بالصور.. الفريق البلوي ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد محمد حكمي

المواطن - نايف عقيلي - جازان

نقل مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، عصر أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، لذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن ولي حكمي الذي استشهد بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الدين والوطن.



وقدم مدير عام حرس الحدود تعازيه خلال زيارته لذوي الشهيد في منزلهم في قرية المضايا التابعة لمركز المضايا، يرافقه قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وعدد من مديري الإدارات وقادة القطاعات والضباط.



وسأل الفريق البلوي، الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه المواقف عن أداء واجبهم بل ستزيدهم إصرار وعزيمة على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي.



وأعرب ذوو الشهيد من جانبهم عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية تعازيهم ومواساتهم واهتمامهم التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي.







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