عاجل .. الفيفا يفتح تحقيقًا رسميًّا مع ناصر الخليفي.. والشرطة الإيطالية تكشف فساده

المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب التحقيقات مع القطري ناصر الخليفي، رئيس شبكة بي إن سبورت، في اتهامات فساد تتعلق بمنح الحقوق الإعلامية لبطولات كأس العالم إلى بلدان معينة.

وفي ذات السباق، أعلنت الشرطة الإيطالية أن القطري ناصر الخليفي وضع فيلا في سردينيا بتصرف أمين الفيفا الموقوف، جيروم فالكه، قيمتها 7 ملايين يورو، شكلت “وسيلة فساد” استخدمها الخليفي لفالكه.

وقامت الشرطة الإيطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل “وسيلة فساد” والتحقيق مع مسؤولين عن شركة خاصة بالفيلا.

هذا ويواجه القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قضية جنائية أمام النيابة العامة السويسرية فيما يتعلق بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم لبلدان معينة.

وأكدت النيابة العامة السويسرية بالأمس، عبر المدعي العام، أن القضية فتحت في 20 مارس الماضي ضد القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لشركة ”بي إن سبورتس“، وجيروم فالكه الموقوف من لجنة القيم ورجل أعمال آخر.

وذكر المدعي العام السويسري أن جيروم فالكه أمين عام الفيفا السابق متهم بقبول مزايا لا مبرر لها من القطري ناصر الخليفي، وتم تفتيش ممتلكاته في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وجاء تفتيش مكاتب ”بي إن سبورتس” التلفزيونية في باريس في إطار تحقيق النيابة العامة السويسرية مع رئيسها القطري ناصر الخليفي وجيروم فالكه أمين الفيفا الموقوف على خلفية بيع الحقوق الإعلامية لكأس العالم.







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