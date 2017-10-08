السبهان يطالب بتحالف دولي لمكافحة إرهاب حزب الله

المواطن - الرياض

طالب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بتشكيل تحالف دولي صارم لمواجهة الإرهاب عمومًا وحزب الله على وجه الخصوص.

وعبر السبهان عن رضاه عن العقوبات الأميركية ضد حزب الله الإرهابي مؤكدًا أنها جيدة لكنها لا تكفي.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :” العقوبات الأميركية ضد الحزب الميليشياوي الإرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي”.







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