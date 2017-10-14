بالأسماء.. تكليفات جديدة لقيادات تربوية بتعليم جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي، قرارًا يقضي بتمديد التكليف والتكليف الجديد لعدد من القيادات التربوية، وجاءت التكاليف على النحو التالي:

أولًا- تمديد التكليف:

1- الأستاذ/ أبو القاسم بن جابر الحريصي مستشارًا تعليميًّا ومشرفًا على مكتبنا.

2- الأستاذ/ عبدالله بن يحيى أحمد زكري أمينًا للتعليم.

3- الأستاذ/ يحيى بن محمد يحيى عطيف متحدثًا رسميًّا ومستشارًا إعلاميًّا.

4- الأستاذ/ علي بن محمد يحيى عطيف مديرًا لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ومشرفًا على إدارة المتابعة.

5- الأستاذ محمد بن أحمد مطهر آل مطهر مديرًا لإدارة التخطيط والمعلومات.

6- الأستاذ/ محسن بن أحمد محمد عقدي مديرًا لإدارة الجودة الشاملة.

7- الأستاذ/ محمد بن يحيى محمد قحل مديرًا لإدارة الأمن والسلامة.

8- الأستاذ/ عبدالله بن أحمد آل مطهر مديرًا لإدارة تقنية المعلومات.

9- الأستاذ/ علي بن حمود علي الشريف مديرًا لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنين.

10- الأستاذ/ عثمان بن حسن عريبي مديرًا لوحدة تطوير مدارس- بنين.

11- الأستاذة/ زينب بنت شوعي إبراهيم بركات مديرةً لوحدة تطوير مدارس- بنات.

ثانيًا- التكليف:

1- الأستاذ/ علي بن محمد علي ضباح مديرًا لإدارة الإعلام التربوي.

2- الأستاذة/ أفراح بنت ناصر علي آل قاسم مديرةً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنات.







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