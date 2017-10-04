الملك_سلمان_في_موسكو يتصدر الترند.. ومغردون: قلوبنا معك في حلك وترحالك

المواطن - محمد عبدالواحد

أشاد السعوديون، على موقع تويتر، بالجهود الضخمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية المملكة، ورسم خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي بها وتحقيق الأمن والسلم بالمنطقة العربية، من خلال توسيع رقعة تحالفات السعودية شرقًا وغربًا، وآخرها زيارته الحالية إلى روسيا.

ودشن السعوديون وسم “الملك سلمان في موسكو”، الذي تصدر الترند على تويتر، معربين من خلاله عن فخرهم واعتزازهم بجهود الملك سلمان، كما تنوعت المشاركات عبر الوسم من كل الشرائح المجتمعية، وأيضًا مشاركات مغردين من خارج المملكة.. فكتب حساب وزارة الخارجية السعودية: “زيارة ملكية تاريخية”.

ودعا عبداللطيف آل الشيخ، قائلًا: “اللهم احفظ ملكنا في حله وترحاله.. فوق كل أرض وتحت كل سماء”.

وقال هايف النقيز: “سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- يصل إلى موسكو.. يا تاج راسي يا بو فهد.. حمدًا لله وشكرًا له على وصولك وسلامتك”.

ووصف حساب الملك سلمان بـ”أسد العرب”، قائلًا: “وصول أسد العرب خادم الحرمين إلى روسيا.. الملك سلمان بموسكو وقلوب وعيون الشعب السعودي كلها معك سيدي.. حفظك الله”.

وعبر إبراهيم الفريج عن تطلعه بأن تكون الزيارة مثمرة، قائلًا: “حفظ الله خادم الحرمين في حله وترحاله، وإن شاء الله تثمر الزيارة لما فيه ازدهار مملكتنا. والله يديم عليها الأمن والأمان”.

وأضاف المغرد الشهير “بن عويد”: “غادر الملك سلمان إلى موسكو.. وغادرت معه قلوب الشعب.. وكأنهم مرافقين معه”.







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