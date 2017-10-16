الراجحي الخيرية تتبرأ من إلغاء حفل شيرين

المواطن - الرياض

أكدت مؤسسة الراجحي الخيرية عدم صحة الأخبار المتداولة حول الصلة بين الشيخ سليمان الراجحي وإلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين الذي كان من المقرر إقامته في المملكة.

وقالت الراجحي الخيرية في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر:

ما يتم تداوله عن الشيخ سليمان الراجحي وإلغاء الحفل الغنائي لا أساس له من الصحة مؤكدة أن بيان هيئة الترفيه قد حدد أسباب الإلغاء.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد قررت إلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبدالوهاب؛ المزمع إقامته نهاية أكتوبر الجاري، ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وأكّدت الهيئة أنها وجّهت الجهة المنظّمة بإلغاء الحفل؛ لعدم تقدُّم منظّم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات.

ودعت الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، إلى التواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

مايتم تداوله عن الشيخ #سليمان_الراجحي وإلغاء الحفل الغنائي لا أساس له من الصحة.

وحدد بيان هيئة الترفيه أسباب الإلغاءhttps://t.co/tKbok34Cgp — الراجحي الخيرية (@RajhiCF) October 16, 2017







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