بالصور.. القطاع الشمالي بالمظيلف يحتفل بيوم المسن العالمي

المواطن - ماجد الزبيدي - القنفذة

أقام مركز الرعاية الصحية الأولية بالمظيلف فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، تحت شعار “الانتقال إلى المستقبل الاستفادة من مواهب ومساهمات كبار السن في المجتمع”.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها إدارة المراكز الصحية، والقطاع الشمالي وبرعاية مسؤولة التوعية الصحية بمركز المظيلف سارة السيد، ومشرف القطاع الشمالي راشد الزهراني، وبإشراف مباشر من قبل مدير المركز، الدكتور عباس الخولي.

وحضر الاحتفال نائب المساعد للصحة العامة الدكتور مازن ومدير مركز غرب المظيلف الدكتور سلطان الغلفاني وعدد من كبار السن والمرضى، وتخلل الاحتفال محاضرات عن رعاية المسنين والتوعية بسرطان الثدي.

وقدم مشرف القطاع الشمالي، الأخصائي راشد الزهراني، شكره لكل من ساهم في إنجاح فعاليات هذا اليوم، من الطاقم الطبي ومشرفي التمريض وإدارة الصحة العامة، وتم توزيع الهدايا التذكارية للمسنين، وتكريم العاملين المساهمين في إنجاح هذه الفعاليات.







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