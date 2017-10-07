السياحة تدخل على خط الاستثمارات المشتركة بين موسكو والرياض

اقترح رئيس لجنة الثقافة والرياضة في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) سيرجي كريفونوسوف، إقامة تعاون خاص مع المملكة في قطاع السياحة.

وأضاف عضو البرلمان الروسي أن “العلاقات السياحية الخاصة هي اتفاق بين الدول على تهيئة المناخ المواتي لتطوير التعاون المشترك في قطاع السياحة؛ ما يعني تقديم تسهيلات في الحصول على التأشيرات وتبادل الوفود السياحية وجذب الاستثمارات في صناعة السياحة” بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي”.

وأضاف كريفونوسوف: ” الاتفاقيات تهدف إلى التعاون في قطاع السياحة، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع بالبلدين. وعادة ما يتفق الطرفان، على الاهتمام الخاص بتنمية السياحة الاجتماعية والصحية والمهنية والثقافية، والاتفاقيات تنظم رحلات الوفود السياحية، فضلاً عن سفر السياح من بلد ثالث، ويمكن أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتبادل السياحي بين البلدان”

وأوضح: توصي الاتفاقيات بتوفير الدعم من تبادل المعلومات في مجال السياحة والمشاركة في المعارض السياحية وغيرها من الفعاليات”

ودعا البرلماني الروسي إلى اتخاذ الإجراءات المباشرة وغير المباشرة لدعم قطاع السياحة من خلال التعاون بين للشركات السياحية على أساس الاتفاقيات الحكومية الثنائية والتشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الأجنبي والمزايا الضريبية والجمركية التي تحفز الاستثمار في هذا القطاع. وقال: “آفاق تنمية السياحة بين روسيا والمملكة العربية السعودية مرتبطة بالتعاون بين بالبلدين ونحن في حاجة إلى تفاهم مشترك في هذا المجال”.

يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير قد دعا السياح الروس إلى زيارة المملكة للتعرف على معالمها الأثرية والتاريخية.

وقال الجبير، خلال حوار له مع قناة روسيا 24 الإخبارية: “نحن نطور السياحة في المواقع الثقافية والتاريخية، وآمل أن يأتي السياح الروس لرؤية ما نقوم به في هذا الصدد”.