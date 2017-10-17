الملك يجري اتصالًا هاتفيًّا بحيدر العبادي ويؤكد دعم المملكة لوحدة العراق

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، مساء أمس، بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، أكد فيه دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.

وجدد الملك المفدى دعوة المملكة جميع الأطراف لضبط النفس ومعالجة الأزمة من خلال الحوار لتجنيب العراق الشقيق مزيدًا من الصراعات الداخلية.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي بموقف خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بأمن واستقرار العراق، وأكد حرص الحكومة العراقية على تفادي أي تصعيد عسكري وحرصها على استتباب الأمن في جميع الأراضي العراقية.







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