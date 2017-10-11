بالصور.. “المواطن” ترصد انسيابية وحضور 12 ألف طالب وطالبة بمدارس العارضة

المواطن - علي شيبان - جازان

قامت “المواطن” بجولة ميدانية لمدارس العارضة بجازان، والتي تم نقلها إلى مجمع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالروان في العارضة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بجازان.

ورصدت عدسة “المواطن” منذ الصباح الباكر آلية وانتظام طلاب وطالبات محافظة العارضة بنظام “التوأمة” وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث عملت إدارة التعليم بجازان في الأسبوعين الماضيين على تهيئة المدارس وتوزيعها بنظام “التوأمة” مع مدارس إسكان الروان.

كما رصدت “المواطن” سير العمل الدراسي والانسيابية والتنظيم والجهود المبذولة التي يقوم بها مكتب إشراف العارضة بقيادة الأستاذ ابن جبره، وأيضاً قادة المدارس والمعلمين كما رصدت العدسة وفرة الباصات والنقل المدرسي لتسهيل ونقل ووصول الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس.

من جهة أخرى بلغ عدد مدارس البنين 53 مدرسة والبنات 60 مدرسة وإجمالي عدد الطلاب والطالبات 12 ألفاً، ويتم توزيعهم على ثلاث فترات من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5. 30 مساء بواقع 4000 طالب لكل فترة.

كما قامت” المواطن” بجولة داخل المدارس والدخول إلى الفصول ومشاهدة الطلاب والمعلمين وهم يكملون اليوم الدراسي دون أن يكون هناك أي معوقات.

وأوضح مدير مكتب الإشراف بالعارضة أن عدد طلاب مدارس التوأمة في الخطة الجديدة بلغ 12395 طالباً، بينما بلغ عدد الطالبات 10678 طالبة، وذلك وفق خطة توأمة جديدة أُعدت لتتناسب مع مقرات سكنهم والبيئة الجغرافية التي تقع فيها منازلهم، تسهيلاً لوصولهم إلى مدارسهم في الوقت المناسب وكذلك انصرافهم وعودتهم إلى منازلهم.

وفي نهاية الجولة استمعت “المواطن” إلى حديث أولياء الأمور، والذين قالوا: “نحمد الله ثم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على توفير كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة أولادنا في الدراسة بأي شكل من الأشكال، وأيضاً تم توفير كافة المواصلات لأولادنا ونقلهم بكل سلاسة من البيت إلى المدرسة والعكس.

كما أعرب أولياء الأمور عن شكرهم لمدير التعليم “الحكمي” وسرعة تجاوبه وحل المشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات في الحد الجنوبي، وأيضاً وقوفه ومتابعته جميع الأحداث في الحد الجنوبي، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح.







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