الملك سلمان للإغاثة يمول إنشاء مركز طبي في تعز بـ 2 مليون دولار

المواطن - الرياض

أعلن نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مليوني دولار لإنشاء مركز العظام والجراحة بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز.

وافتتح المسؤول اليمني، المركز يوم أمس في مدينة تعز عاصمة المحافظة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وذكر “جباري”، أن المركز سيخفف من معاناة المرضى خاصة من الجرحى الذين يحتاجون لتدخلات علاجية عاجلة، مشيراً إلى اعتماد الحكومة الشرعية موازنة شهرية تقدر بـ 48 مليون ريال يمني لتشغيل المركز.







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