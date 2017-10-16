الخطوط السعودية تحتفل اليوم بالنجاح المميز للحج وتكرم موظفيها المتميزين

المواطن - الرياض

تقيم الخطوط السعودية، مساء اليوم الاثنين، حفلها السنوي بمناسبة اختتام موسم الحج وعملياته التشغيلية، وذلك برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، ومدير عام المؤسسة، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور قيادات المؤسسة.

وسيجري خلال الحفل استعراض نتائج الخطط التشغيلية لموسم الحج وتقارير الأداء في مرحلتي القدوم والعودة، وما تحقق من نجاح مميز تمثل في نقل مليون حاج تقريبًا بنمو تقارب نسبته 40% مقارنة بحج العام السابق، ومعدل انضباط مرتفع إضافة إلى عدم تسجيل أي فقدان أو تأخير في وصول الأمتعة.

وتضمنت الخدمات التي وفرتها “السعودية” لضيوف الرحمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلات العودة وتعبئة بطاقات الجوازات قبل وصول الحجاج للمملكة، وتأمين ملاحين على رحلات الحج يتحدثون اللغات المختلفة للحجاج، وإصدار نشرات توعية بعدة لغات عن إجراءات السفر والأمتعة المسموح بنقلها على الطائرات وتوزيعها لبعثات الحج ومؤسسات الطوافة بالتنسيق مع وزارة الحج، ودعم كافة القطاعات التشغيلية بالإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتخطيط المثالي في تفويج الحجاج من مكة المكرمة ساهم في وصول الحجاج إلى المطار في الوقت المحدد ومغادرة الرحلات في مواعيدها.

كما سيتم خلال الحفل تكريم نماذج من موظفي “السعودية” الذي قدموا أداءً مميزًا خلال موسم الحج.







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