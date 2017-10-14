بالأسماء.. تكليفات جديدة لقيادات تربوية بتعليم جازان

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي، قرارًا يقضي بتمديد التكليف والتكليف الجديد لعدد من القيادات التربوية، وجاءت التكاليف على النحو التالي:
أولًا- تمديد التكليف:
1- الأستاذ/ أبو القاسم بن جابر الحريصي مستشارًا تعليميًّا ومشرفًا على مكتبنا.
2- الأستاذ/ عبدالله بن يحيى أحمد زكري أمينًا للتعليم.
3- الأستاذ/ يحيى بن محمد يحيى عطيف متحدثًا رسميًّا ومستشارًا إعلاميًّا.
4- الأستاذ/ علي بن محمد يحيى عطيف مديرًا لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ومشرفًا على إدارة المتابعة.
5- الأستاذ محمد بن أحمد مطهر آل مطهر مديرًا لإدارة التخطيط والمعلومات.
6- الأستاذ/ محسن بن أحمد محمد عقدي مديرًا لإدارة الجودة الشاملة.
7- الأستاذ/ محمد بن يحيى محمد قحل مديرًا لإدارة الأمن والسلامة.
8- الأستاذ/ عبدالله بن أحمد آل مطهر مديرًا لإدارة تقنية المعلومات.
9- الأستاذ/ علي بن حمود علي الشريف مديرًا لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنين.
10- الأستاذ/ عثمان بن حسن عريبي مديرًا لوحدة تطوير مدارس- بنين.
11- الأستاذة/ زينب بنت شوعي إبراهيم بركات مديرةً لوحدة تطوير مدارس- بنات.
ثانيًا- التكليف:
1- الأستاذ/ علي بن محمد علي ضباح مديرًا لإدارة الإعلام التربوي.
2- الأستاذة/ أفراح بنت ناصر علي آل قاسم مديرةً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنات.
- وزير الإعلام السوداني لـ “المواطن”: السعودية أنهت معاناة 20 عامًا .. ونأمل المساعدة في رفعنا من قائمة الإرهاب والإعفاء من الديون