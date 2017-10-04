الجبير: مستوى العلاقات بين المملكة وروسيا سيرتفع من الحسنة إلى الممتازة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقعان على حزمة من الاتفاقات الثنائية بالغة الأهمية بين بلديهما.

وأوضح الجبير، في لقائه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو، أن أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، حدث تاريخي، موضحًا أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، بحسب “العربية”.

ولفت الجبير إلى أن الملك سلمان أصدر تعليمات واضحة بتطوير العلاقات مع موسكو في شتى المجالات، قائلًا: إن التعاون السعودي الروسي سيرتفع دون أدنى شك، بفضل هذه الزيارة، من مستوى العلاقات الحسنة إلى مستوى العلاقات الممتازة.







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