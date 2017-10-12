الوزير العواد : الملك وولي العهد حريصان على السودان ورفاهية شعبه

المواطن - الرياض

أثنى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد على جهود المملكة التي تكللت بالنجاح في رفع العقوبات الأميركية عن الخرطوم قبل عدة أيام.

ن الجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تكللت بالنجاح -ولله الحمد- لدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان”.

ن الجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تكللت بالنجاح -ولله الحمد- لدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان”.

وقال العواد في تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال عثمان :”إ

وقال العواد في تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال عثمان :”إ

وقال العواد في تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال عثمان :”إ ن الجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تكللت بالنجاح -ولله الحمد- لدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان”.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقة الإعلامية بين البلدين وتطوير مجالاتها لخدمة القضايا المشتركة.

وتركزت المحادثات على تقوية العلاقات الإعلامية الثنائية ودعم جوانب التواصل من خلال وسائل التقنية والوسائل الحديثة للنشر الإعلامي بين البلدين.

وأضاف العواد أن خادم الحرمين وسمو ولي العهد، حريصان كل الحرص على متانة العلاقات مع السودان وعلى كل ما من شأنه تحقيق رفاهية الشعب السوداني وازدهاره.

وهنأ وزير الثقافة والإعلام، الوزير السوداني برفع العقوبات عن السودان، متمنيًا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار جمهورية السودان الشقيقة.‎