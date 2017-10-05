الملك سلمان يدعو الرئيس الروسي لزيارة المملكة.. وبوتين: سألبي الدعوة

المواطن - موسكو

استقبل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

وعقد الزعيمان مباحثات ثنائية دعا خلالها الملك سلمان الرئيس بوتين لزيارة الرياض.

ورد بوتين بقوله: “سألبي دعوتكم لزيارة المملكة مرة أخرى”.

وأضاف الملك سلمان خلال القمة التاريخية في موسكو أن على إيران وقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

وتابع الملك سلمان خلال القمة التاريخية نحن حريصون على تكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :