المملكة تحقق المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية في كرواتيا

المواطن - واس

حققت المملكة العربية السعودية تفوقاً جديداً في ميدان المنافسات القرآنية، وذلك بفوز المتسابق : عبدالله بن صلاح بن حميدان الصاعدي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة، الطالب في الجامعة الإسلامية، وذلك بحصوله على المركز الأول في المسابقة الأوروبية الدولية لحفظ القرآن الكريم الرابعة والعشرين بكرواتيا، التي أقيمت خلال المدة 6-10 من شهر محرم 1439هـ.

وقال الصاعدي في تصريح له عقب فوزه: “إنَّ ما أكرمني الله تعالى به من إتقان حفظ كتابه الكريم، والتفوق على زملائي المتسابقين من دول مختلفة في المسابقة الأوروبية الدولية لحفظ القرآن الكريم، وحصولي على المركز الأول جاء بتوفيق المولى سبحانه وتعالى، ثم حث والدي على حفظ وإتقان القرآن الكريم وما تبذله الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة من برامج وخطط تشجع الشباب على التمسك بالقرآن الكريم وملازمته حفظاً وتلاوة وتدبراً.

وعبّر الصاعدي عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، أمام ما يقدمه من رعاية وتوجيه لأهل القرآن الكريم، كما قدَّم شكره وتقديره للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية ممثلة بالأمين العام الدكتور منصور بن محمد السميح، وما بذلاه من متابعة الترشيح والاستعداد، لخوض المنافسة في المسابقة الأوروبية لحفظ القرآن الكريم، الأمر الذي حقق إضافة إنجاز قرآني مبارك، في سجل الإنجازات لأبناء المملكة العربية السعودية.







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