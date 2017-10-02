السوق السعودية تستوفي جميع المتطلبات للانضمام إلى مؤشر فوتسي

المواطن - الرياض

شدد الرئيس التنفيذي لـ”تداول”، خالد الحصان، على أن السوق السعودية استوفت جميع المتطلبات للانضمام إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، معربًا عن تفهمه إرجاء الترقية؛ نظرًا لسرعة وتيرة التغيرات التي طرأت على السوق السعودية خلال فترة الـ9 أشهر الماضية، وبالتالي فإن المجتمع الاستثماري يحتاج إلى وقت إضافي لتفهم ومعاينة هذه التغيرات قبل أخذ القرار بالترقية.

وقال الحصان في تصريحات إلى “العربية”: إن السوق تثمّن تقرير “فوتسي راسيل” وتتطلع لمزيد من الإصلاحات، معربًا عن تفاؤله بسماع قرار إيجابي بشأن الترقية في مارس المقبل.

وحول نظام الحفظ المستقل، أكد الحصان أن تقرير “فوتسي” قد أشار إلى قبول التغييرات في نظام الحفظ، وهو نظام متاح منذ 2015، غير أن المطلوب هو فقط إضافة بعض الميزات للنظام المستقل التي ستكون جاهزة في يناير من العام المقبل.

وردًّا على السؤال، أوضح أن السوق السعودية قد تشكل 3% من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية المقدرة بـ90 مليار دولار، أي نحو مليارين إلى 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الانضمام الفعلي للسوق يتراوح بين 6 أشهر وسنة من تاريخ قبول الترقية، كشف أن هنالك إجراءات جديدة لجذب الشركات الأجنبية للإدراج خلال العام المقبل منها شركات خليجية، حيث يتم البحث حاليًّا مع عدد من الشركات لبحث مدى جاذبيتها للإدراج بالسوق السعودية، إلى جانب العمل على تطوير الإطار التنظيمي للإدراج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :