“المواطن” ترصد آخر نتائج المنتخب السعودي مع فرق الـtop 10

المواطن ـ محمد سلام

تنتظر المنتخب السعودي مباراة ودية قوية أمام كتيبة المنتخب البرتغالي المميزة، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، وذلك يوم 10 نوفمبر المقبل، في إطار تحضيرات المنتخبين لمونديال كأس العالم روسيا 2018.

المباراة ستقام على ملعب ماجالاش بيشاو في مدينة لييرا البرتغالية، وستكون فرصة مميزة أمام المنتخب السعودي للإعداد القوي نحو بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك أمام المنتخب البرتغالي ثالث التصنيف العالمي، وحامل لقب بطولة أوروبا الأخيرة.

وبالنظر إلى مباريات المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة أمام المنتخبات المتواجدة في تصنيف أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم، نجد أن الأخضر لعب أمام الأوروجواي سابع التصنيف العالمي في هذا التوقيت يوم 10 أكتوبر 2014 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1- 1.

وفي يوم 14 نوفمبر 2012 لعب المنتخب السعودي أمام الأرجنتين ثالث التصنيف العالمي بهذا التوقيت، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي يوم 8 سبتمبر 2012 لعب المنتخب السعودي أمام منتخب إسبانيا أول التصنيف العالمي في حينها، وانتهى اللقاء بفوز منتخب إسبانيا 5- 0 في لقاء أقيم على ملعب باسارون في أسبانيا.

وكان المنتخب السعودي قد لعب في شهر أكتوبر الجاري مباراتين وديتين عقب تأهله الرسمي إلى كأس العالم 2018، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد إدغاردو باوزا.

وفاز المنتخب السعودي في المباراة الأولى على منتخب جامايكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم انهزم في المباراة الثانية أمام منتخب غانا بثلاثة أهداف دون مقابل، وأقيمت المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :