المحكمة تعفي FBI من الكشف عن أداة فك تشفير هاتف إرهابي سان برناردينو

المواطن - وكالات

رفضت المحكمة طلب أسوشيتد برس، وUSA Today وVice news للكشف عن أداة القرصنة التي استعان بها مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح هاتف إرهابي سان برناردينو سيد فاروق.

ووفقا لموقع engadget الأمريكي، اعترضت القاضية تانيا تشوتكان على الطلب، بحكم صدر في وقت متأخر من يوم 30 سبتمبر، بحجة أن المخاطر التي تنطوي عليها تسمية البائع، وبالتالي الأداة أو الثمن المدفوع سيشكل خطرا كبيرا وسيضر بمصالح الجميع.

وقالت “تشوتكان”، إن هذا الأمر من شأنه أن يجعل الشركة هدفاً للاختراقات الانتقامية والاستغلال الذي لن يمكنها الصمود أمامه، في حين أن الثمن سوف يكشف للخصوم كيف يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي استخدام هذه الأداة في المستقبل بسهولة.

كما رفضت حجة أن إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بأن سعر الأداة كان”مرتفع جدا” يعادل الكشف الرسمي ويجبر على إطلاق سراح معلومات أكبر، مؤكدة أن المعلومات يجب أن تكون أكثر تحديدا من ذلك، فبينما أشار كومي إلى أن الأداة كانت فعالة فقط مع هاتف آيفون 5c ونظام التشغيل ios 9، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكن أن يجد وسيلة لتوسيع فائدتها أو مطالبة المطورين بابتكار أداة مماثلة، لذا فالكشف عن البائع يمكن أن يضر بجهود مكتب التحقيقات الفيدرالي المستقبلية لحماية الأمن القومي”.

جدير بالذكر أن هذا الحكم لن يرضي المدافعين عن الخصوصية، ممن يشعرون بالقلق من امتلاك مكتب التحقيقات الفيدرالي لمثل هذه السلطة، ورفض الكشف عن تفاصيل الأداة.







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