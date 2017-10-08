الجبير لوسائل الإعلام الروسية: لن نسمح بتمويل الإرهاب ونشر الفكر المتطرف

أكد وزير الخاجية عادل الجبير أن المملكة لن تسمح لأي شخص بتمويل الإرهاب ونشر آيديولوجية الكراهية.

وأضاف الجبير في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية: “لن نسمح لأي شخص بنشر آيديولوجية الكراهية، وتمويل الإرهاب، نحن نتعامل بحزم مع التطرف.. قمنا بتحديث نظام التعليم لدينا، للقضاء على احتمال وجود سوء فهم للنصوص” .

وأشار وزير الخارجية – بحسب وكالة تاس- إلى أن الرياض تعتزم التعاون مع موسكو فى مكافحة الإرهاب.

وطالب الجبير قطر بوقف تمويل الإرهاب قائلًا: “نحن نعتقد أن هناك بعض المبادئ التي يجب أن تتبعها جميع الدول يجب أن نقول ” لا للإرهاب”، ولا لتمويل الإرهاب والتطرف والكراهية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونحن نتوقع أن تستجيب قطر لهذه المطالب”.