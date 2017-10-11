النقد تستعد لفرض قواعد أكثر صرامة على شركات التأمين

المواطن - الرياض

كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ستفرض قواعد أكثر صرامة على شركات التأمين، موضحة أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة لتعزيز قطاع التأمين بحيث يضم الشركات القوية فقط.

وأشارت المصادر- بحسب “رويترز”- إلى أنه سيتم تطبيق إطار إشرافي رقابي جديد خلال الأشهر المقبلة، يجبر شركات التأمين على تحسين الرقابة الداخلية لدى الشركات وزيادة متطلبات رأسمالها بشكل كبير، علمًا أن المتطلبات الحالية لأنشطة التأمين تبلغ 100 مليون ريال، و200 مليون ريال لأنشطة إعادة التأمين. ونقلت المصادر عن مسؤول قوله: إن الهدف هو خفض عدد الشركات إلى النصف.

وكانت المؤسسة أعلنت، أمس، إيقاف نشاط 9 شركات تعمل في قطاع التأمين؛ بسبب عدم استيفائها “كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة بشأن تصويب أوضاع تلك الشركات”.







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