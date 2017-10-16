باجندوح يُجبر سييرا على تغيير خطة الديربي

المواطن - علي الحمداوي

قرر التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، تغيير التكتيك الخاص بالعميد قبل الديربي المرتقب أمام الأهلي بالدوري السعودي للمحترفين.

وجاء قرار سييرا، عقب عودة اللاعب جمال باجندوح، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بداية من أمس الأحد، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، بتمزق في العضلة الضامة.

ويفكر مدرب الاتحاد في اللعب أمام الأهلي، بثلاثة محاور، من أجل غلق المساحات في وسط الملعب ومنطقة الجزاء، أمام الراقي (صاحب أعلى سجل تهديفي حتى الآن بالدوري).

وتترقب الجماهير السعودية الديربي المنتظر، بين الأهلي والاتحاد، يوم السبت المقبل، بالجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.







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