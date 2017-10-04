بالصور.. إزالة تعديات على 105 آلاف م2 من أملاك الدولة بجدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

تمكنت ذهبان وطيبة في جدة من إحباط تعديات على عدة مواقع تابعة لنطاق البلديتين بمساحة قدرت بـ 105 آلاف م2 متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية فهد الزهراني بأن البلدية قامت خلال شهر ذي الحجة بإزالة مخطط عشوائي بمساحة ١٠٠ ألف متر مربع تقريبًا وعدد 23 من الأحواش غير نظامية والغرف شمال مخطط الرياض كما تم إزالة موقعين عبارة عن أسوار شمال ذهبان.

بدوره أوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فهد المطيري، أن البلدية قامت بإحباط تعديات على الأراضي الحكومية وعدد من مخططات المنح حيث تم إزالة عدد من الأسوار وملاحق أرضية تحت الإنشاء بمخطط أم الحمام العشوائي مقامة عن طريق التعدي بمساحة 5000 متر مربع وجرى متابعة المواقع التي تم إزالتها من قبل المختصين بهدف إزالة أي تعد بنطاق الفرع.

وشكرت أمانة محافظة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الأراضي الحكومية، بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.







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