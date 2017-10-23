بالفيديو.. الزمن الجميل يعود بعودة البكر والأحمد.. أصوات لا يمكن نسيانها

المواطن ـ حسان الصالحي

تفاجأ الوسط الرياضي، مساء اليوم الاثنين، بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بعودة الثنائي ناصر الأحمد ومحمد البكر لكابينة التعليق؛ بدءًا من مباراة النصر والهلال يوم الخميس المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبلا شك إنَّ قرار آل الشيخ بعودة المعلقَيْن الكبيرَيْن لكابينة التعليق مُجددًا، أسعد الوسط الرياضي، لاسيما وإنَّ عودتهما ستعيد ذكريات الزمن الجميل لعشاق الساحرة المستديرة، الذين اعتادوا على مشاهدة المباريات بصوتَيْ ناصر الأحمد ومحمد البكر، والتي ستكون من خلال ديربي الرياض.

ويعتبر المعلقان الكبيران محمد البكر وناصر الأحمد من أفضل المعلقين القدامى الذين تطرب لهم الأسماع؛ لذا تستعرض لكم “المواطن” من أرشيف الكرة السعودية، التي تجمع ناديَيْ الهلال والنصر، بالصوتَيْن الذهبيَّيْن، اللذين لا يمكن نسيانهما.













"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :