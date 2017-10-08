القيادة تُهنئ رئيس جمهورية أوغندا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تُهنئ رئيس جمهورية أوغندا بذكرى استقلال بلاده

2017/10/08
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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