بالصور.. الملحق الثقافي بالهند يلتقي المبتعثين في بونا 

المواطن - خالد عكاش :

زار الملحق الثقافي في الهند الدكتور عبدالله بن صالح الشتوي غرب الهند وبالتحديد مدينة بونا حيث التقى بعدد من المبتعثين السعوديين خلال لقاء نظمته الملحقية الثقافية للوقوف على أحوالهم ومعرفة المشاكل والعقابات التي يواجهونها.

وفي مستهل اللقاء حمل الملحق تحية السفير السعودي الدكتور سعود بن محمد الساطي للطلاب وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الطلاب وشهد نقاشات ومداخلات عن الإشكالات والمصاعب التي تطرأ على الطلبة المبتعثين في كافة الأصعدة والمجالات الأكاديمية والتي تحول بشكل أو آخر دون تحقيق الطلاب هدفهم الذي يسعون إليه بأن ينالوا الدرجة العلمية.







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