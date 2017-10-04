بأمر الملك .. ثلاثة مدراء لثلاث جامعات .. السبيعي لـ #نجران .. قاسم لـ#الباحة .. الروقي لـ #تبوك

المواطن - واس

صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإعفاء الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه.

وتعيين الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -بإعفاء الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه. وتعيين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.







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