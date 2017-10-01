القيمة المضافة تدخل تويتر بتغريدة ورابط

المواطن - الرياض

دشنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مساء اليوم الأحد، الحساب الرسمي الخاص بضريبة القيمة المضافة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت الزكاة والدخل، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن حساب القيمة المضافة سيكون تفاعليًّا حول ضريبة القيمة المضافة.

ونشر حساب القيمة المضافة في أول تغريدة له اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة المضافة، التي يبدأ تطبيقها في أول يناير من العام المقبل 2018م.

ويمكن الاطلاع على الائحة التنفيذية للضريبة هنا

المعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد كمصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

يذكر أنه في يونيو 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير ٢٠١٧م (جمادى الأولى ١٤٣٨هـ). وفي هذا الإطار، التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءًا من 1 يناير 2018م (14 ربيع الآخر ١٤٣٩هـ).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :