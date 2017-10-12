السومة: لن أسامح نفسي على ابتعادي عن المنتخب السوري

المواطن - الرياض

أكد المحترف السوري عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن منتخب بلاده قدم مستوى مميزاً خلال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مروراً بالملحق أمام أستراليا.

وكان المنتخب السوري قد خسر أمام أستراليا 2-1، في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري: «رغم الظروف التي نمر فيها إلا أننا قدمنا مستوى مُرضياً للجميع، وتمنينا أن نُفرِحَ الشعب السوري بالتأهل».

وتابع السومة: «لن أسامح نفسي عن الفترة التي قضيتها بعيداً عن صفوف المنتخب السوري، ولكنها إرادة الله، لن أتخلى عن نسور قايسون مجدداً، وهدفنا إسعاد الشعب المتفرق منذ 7 سنوات». وأضاف هداف الدوري السعودي: «سنستعد جيداً لكأس آسيا 2019 وسنحاول أن نصل للنهائيات، النجم المصري محمد صلاح تواصل معي طيلة هذه الفترة وأشكره على وقفته معي».

وكان المحترف المصري محمد صلاح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، قد ساند شقيقه السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي بعدما فشل الأخير في قيادة بلاده نحو مونديال روسيا 2018.

وقال النجم المصري في رسالة لعمر السومة: «أحيانًا كرة القدم تكون قاسيةً لكنها تعطيك الفرصة للعودة من جديد، لذلك أثق في قدرة رجال سوريا على التواجد في مونديال 2022 إن شاء الله».







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