القويز: السعودية تمتلك فرص التطوير حاليًا أكثر من أي وقت مضى

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، إن الوقت الحالي يشهد أكبر الفرص للتغيير والإصلاح في المملكة مقارنة بأي وقت مضى، لافتًا إلى أن السعودية تسير بخطى ثابتة لتقليل تأثيرات المخاطر والمحاذير المحتملة في طريقها نحو تنفيذ خططها الإصلاحية في شتى المجالات.

وأكد القويز خلال لقائه شبكة “CNBC” الأميركية، “أنه كلما كان لديك شيء له هذا المستوى العالي من الطموح، مع ضيق الجدول الزمني، يظل التحدي الحقيقي هو الحصول على ما يمكن القيام به والحصول على ذلك مع المستوى المناسب من الجودة والنمط الصحيح من التسلسل”.

وأوضح أن هيئة سوق المال قامت بعمل رائع على مستوى وضع الخطط وتنفيذها على نحو جيد، وذلك في أعقاب كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مخطط اقتصادي متوسط الأجل يهدف لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن النمط التقليدي في الاعتماد على الدخول النفطية بشكل رئيسي، وتحويل المسار إلى العديد من الإيرادات غير النفطية في السعودية.

وأعرب القويز عن ثقته في نجاح عملية اكتتاب شركة بترول أرامكو خلال العام المقبل، والتي تنوي طرح 5% من أسهمها للاكتتاب خلالها، لافتًا إلى “أن المملكة تعمل على علاج ثغرات قليلة جدًا تم اكتشافها في اللوائح المحلية”.

وأوضح رئيس هيئة السوق المالية أن الاكتتاب الذي طال انتظاره يحفز جهودًا أوسع لإصلاح النظام المالي في البلاد، وهو الأمر الذي تنظر إليه المملكة بعين الاهتمام.

يذكر أن المملكة قد اتخذت العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال الأشهر الماضية، في إطار رؤية 2030 الشاملة، والتي يأتي على رأس بنودها طرح الاكتتاب العام لأرامكو خلال العام المقبل.







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