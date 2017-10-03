بالصور.. انطلاق تمرين الريك2 بمشاركة القوات البرية السعودية والفرنسية

المواطن - واس

انطلقت اليوم فعاليات “تمرين الريك2” الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الفرنسية من خلال تمرين مختلط يركز نشاطه في عمليات الحروب الجبلية، وذلك في مركز الحرب الجبلية الخاص.

وتقدم قائد الطابور العسكري للاستئذان لرفع أعلام البلدين ثم عزف السلام الملكي والسلام الوطني للجمهورية الفرنسية.



وقد أعطى مساعد قائد منطقة الطائف اللواء الركن سلمان بن محسن الشهري الإشارة ورفعت أعلام البلدين إيذاناً ببدء التمرين .

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن فواز بن محمد العصيمي أن تمرين “الريك2” هو امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية متمثلة بوحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة (مركز الحرب الجبلية الخاص) والقوات الخاصة الفرنسية وتهدف إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم فيما يتعلق بالعمليات باستخدام كافة الإمكانات المتاحة والمتوفرة وسيتم التدريب على العمليات الهجومية والعمليات الخاصة بمساندة طيران القوات الجوية وطيران القوات البرية مع التركيز على جميع المهارات في البيئة الجبيلة.







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