النائب العام: مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن لها القدح المُعَلى

المواطن - واس

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره هي اجتماع على الخير كله، تشرئب إليها الأعناق، ويأتي إليها من كل فج عميق من حملة القرآن، وحفظته والمعتنين به، الذين هم أهل الله، وخاصته.

وأضاف بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين من المسابقة في المسجد الحرام : ” قد اجتمع في هذه المسابقة الجليلة ما يرفع قدرها وشرفها وشأنها، ويجعلها في مقدمة مصاف مسابقات القرآن الكريم الأخرى ــ وفي كل خير ــ ولها القدح المُعَلى فالمسابقة تُعنى بكتاب الله تعالى أيما عناية وأيما اهتمام، وباسم ملك شهد له الداني والقاصي بفضله، وخدمته الإسلام والمسلمين، ومد يد العون لهم، الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه وجعل الفردوس الأعلى مثواه ــ فناسب كل المناسبة وصف المسابقة بالدولية، وقد ازدانت جمالاً وحسناً بإقامتها على أفضل مكان على وجه الأرض مهبط الوحي، مهبط القرآن الكريم الذي من أجله أقيمت هذه المسابقة، إنها مكة المكرمة.







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