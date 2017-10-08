بالصور.. إحباط تهريب 602 ألف حبة كبتاجون بميناء ضباء

المواطن - تبوك

تمكّن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 602,463 حبة كانت مخبأة داخل شاحنتين قدمتا إلى الجمرك.

وأكد علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء: تم ضبط تهريب هذه الكمية من خلال محاولتين, حيث قدِمت أولاً للجمرك شاحنة محمّلة ببضاعة متنوعة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بوجود أجسام داخل ثلاجة ضمن الأمتعة المحمّلة, وبتفتيشها عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها 168,496 حبة, كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب داخل الثلاجة.

وأضاف العطوي أنه في المحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 433,967 حبة كانت مخبأة داخل طبقة من الصاج على امتداد أرضية تيدر الشاحنة. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.







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