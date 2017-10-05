الصفقة الرابحة.. هذا السلاح الروسي المتطور في المملكة قريبًا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لروسيا، ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين بمقر الحكم في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، لا سيما وأن الملفات المتوقع مناقشتها بين الزعيمين قد تتضمن استئناف الجهود المشتركة لخفض إنتاج النفط، إضافة إلى مناقشة إمكانية التعاون العسكري وصفقات السلاح المتوقع إتمامها بين روسيا والسعودية.

وقال بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام الملك سلمان في إحدى قاعات الكرملين المذهلة “هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ملك سعودي في تاريخ علاقاتنا وهذا بحد ذاته حدث بارز”، مضيفًا “إنني متأكد من أن زيارتكم ستعزز العلاقات بين دولنا”.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قوله إن روسيا والمملكة العربية السعودية ينتظر توقيعهما على اتفاقيات تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار بما في ذلك صندوق استثماري للطاقة مليار دولار واتفاق بقيمة 1.1 مليار دولار لشركة سيبور العملاقة للبتروكيماويات في روسيا لإنشاء مصنع بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة “كومرسانت” الروسية أن بوتين وسلمان سيبحثان أيضًا اتفاقًا حول الأسلحة التي يمكن للمملكة أن تشتريها من موسكو، والتي قد تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار لتزويد الرياض بنظام S-400 للدفاع الجوي، وهو الأحدث ضمن المنظومات الدفاعية الروسية.

وتعتمد روسيا والمملكة العربية السعودية اعتمادًا كبيرًا على الصادرات النفطية، كما أن الهبوط العالمي في أسعار النفط الخام الذي بدأ في عام 2014 أثر بشكل واضح على اقتصاد البلدين.







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