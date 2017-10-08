العامري: قبائل العوامر تتبرأ من إرهابي جدة.. ونحن جميعاً فداء للوطن

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

استنكر الشيخ محمد بن علي آل شاكر العامري، شيخ قبائل العوامر بمحافظة العرضيات، العملَ الجبان الذي استهدف رجال الحرس الملكي.

وقال الشيخ العامري: “بلغنا وبكل أسف ما حصل يوم أمس من المدعو منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري من عمل إرهابي جبان استهدف فيه رجال الحرس الملكي بهذا العمل الرخيص وهذا الفكر الضال، وإن شيخ وقبائل العوامر بمحافظة العرضيات التابعة لمكة المكرمة تستنكر هذا العمل الجبان، والتي لا يشرفها أبداً أن ينتمي لها هذا الإرهابي، فقبائل العوامر -ولله الحمد- قدمت 10 من الشهداء، وأكثر من 12مصاباً بالحد الجنوبي، وهي على استعداد أن تقدم الغالي والنفيس خدمةً للدين والمليك والوطن.

وختم تصريحه بقوله: “نسأل الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل مكره، وأن يحفظ قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وحكومتنا الرشيدة من كل مكروه، وأن يديم نعمة الإسلام والأمن والاستقرار على بلادنا، وأن يرد كيد كل متربص في نحره”.







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