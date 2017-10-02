الوطن بخير

عبدالعزيز بن محمد بن شعيل

جاء يوم الجمعة 23 سبتمبر 2017 يوم الوطن، ذكرى اليوم الذي وحّد جلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – البلادَ الطاهرة؛ ليعطي الشعب درساً آخر من صور التلاحم، حيث عمّت الأفراح مدن وشوارع المملكة في احتفالية كرنفالية رائعة.

مَن يزور المملكة العربية السعودية اليوم سيشهد: المشاريع التنموية قائمة.. الجامعات.. المنجزات.. التحدي لقيام واستمرار دولة عصرية بفضل الله سبحانه وتعالى؛ حتى بات الاقتصاد السعودي والحضور الثقافي والتميز الرياضي مفخرةً لكل أبناء الوطن وشعوب البلاد العربية.

نحن أمام تحدٍّ كبير لتحقيق رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 التي ستُغير البلاد بالكامل؛ لتكون -بإذن الله- إحدى الدول المتقدمة في الصناعات والابتكارات والتنمية، سترتقي من الاستهلاك إلى الإنتاج‏، وهذا يتطلب تكاتف المسؤولين بعمل دؤوب متواصل وفق برامج وخطط ولجان تعمل بآلية مُتقنه ودراسات.

أخيراً.. أبتهل إلى المولى القدير، أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله ونصره- وسمو ولي عهده الأمين. وأن يسدد جهودهم المباركة لرفعة الوطن والمواطن.







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