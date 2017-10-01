الخطوط السعودية تستعرض تقارير الأداء التشغيلي ومبادرات التحول

المواطن - الرياض

يعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صباح غدٍ الاثنين، اجتماعه الثالث لهذا العام بمبنى الإدارة العامة لـ”السعودية” في جدة، يستعرض خلاله تقارير اللجان الفرعية لمجلس الإدارة في دورته الحالية، ونتائج الأداء التشغيلي للمؤسسة وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خلال الفترة الماضية.

كما يبحث الاجتماع المبادرات الرئيسية التي تم إنجازها ضمن مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020 وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف، وبرنامج تحديث وتنمية الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية.

يرأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل وبحضور أعضاء المجلس كل من مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وممثل وزارة المالية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وممثل وزارة الخدمة المدنية المهندس باسم بن عبدالله الشافي، وممثل صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص في المجلس وهم عبدالله بن صالح جمعة وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسامي بن علي سندي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان.







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