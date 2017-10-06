بالصور.. المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته لمواجهة جامايكا

المواطن ـ محمد سلام

اختتم المنتخب السعودي، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب جامايكا، غدًا السبت، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وكانت القناة الرياضية السعودية قد أعلنت أنها ستنقل بشكل حصري مواجهة المنتخب السعودي، غدًا السبت، أمام منتخب جامايكا، وسيقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وسينطلق في تمام الساعة 20.15.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” مجانًا للجماهير، في مباراتي جامايكا غدًا، وغانا الثلاثاء المقبل، في إطار المباريات الودية التحضيرية لمونديال روسيا 2018.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي دعمًا للمنتخب الوطني في مشواره التحضيري للمشاركة العالمية، وتقديرًا للجماهير الرياضية الراغبة في الحضور.

وسيتم فتح مدرجات الدرجة الموحدة في الساعة الرابعة عصرًا، على أن يتم توزيع التذاكر بعد المرور من منطقة التفتيش، فيما سيتم طرح تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية للبيع في المنافذ المخصصة لبيع التذاكر قبل المباراة.







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