الموز والأفوكادو يحميان من السكتة القلبية

المواطن - وكالات

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الموز والأفوكادو قد يساعد على منع تصلب الشرايين، التي يمكن أن تؤدي إلى تطور أمراض القلب، وفق ما أشار إليه موقع “ديكان كرونيكل” نقلاً عن مجلة “ج سي إي انسيت”.

وأوضحت الدراسة الصادرة وسط هذا الأسبوع أن كلاً من الأفوكادو والموز غنيان بمادة البوتاسيوم، التي يمكن أن تقلل من تكلس الأوعية الدموية وهي مضاعفة (طبية) مشتركة في كل من القلب وأمراض الكلى، حيث يُعتقد أن مادة البوتاسيوم تُنظم الجينات التي تُساعد على الحفاظ على مرونة الشريان.

وأجريت الدراسة على فئران حصلت على كمية متباينة من البوتاسيوم في وجباتها الغذائية. ولاحظ العلماء أن الفئران التي حصلت على وجبات غذائية تحتوي على كمية صغيرة من البوتاسيوم، ارتفعت لديها صلابة الأبهر (أكبر شريان في الجسم)، بالمقارنة مع الفئران التي حصلت على كمية عادية أو مرتفعة من البوتاسيوم في وجباتها الغذائية.

ويرى الدكتور في جامعة ألاباما، بول ساندر، أن نتائج الدراسة تكتسي أهمية كبرى، لأنها أظهرت فائدة تناول كمية كافية من البوتاسيوم في الوقاية من تكلس الأوعية الدموية “لدى الفئران المُعرضة لتصلب الشرايين، وأظهرت التأثير السلبي لانخفاض استهلاك البوتاسيوم”. وفي السياق ذاته، كانت دراسات سابقة قد بينت أن الشرايين القاسية أو الصلبة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية. وفي حال أصبحت الشرايين صلبة أو قاسية فإن ذلك يعرف طبياً بمرض”تصلب الشرايين”.







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