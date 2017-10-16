المراوغة.. سلاح مورينيو لفرض شروطه على شياطين مانشستر

المواطن – ضياء خضر

ما زالت حالة الشد والجذب هي المسيطرة على العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وإدارة النادي، وذلك في ظل الرغبة التي أبداها مسؤولو النادي الإنجليزي مؤخراً لتمديد التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم.

ويبدو أن البداية الجيدة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم كانت هي الدافع لإدارة مانشستر يونايتد لتوقيع عقد جديد مع مورينيو، رغم أن تعاقده الحالي يمتد حتى نهاية موسم 2018- 2019.

وفي تلك الأثناء كشفت تقارير صحفية أن مورينيو يعتمد سياسة المراوغة في مفاوضاته مع إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، حيث يسعى المدرب البرتغالي لزيادة الشق المادي المقترح لعقده الجديد، معتمداً في ذلك على رغبة النادي في الإبقاء عليه.

ووفقاً لتعاقده الحالي يحصل مورينيو على مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني سنوياً من مانشستر يونايتد، لكن المدرب البرتغالي يعتبر أن ذلك المبلغ لم يعد يرضي طموحاته الشخصية في ظل الطفرة التي شهدها الفريق تحت قيادته، قياساً بالسنوات العجاف التي عاشها الشياطين الحمر، منذ رحيل مدربهم التاريخي السير أليكس فيرجسون.

ومن غير المستبعد أن يواصل مورينيو في مماطلة مسؤولي اليونايتد خلال الفترة القادمة، أملاً في تنفيذ رغباته والموافقة على الشروط المالية التي يسعى لتضمينها في عقده الجديد، والتي يأتي في مقدمتها بعض الحوافز والمكافآت التي سيتم ربطها بالإنجازات التي يحققها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وتجدر الإشارة إلى أن مورينيو يتربع على مقعد المدير الفني لمانشستر يونايتد منذ صيف العام الماضي، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الماضي، فضلاً عن لقب السوبر الإنجليزي (الدرع الخيرية) في بداية الموسم الحالي.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل حالياً وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين فقط عن جاره مانشستر سيتي متصدر الترتيب وذلك بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.







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