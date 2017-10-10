انقذوا_اليونسكو_من_الارهاب .. قطر تشتري الأصوات ومرشحها مُهرب آثار!

المواطن - الرياض

مع اقتراب موعد اختيار رئيس اليونسكو، تصاعد قلق كبير من فوز مرشح قطر في الانتخابات؛ خشية استخدامه لمصالح سلطة الدوحة الداعمة للإرهاب.

مرشح قطر:

ومرشح قطر، هو حمد عبدالعزيز الكواري، الذي طالما قدم خدماته لأهداف قطر التخريبية عبر مناصبه، حيث تأثر بجماعة الإخوان الإرهابية، واستخدم مناصبه لخدمة أجندة حكومته التخريبية.

وزار الكواري إيران بعد المقاطعة الخليجية ليصلي في قبر الخميني، كما قدم رشاوى كتبرعات لتمرير أجندة حكومته الداعمة للإرهاب، وثبت تورطه في تهريب آثار من مصر والعراق.

قطر تشتري الأصوات:

كما كشفت وسائل إعلام فرنسية تقديم قطر عروضًا مالية سخية لشراء أصوات مندوبين باليونسكو من أجل فوز مرشحها برئاسة المنظمة الذي يحتاج 30 صوتًا للفوز.

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسم “أنقذوا اليونسكو من الإرهاب”، بهدف منع وصول مرشح قطر إلى رئاسة المنظمة الأممية.

وأكد علي خليل أن منظمة اليونسكو منظمة إنسانية بالدرجة الأولي، وفوز مرشح دويلة الإرهاب يقضي على شرفها بجدارة، ليحتقرها العالم.

مصر تنافس:

وتنافس مصر على منصب الأمين بالسفيرة مشيرة خطاب، والتي حصلت على المركز الثالث في عدد الأصوات بعد قطر وفرنسا.

وأسفرت نتائج تصويت الجولة الثانية اليوم التي يتنافس فيها 6 مرشحين، بينهم مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا، بعد انسحاب مرشح أذربيجان قبل انطلاق الجولة الثانية، عن حصول مشيرة خطاب على 12 صوتًا، فيما حصل المرشح القطري على 20 صوتًا، بينما حافظت مرشحة فرنسا على أصواتها الـ13 التي حصدتها في الجولة الأولى.







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