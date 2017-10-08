الصحة تتلقى ٧٦٧ بلاغاً حول مقاصف مدرسية مخالفة

المواطن - الرياض

بلغ إجمالي البلاغات التي تلقاها مركز خدمة 937 منذ بدء العام الدراسي الحالي وحتى الآن 767 بلاغاً, حيث حظيت دعوة الصحة بتفاعل كبير للإبلاغ عن المقاصف المدرسية المخالفة التي تبيع المواد الغذائية والمشروبات الممنوع توريدها وبيعها، وذلك بحسب القائمة المعتمدة من الصحة.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث عدد البلاغات الواردة، وتليها المنطقة الشرقية وجدة، وذلك وفق آلية تتبعها الصحة للإبلاغ عبر خدمة 937.

وأوضحت الصحة، أن عدد البلاغات التي تم إغلاقها بلغ 663 بلاغاً ونسبة الإقفال 86.44%.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية، وبما يُسهم -بإذن الله- في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي.







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