوك 1274 محمد عيد محمد الغامدي الباحة 1275 محمد عيد منير العتيبي الرياض 1276 محمد عيسى حمد بن عمير ديوان الوزارة / خدمات الطلاب 1277 محمد عيسى عبداللطيف العيسى الأحساء 1278 محمد غالب عنيزان الحربي المدينة المنورة 1279 محمد فايز حسين اليامي نجران 1280 محمد فهد سليمان آل سعيد وادي الدواسر 1281 محمد لاحم حرص الغربي المجمعة 1282 محمد مترك محمد القحطاني جازان 1283 محمد محسن محمد الحريري الزهراني القنفذة 1284 محمد محمود عبدالرحمن المحمود الزلفي 1285 محمد محيى الدين سليمان بنتن مكة المكرمة 1286 محمد مشبب محمد آل منصور عسير 1287 محمد مطر ماضي الصحفي جدة 1288 محمد معاشي الضياحي الرويلي الحدود الشمالية 1289 محمد معتوق عبيدالله النمري الرياض 1290 محمد معيض محمد آل صمان عسير 1291 محمد مفرح حامد الحربي القصيم 1292 محمد منصور عبيد السبيعي الرياض 1293 محمد منير سلطان السهلي المدينة المنورة 1294 محمد مهدي محمد آل منجم نجران 1295 محمد موسى سيف الحمالي القحطاني الدوادمي 1296 محمد موسى مقبول العمراني تبوك 1297 محمد ناجي يحي سرحان صبيا 1298 محمد ناصر علي بن كنعان ديوان الوزارة / الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 1299 محمد ناصر محمد العبدالهادي المجمعة 1300 محمد نهار حنيضل بزير الهاملي حفر الباطن 1301 محمد هديان سحيمان العازمي القريات 1302 محمد يحيى علي الملحاني مكة المكرمة 1303 محمود حمزة مختار مبارك المدينة المنورة 1304 محمود محمد سعييد آل سحاب الغامدي الباحة 1305 مداوي عبدالله محمد مداوي عسير 1306 مرام عبدالله عبدالعزيز بن غيث الرياض 1307 مرشد عيسى مرشد العربي مكة المكرمة 1308 مرعي علي محمد آل يعن الله سراة عبيدة 1309 مريم حجي فضل الله الحربي جدة 1310 مريم حماد محمد الحربي جدة 1311 مريم علي عبدالله النمشان الأفلاج 1312 مزنه مهدي مضحي السبيعي جدة 1313 مزون مسعود مسفر الذبياني ينبع 1314 مسعد عبدالله محمد المسعد شقراء 1315 مسفر إسماعيل حسين الكيادي الرياض 1316 مسفر سعد وقيان الدوسري وادي الدواسر 1317 مسفر سعيد عبدالله آل زهمول الأحساء 1318 مسلم حسين مسلم المالكي الرياض 1319 مسلم علي محمد الحاجي الشرقية 1320 مشاعل إبراهيم عبدالله الحديبي حوطة بني تميم والحريق 1321 مشاعل عبيد مشعل الحارثي الشرقية 1322 مشاعل علي محمد الفريح الرياض 1323 مشاعل عوض مسعود الحربي الرياض 1324 مشاعل محمد إبراهيم الصالحي الأحساء 1325 مشاعل محمد صالح عايد الأحمدي مكة المكرمة 1326 مشاعل ناصر عبدالعزيز التميمي الرياض 1327 مشرف عبدالله سعيد الغامدي جدة 1328 مشعل رماح سالم الزيادي مكة المكرمة 1329 مشعل سعد عبدالرحمن الجدعان تعليم الرياض 1330 مشعل ملواح معيوف العنزي الحدود الشمالية 1331 مشعل ميشع عقاب العتيبي عفيف 1332 مشعل هادي عواد الشمري الجوف 1333 مصباح عتيق عواض العصيمي الطائف 1334 مضاوي عبدالعزيز صالح المقبل ديوان الوزارة /

وكيل التعليم بنات 1335 مضاوي عبدالله حمود الزومان مكة المكرمة 1336 مضاوي عدنان القحطاني الخرج 1337 مضحي عوض بزيع العنزي الرياض 1338 مطلق زايد مزيد العتيبي جازان 1339 مطلق عبدالله نافع العريدي تبوك 1340 معيض سالم محمد القحطاني عسير 1341 مفرح سلمان قاسم يتيمي جازان 1342 مفلح مقبل سعيد المنيعي بيشة 1343 مقبول فلاح معتق الشراري الجوف 1344 مقبولة رشيد عبدالعزيز المساعد الرياض 1345 ممدوح علي حامد العصيمي الدوادمي 1346 ممدوح علي مهدي الويف الرياض 1347 ممدوح عوض عباس الحارثي جازان 1348 ممدوح عيد صالح البلوي تبوك 1349 ممدوح فهيد زايد الشمري حائل 1350 منال حمد محمد الشويش الرياض 1351 منال زيد محمد الشايقي ديوان الوزارة /

المتابعة بنات 1352 منال سعود فواز آل موسى حوطة بني تميم والحريق 1353 منال عبدالله رشيد الشايقي الرياض 1354 منال محمد صالح المسند الرياض 1355 منصور إبراهيم أحمد القروص الشرقية 1356 منصور بحيص علي فقيهي جازان 1357 منصور بريك سيف الكثيري مكة المكرمة 1358 منصور سالم عبدالله الفردان الأحساء 1359 منصور محمد تركي البشري مكة المكرمة 1360 منصور محمد سليمان العامر القصيم 1361 منى سعود عبدالعزيز البكر الرياض 1362 منى شايع فوازن الشايع الرياض 1363 منى صالح عبدالله المقبل المدينة المنورة 1364 منى صالح محمد العبودي المجمعة 1365 منى عامر ظافر البيشي الرياض 1366 منى عبدالعزيز حمود الجديع الرياض 1367 منى عبدالله عبدالعزيز الزنيدي الزلفي 1368 منى عبدالله محمد النفيسة عنيزة 1369 منى كاظم سلمان آل قصاب الشرقية 1370 منى محمد سعد الظاهري المدينة المنورة 1371 منى محمد سعد القدسي جدة 1372 منى محمد عبدالله المتعب الزلفي 1373 منى محمد عبدالله المسيطير الرياض 1374 منى محمد مسفر القرني جدة 1375 منى ناصر عبدالرحمن الخريف الرياض 1376 منيرة إبراهيم سعد الوائلي الرياض 1377 منيرة حاشم محارب الشمري الحدود الشمالية 1378 منيرة حمد هادي الجعيدي الرياض 1379 منيرة خليفة إبراهيم العودة الشرقية 1380 منيرة سالم محمد القحطاني الرياض 1381 منيرة ضيف الله شايع المطيري الدوادمي 1382 منيرة عبدالرحمن إبراهيم الدحام الرياض 1383 منيرة عبدالرحمن حمد الدوسري الشرقية 1384 منيرة عبدالرحمن محمد الحميضي الرياض 1385 منيرة عبدالعزيز عبدالله البراك الرياض 1386 منيرة عبدالعزيز وايل التويجري الرياض 1387 منيرة محمد هلال العتيبي الرياض 1388 منيرة مرزوق شمروخ العتيبي الرياض 1389 مها حسن محمد علي نمر مكة المكرمة 1390 مها سعد إبراهيم القديري ينبع 1391 مها صعيقر ثامر الحمادي الدوادمي 1392 مها عبدالله بداح القحطاني الرياض 1393 مها عبدالله عبدالمحسن الطريقي الرياض 1394 مها عبدالله محمد الدباس الأحساء 1395 مها عتيق الله أحمد الصبحي مكة المكرمة 1396 مها عيسى قاسم شماخي صبيا 1397 مها محمد حمود الراجحي الرياض 1398 مها ناصر علي العماري جدة 1399 مهاء أحمد عثمان الحقيل الرياض 1400 مهاء عبدالعزيز محمد الطريقي الحدود الشمالية 1401 مهدي حمود هنود الحربي مكة المكرمة 1402 مهدي محمد حسين الفرج تبوك 1403 مهرة سلامه سلمان الجهني المدينة المنورة 1404 موزة أحمد عبدالرحمن السلبود المجمعة 1405 موسى حسن أحمد آل زين الشمراني ديوان الوزارة / وكيل المباني 1406 موسى حمد محمد حكمي نجران 1407 موسى خلف سالم المزيني الجوف 1408 موسى صالح سالم الحربي الرس 1409 موسى عمر عيسى جديباء ديوان الوزارة / المالية 1410 موسى قاسم أحمد غازي جازان 1411 موضي بخيت مبارك الصدعان ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات 1412 موضي عبيد دهام السبيعي الرياض 1413 موضي فهد علي المديد حفر الباطن 1414 موضي متعب غزاي المطيري الرياض 1415 موضي محمد سليمان المسيدي الرياض 1416 موضي محمد صالح الطويرش المذنب 1417 موفق سالم فهد الطالب الحدود الشمالية 1418 مي حمد إبراهيم الشبانة الرياض 1419 ميسون إبراهيم عبدالعزيز الناصر الرياض 1420 ناجي أمين محمد سنيور تبوك 1421 ناجي عبدالله غانم الشراري الجوف 1422 ناجية عيد سليم الجهني جدة 1423 نادر شجاع صنيتان المطيري عنيزة 1424 ناصر إبراهيم عائض القحطاني جدة 1425 ناصر راضي فواز العنزي حفر الباطن 1426 ناصر زيد منصور الشمري الجوف 1427 ناصر سعد ناصر شيحان وادي الدواسر 1428 ناصر سعدون خاف الشمري تبوك 1429 ناصر سلطان سعود الشهراني ديوان الوزارة / مكتب النائب 1430 ناصر شلاش مطلق الجبيري محايل عسير 1431 ناصر صالح عبدالله الجربوع مكة المكرمة 1432 ناصر صالح ناصر القدوم الرياض 1433 ناصر عبدالعزيز ناصر المفرج ديوان الوزارة / وكيل المباني 1434 ناصر عبدالله حسين الحبيب الأحساء 1435 ناصر علي ناصر الكثيري تبوك 1436 ناصر غرم ناصر الرياعي النماص 1437 ناصر فائز ناصر العمراني تبوك 1438 ناصر فهد علي الشهري جدة 1439 ناصر محمد صالح الغفيلي الرياض 1440 ناصر محمد عبدالله الشهراني بيشة 1441 ناصر محمد ناصر الناصر جازان 1442 ناهد عبدالعزيز حسين عبدالقادر تعليم الرياض 1443 نايف حمد ناصر العبدالله الرياض 1444 نايف سعد ظافر القحطاني الرياض 1445 نايف عبدالله أحمد الزهراني مكة المكرمة 1446 نايف عبدالله محمد عمر الغامدي جازان 1447 نايف عبيد مزيد الشمري المجمعة 1448 نايف علي محمد العمري المخواة 1449 نايف علي نومان الشمري الحدود الشمالية 1450 نايف محسن سلمان البوعريش الحدود الشمالية 1451 نايف محمد أحمد القشعمي الزلفي 1452 نايف محمد علاالله حكمي جازان 1453 نايف مرزوق فتين المطيري العلا 1454 نايف مزوام ساير الشمري حائل 1455 نبوية أحمد عثمان ابوسرير الشرقية 1456 نبيل صالح عبدالرحمن المقحم مكة المكرمة 1457 نبيل عبدالله أحمد الناصر الجوف 1458 نجلاء سعيد عبدالله الشهراني عسير 1459 نجلاء سليمان عبدالله اليحياء حائل 1460 نجلاء عبدالرحمن خلف التيماوي الرياض 1461 نجلاء عبدالرحمن عبدالعزيز الراشد تعليم الرياض 1462 نجلاء عبدالله حمد المطلق مكة المكرمة 1463 نجمة محمد عايض الجابري مكة المكرمة 1464 نجود عبدالله سعد الكثيري الرياض 1465 نجيبة يوسف أحمد الثنيان الرياض 1466 ندى عبدالرحمن إبراهيم الشهيل الرياض 1467 ندى محمد عبدالرحمن بن سرحان الرياض 1468 نسرين فهد عبدالكريم الشامخ الرس 1469 نسرين محمد صالح السيف الرياض 1470 نسيم عبدالله الحميدي الراجح الشرقية 1471 نصرالدين علي فرج آل عبية جازان 1472 نصرة عبدالرزاق أحمد الدهام الرياض 1473 نهار قنيفذ رجاء الشمري محايل عسير 1474 نهى محمد عبدالرزاق الدويش الرياض 1475 نواف رجاء خالد العنزي الحدود الشمالية 1476 نواف سعود عايض الحربي عفيف 1477 نواف فهد سعود العتيبي الدوادمي 1478 نوال جمعان محمد القحطاني الرياض 1479 نوال سالم مجنان العنزي الرياض 1480 نوال صالح محمد الميمان الرياض 1481 نوال عبدالرشيد زينول فلمبان مكة المكرمة 1482 نوال محمد جابر الحازمي مكة المكرمة 1483 نوال محمد سليمان السيف الرياض 1484 نوال محمد عبدالرحمن العمر الزلفي 1485 نوال محمد عبدالله الورقان الرياض 1486 نورة إبراهيم أحمد العمري المخواة 1487 نورة حمد إبراهيم الخلف الأحساء 1488 نورة سعد عبدالله مقيبل الرياض 1489 نورة سعد محمد الرزيحي الخرج 1490 نورة سلطان عبدالرحمن الدويش تبوك 1491 نورة صالح عبدالله الدريعي القصيم 1492 نورة صالح ناصر اليوسف الرياض 1493 نورة عايد عوده الصبحي المدينة المنورة 1494 نورة عبد العزيز ناصر السكران تبوك 1495 نورة عبدالرحمن مبارك الزريق الأحساء 1496 نورة عبدالرحمن موسى الموسى شقراء 1497 نورة عبدالله إبراهيم السليمان الرياض 1498 نورة عبدالله راشد الكثيري حوطة بني تميم والحريق 1499 نورة عبدالله سعد آل حسين الرياض 1500 نورة عبدالله عبدالرحمن السلامة القصيم 1501 نورة عبدالله علي المليفي الشرقية 1502 نورة عبدالله محمد الحيان الرياض 1503 نورة علي سعد العنبر الخرج 1504 نورة علي فواز الموسى حوطة بني تميم والحريق 1505 نورة علي محمد مغربي القنفذة 1506 نورة عياش يحيى الجيزاني جدة 1507 نورة محمد إبراهيم الدخيل 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حمد البطشان المذنب 1535 هدى محمد حمد الفواز الرياض 1536 هدى محمد عيضة الثبيتي تبوك 1537 هذال إبراهيم عبدالله الهذيلي الخرج 1538 هزاع ثاعي حامد الشمراني القويعية 1539 هزعة بركات حمدان العازمي الجوف 1540 هشام عبدالله سعد الضياف الرياض 1541 هشام علي عمر الصبران الخرج 1542 هلا نادر محمد السعد ديوان الوزارة / شؤون المعلمات 1543 هنا علي عبدالله النخيل الرياض 1544 هنا فهد مهدي الراشد الجوف 1545 هناء عبدالله إبراهيم العتيق الرياض 1546 هناء عمر صالح عامودي الرياض 1547 هند بنت عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي الرياض 1548 هند زعال سعيد الخريصي الحدود الشمالية 1549 هند عبدالرحمن علي العواد الرياض 1550 هند عبدالرحمن محمد بن سعيد الرياض 1551 هند عبدالله عبدالرحمن العويس ديوان الوزارة /

أمانة إدارات التعليم 1552 هند عبدالله عبدالعزيز الراجح الرياض 1553 هند فهد حمين الفهد الرياض 1554 هند محمد عبدالله الرويتع ديوان الوزارة / الإتصالات الإدارية 1555 هيا سعد محمد الحقياني الرياض 1556 هيا عبدالرحمن إبراهيم البريدي الرياض 1557 هيا محمد إبراهيم المطلق عنيزة 1558 هياء حمود محمد البركة القصيم 1559 هياء عبدالله فهد التويمي الخرج 1560 هيام أحمد مسند المسند الشرقية 1561 هيفاء أحمد محمد بادغيش جدة 1562 هيفاء سليمان عبدالعزيز الموسى الزلفي 1563 هيفاء علي عبدالمحسن ابانمي المجمعه 1564 هيلة حمد عبدالواحد النخيلان الرياض 1565 هيلة راشد محمد الدهام الرياض 1566 هيلة سعد محمد الدائل شقراء 1567 هيلة سعد محمد الشايع الشرقية 1568 هيلة عبدالله عبدالرحمن المونس الرياض 1569 هيلة عمر عبد الله الجلال الرياض 1570 هيلة محمد عبدالله الشهوان الرياض 1571 وائل عبدالله محمد السحيباني القنفذة 1572 وائل محمود محمد أبو فيروزة الباحة 1573 وجدان محمد إبراهيم الملحم الأحساء 1574 وجدي محمد عبدالله الغريي الطائف 1575 وردة مرزوق خليفة الدوسري ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات 1576 وضحاء عشوي جلوي العنزي الخرج 1577 وضحة عبدالرحمن محمد الخزرج ديوان الوزارة / وكيل التعليم بنات 1578 وضحى أحمد بن إبراهيم الطريقي الزلفي 1579 وضحى مرزوق ناجي العرفي المدينة المنورة 1580 وفاء أحمد محمد أحمد الخرج 1581 وفاء عاشور غرسان الزهراني الرياض 1582 وفاء عبد الرحمن صالح التويجري القصيم 1583 وفاء عبدالله ناصر الغيث الرياض 1584 وفاء علي سليمان الدغيم الرس 1585 وفاء يوسف محمود سليماني جدة 1586 وليد سعد محمد المطوع مكة المكرمة 1587 وليد صالح سعيد بابكور مكة المكرمة 1588 وليد عبدالله عبدالعزيز المنيف الخرج 1589 وليد فهد عبدالرحمن الفهد ديوان الوزارة / وكيل الشؤون المدرسية 1590 وليد محمد سليمان العسكر المجمعة 1591 وليد ناصر سعيد البلالي الدوادمي 1592 ياسر عبدالله عريفج الرويلي الجوف 1593 ياسر محمد صالح الشيخ جدة 1594 يحيى إسماعيل جبريل مشرفي صبيا 1595 يحيى أحمد محمد غماري عسير 1596 يحيى محمد أحمد معشي المدينة المنورة 1597 يحيى محمد عبدالله مشهور جازان 1598 يحيى محمد عبده حسن أبو شرحة جازان 1599 يحيى محمد علي الجوفي عسير 1600 يحيى ناجع علي شخين صبيا 1601 يزيد عبدالهادي يعقوب بدر الرياض 1602 يوسف عبدالرحيم منصور القرافي المدينة المنورة 1603 يوسف عبدالله عقيل الصقيهي القصيم 1604 يوسف عبدالله محمد الروق المدينة المنورة 1605 يوسف عبدالله محمد العوضه تبوك 1606 يوسف علي حسين الخواهر الأحساء 1607 يوسف محمد سعود الحايطي الأحساء 1608 يوسف محمد عبدالوهاب المهنا مكة المكرمة 1609 يوسف ناصر عبدالعزيز العويدان ديوان الوزارة / وكيل الشؤون المدرسية

ويمكن معرفة أسماء المشمولين بالترقية عبر هذا الرابط هنا.







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