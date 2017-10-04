المملكة في الأمم المتحدة: رؤية 2030 وبرامجها الـ13 تُلبي أهداف التنمية المستدامة

المواطن - واس

أكدت المملكة العربية السعودية أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها الـ13 أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة المملكة في الأمم المتحدة أمس خلال المناقشات العامة للجنة الثانية من أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاها السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بن عصام خشعان.

وقال:” لقد عملت المملكة على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة، والمسار الثاني يركز على تطوير خططها التنموية الوطنية (رؤية المملكة 2030) ودمجها ضمن أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف أن “رؤية المملكة 2030 وبرامجها الـ 13 مثل برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج إعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات وغيرها من البرامج والمؤشرات قد أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة”.

وأكد محمد خشعان التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في التعاون مع شركائها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل بلا كلل لتحقيق تلك الأهداف، والمشاركة بنشاط مع الدول الأعضاء، في جميع الجهود والمناقشات خلال هذه الدورة، متمنياً تحقيق الدول للأهداف التي تصبوا إليها.







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