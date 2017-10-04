المبارك محافظًا للهيئة العامة للعقار.. سيرة مليئة بالإنجازات والمناصب القيادية

المواطن - الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين عصام بن حمد بن علي المبارك محافظًا للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة.

وعصام بن حمد المبارك هو الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وسبق أن شغل المبارك عددًا من المناصب القيادية في وزارة التجارة والصناعة، منها عمله ملحقًا تجاريًّا للمملكة في جنيف.

كما عمل المبارك مديرًا عامًّا للتجارة الخارجية ومستشارًا لوزير التجارة الأسبق أسامة فقيه، ووكيلًا لوزارة التجارة المساعد للصناعة.

وكُلف المبارك بالعمل أمينًا عامًّا لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

ويعد عصام بن حمد بن علي المبارك أحد الكفاءات الوطنية الخبيرة في مجال التجارة والصناعة على المستوى الداخلي والدولي من خلال عضويته وترؤسه للعديد من المجالس والفعاليات واللجان الداخلية والدولية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :