بالصور.. ابن مسفر يحاضر عن فتن الشهوات والشبهات في شرورة

المواطن -حسين الحامد-شرورة

نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني بعنوان الفتن وموقف المسلم منها وذلك بجامع الملك فهد بالمحافظة.

وقد شهدت المحاضرة حضورا كبيرا جداً ضاقت به أرجاء الجامع وامتد حتى ساحاته الخارجية.



وقد تحدث ابن مسفر عن فتن الشهوات وفتن الشبهات، موضحًا أن فتن الشهوات هي المال والولد.

من جهته استقبل محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر في مبنى الضيافة بمقر المحافظة وعبر له عن سعادته بزيارته، آملاً أن تتكرر الزيارات الدعوية في الأيام القادمة.

بدوره أعرب ابن مسفر عن سعادته بلقاء أهالي شرورة وحبهم للخير والمحاضرات والزيارات الدعوية، شاكرًا المحافظة على حسن الاستقبال.







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