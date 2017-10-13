الهربس التناسلي انتقل من الشامبانزي للإنسان قبل 3 ملايين عام

المواطن - وكالات

كشف باحثون في “معهد العلوم الحيوانية البريطانية، من خلال فحص وتحليل للبيانات والمعلومات المستمدة من أرشيف الحفريات والآثار القديمة، عن انتقال فيروس “الهربس التناسلي” من الشامبانزي إلى الإنسان منذ 3 ملايين عام.

واستعان فريق البحث، برئاسة الباحثة شارلوت هولاكروفت، بشبكات”بايزي” المتخصصة في التشخيص الطبي واعتمد على تحليل البيانات المستخلصة عن الغابات الأفريقية الاستوائية التي عاش فيها الشامبانزي والإنسان قديمًا، واعتمد الإنسان في السابق على الصيد وأكل لحوم قردة الشامبانزي، ما ساهم في انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان، مثلما حدث في فيروس الإيدز عندما هاجر الإنسان الأول إلى إفريقيا منذ 100 ألف عام.







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