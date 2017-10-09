الرزقي يوضح أسباب تأخير اعتماد إمام مسجد قرية سورة

المواطن - سعيد آل هطلاء - العرضيات

كشف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، عبدالله بلخير الرزقي، أسباب تأخير وجود واعتماد إمام جامع قرية سورة.

وأكد ردًّا على ما نشرته “المواطن” بعنوان “جامع قرية سورة بالعرضيات بلا إمام أو خطيب منذُ ثلاث سنوات”، أن إمام الجامع الأول استقال بتاريخ 1/ 2/ 1437هـ ولم يكمل السنتين هذا الجامع بدون إمام، موضحًا أنه تم تكليف إمام محتسب يسكن بجوار الجامع.

ولفت إلى أن إجراءات الإمام السابق أخذت وقتًا في إنهاء استقالته وتصفية حقوقه، ثم تم رفع طلب إمام رسمي والرفع لفرع الوزارة بمكة المكرمة بنفس السنة بخطاب رقم (30) مؤرخ في 12/ 6/ 1437هـ باسم الإمام المحتسب ليكون إمامًا للجامع، وقد انتظروا الرد ووصل بتاريخ 18/ 7/ 1437هـ بضرورة البحث عن إمام يحمل المؤهل الشرعي.

وشدد على أن إمام وخطيب الجامع لابد أن يكون على إلمام بالشريعة وأحكامها لما لعظم وأهمية منبر الجمعة والجماعة، حيث تم الرفع أيضًا بتاريخ 47/ 20/ ع بتاريخ 28/ 12/ 1438هـ للموافقة على الطلب بالتعيين.

ونفى الرزقي رفض الإدارة تعيين الإمام وتسببهم في التأخير، متسائلًا: “ما الفائدة من تعقيد الأمور وتعطيل المصالح العامة؟!”.

ولفت إلى أن هناك لجانًا خاصة تشرف عليها فرع الوزارة بمكة المكرمة لاختيار واختبار الأكفاء للقيام بمهام الإمامة وخطابة الجمعة، والإدارة بدورها تسعى إلى تذليل كل ما يشغل المحافظة وأهلها.







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